Lando Norris a Katari Nagydíj sprintfutamán a harmadik helyen zárt, az időmérőn pedig a második pozíciót szerezte meg. Oscar Piastri eddig fantasztikusan teljesít ezen a versenyhétvégén, hiszen megnyerte a katari sprintet, majd a pole pozíciót is megszerezte a kvalifikáción, csapattársa azonban már vasárnap behozhatatlan előnyre tehet szert vele és Max Verstappennel szemben is.
Hogyan lehet világbajnok már Katarban Lando Norris?
Az egyéni pontversenyt vezető Norris a sprintfutamot követően 396 ponttal áll az élen, míg a második Piastri 374, a harmadik Verstappen pedig 371 egységet gyűjtött. A 2025-ös idényben még legfeljebb 50 pont szerezhető, hiszen már csak két verseny van hátra – egy futamgyőzelemért 25 pont jár.
Norris számára egyszerű a képlet, amennyiben megnyeri a Katari Nagydíjat, bebiztosítja vb-címét, függetlenül attól, hogy két riválisa hányadik helyen végez.
Norris akkor is világbajnok lehet már vasárnap, ha nem nyeri meg a futamot,
persze mindez attól függ, milyen eredményt ér majd el hozzá képest Piastri és Verstappen. A McLaren brit sztárjának legalább három ponttal többet kell szereznie, mint Piastri, és nem szabad Verstappen mögött célba érnie, amennyiben világbajnok akar lenni Katarban. Norris vb-győzelméhez akár az is elég lehet, ha Piastri és Verstappen egyaránt pont nélkül zár, és ő legalább a nyolcadik helyen fut be.
Abban az esetben, ha Norris nem szerezne pontot vasárnap, Piastri egy katari győzelemmel visszavehetné a vezetést a tabellán az utolsó futam előtt. Persze a brit pilótának nem biztos, hogy könnyű dolga lesz, ugyanis ausztrál csapattársa Katarban hagyományosan jól szerepel, és eddig ezen a versenyhétvégén is remekül teljesített.
Az 57 körös Katari Nagydíj vasárnap 17 órakor rajtol el, a 2025-ös F1-es szezon pedig egy hét múlva, Abu-Dzabiban zárul.
