Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Péntek éjszaka hajnali fél kettőtől az első szabadedzéssel kezdetét veszi a Forma-1-es Las Vegas-i hétvége. Bár Las Vegas-i Nagydíjra tiszta időt jósolnak, a futamot megelőző napokban árvízveszély fenyegeti a bűn városát.

A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat nagy kiterjedésű árvízriasztást adott ki Las Vegasra az idei Forma–1-es nagydíj előtt. A jelentések szerint „a bűn városa” is azon területek közé tartozik, amelyeket heves esőzések miatt árvízveszély fenyeget.

Mercedes' British driver George Russell celebrates on the podium after winning the Las Vegas Formula One Grand Prix in Las Vegas, Nevada on November 23, 2024. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
Az előző szezonban George Russell, a Mercedes brit pilótája diadalmaskodott Las Vegasban
Fotó: AFP/Frederic J. Brown

A környéken komoly zivatarok is kialakulhatnak, a figyelmeztetés ezért szerdán marad érvényben. 

Árvízveszély fenyegeti Las Vegast

A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj programja hivatalosan szerdán este, a médianappal kezdődik.

Ami magát a nagydíjat illeti: jelen állás szerint 30% esély mutatkozik esőre az első szabadedzés idején, amelyet magyar idő szerint péntek éjjel 1:30-kor rendeznek. A további események várhatóan száraz körülmények között zajlanak majd.

A világbajnoki pontversenyben a brit Lando Norris jelenleg 24 pont előnnyel vezet csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri előtt, ami azt jelenti, hogy a hétvége után még elérhető 58 pont miatt Las Vegasban még nem biztosíthatja be a világbajnoki címet. A McLaren pilótájának legnagyobb lehetséges előnye 49 pont lehet a futam után. 

