A Las Vegas-i McLaren-kizárások után továbbra is Lando Norris áll az élen a Forma-1-ben, de Oscar Piastri és Max Verstappen is 24 pontra van csak tőle.

Lando Norris kimondottan nyugodtnak tűnik, pedig élete egyik legfontosabb hétvégéje vár rá

Fotó: MAHMUD HAMS / AFP

Világbajnok lesz Lando Norris?

Mindkét üldöző egy futamgyőzelemnyi pontkülönbségen belül van, de mivel már csak két hétvége van hátra, így ezt is rendkívül nehéznek tűnik ledolgozni.

Amennyiben Norris két ponttal növelni tudja előnyét a katari események végén, akkor ő lesz 2025 világbajnoka - írja a Motorsport. De hogy mérges volt-e a kizárás miatt? Így felelt:

Nem. Az nem segít. Abból a szempontból, amit a futam során kellett csinálnom, volt már egyfajta elképzelés arról, hogy ez bekövetkezhet, szóval nem ért sokként vagy meglepetésként.

Tudtuk, hogy sokkal több problémánk volt, mint amire a verseny során valaha is számítottunk.”

Hozzátette, talán jobban fájt volna, ha megnyerik a futamot, de nem tették, szóval ez nem változtat semmin.

„Nincs értelme túlságosan szomorúnak lenni miatta. A csapatnál persze mindenkit rosszul érintett, mert komoly erőfeszítéseket tettek. Frusztráló volt, de én valójában egészen rendben voltam.

Most csak várom, hogy újra autóba ülhessek. Semmi sem változott. Továbbra is nyerni akarok Katarban és Abu-Dzabiban. Szívás, de néha ilyen az élet.”

A diszkvalifikáció után mindkét pilóta megemlítette, hogy változtatni fognak a hasmagasságon a további gondok elkerülése végett, Norris pedig hozzátette, hogy a módosítás még akár javíthatja is a katari tempójukat.

„Most vélhetően még gyorsabbak is leszünk így, mert már nem kell mindenhol visszavennem.

Mindenki azt gondolja, hogy lassúak leszünk emiatt, de valószínűleg az ellenkezője fog történni. Nagyon várom már. Még sosem voltam ilyen helyzetben, de izgatott vagyok. Szerintem mindenki számára izgalmas.

„Persze jobban szerettem volna, ha 30 pontos előnyben vagyok 24 helyett, de ez így most érdekesebb a ti szemszögetekből, tehát jó nektek” – utalt az újságírókra a brit pilóta. „Én csak próbálom ugyanazt csinálni, amit eddig. Igyekszem jó időmérőt és versenyt futni, és lépésről lépésre fogok haladni. Nem bánom a dolgot, de persze minél hamarabb összejön, annál jobb.

Ettől függetlenül semmi sem változik. Mindent ugyanúgy csinálok. Csak megpróbálok nyerni, ennyire egyszerű” – mondta az első meccslabdája kapcsán Norris.

Emellett pedig pontosan tisztában van azzal, hogy továbbra is bármi megtörténhet. „Max nyert itt tavaly és azt megelőzően is. Továbbra is arra számítunk, hogy szoros lesz. A Red Bull az elmúlt hat-hét versenyt tekintve a legjobb volt. Jó és kemény küzdelemre számítunk. Keményen dolgozunk, magunkra koncentrálunk, és a cél a pole-ba kerülés, majd a verseny megnyerése.”

Legutóbb nem végeztünk elég jó munkát, szóval a helyzet világos. Elfogadjuk a hibát, de semmi sem változik. Egyelőre jól érzem magam és nyugodt vagyok. Most csak vezetni akarok. Az előző hétvége után még jobban vágyom arra, hogy kimenjek a pályára és megpróbáljam helyrehozni az előző hétvégét.

Késznek érzem magam, hogy folytatni tudjuk a korábbi jó sorozatot.”