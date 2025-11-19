A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat nagy kiterjedésű árvízriasztást adott ki Las Vegasra az idei Forma–1-es nagydíj előtt. A jelentések szerint „a bűn városa” is azon területek közé tartozik, amelyeket heves esőzések miatt árvízveszély fenyeget.

Az előző szezonban George Russell, a Mercedes brit pilótája diadalmaskodott Las Vegasban

Fotó: AFP/Frederic J. Brown

A környéken komoly zivatarok is kialakulhatnak, a figyelmeztetés ezért szerdán marad érvényben.

Árvízveszély fenyegeti Las Vegast

A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj programja hivatalosan szerdán este, a médianappal kezdődik.

Ami magát a nagydíjat illeti: jelen állás szerint 30% esély mutatkozik esőre az első szabadedzés idején, amelyet magyar idő szerint péntek éjjel 1:30-kor rendeznek. A további események várhatóan száraz körülmények között zajlanak majd.

A világbajnoki pontversenyben a brit Lando Norris jelenleg 24 pont előnnyel vezet csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri előtt, ami azt jelenti, hogy a hétvége után még elérhető 58 pont miatt Las Vegasban még nem biztosíthatja be a világbajnoki címet. A McLaren pilótájának legnagyobb lehetséges előnye 49 pont lehet a futam után.