Több olyan incidens is volt az F1-es Las Vegas-i Nagydíj futamán, amely után vizsgálatot indítottak a versenyfelügyelők. A rajt után Liam Lawson (Racing Bulls) és Oscar Piastri (McLaren) ütközése nem járt következményekkel, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Alexander Albon (Williams) és Gabriel Bortoleto (Sauber) azonban nem úszta meg büntetés nélkül a tettét.

Lando Norris és Max Verstappen mögött is nagy csata volt a Las Vegas-i Nagydíj rajtjánál

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Büntetések a Las Vegas-i Nagydíj után

Bortoleto szintén a rajt után ütközött, méghozzá Lance Stroll-lal (Aston Martin), a balesetet követően mindketten feladták a futamot. A brazil pilótával kapcsolatban a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) utólag azt a döntést hozta, hogy két büntetőpontot is kap, ráadásul a következő futamon (a jövő heti Katari Nagydíjon) öt helyről hátrébb is rajtolhat, mint amilyen pozíciót az időmérőn kiharcol.

Albon Lewis Hamiltonnal (Ferrari) ütközött a verseny közben, a thaiföldi pilóta ezért még akkor kapott egy öt másodperces büntetést, utólag pedig egy büntetőponttal is sújtották őt. Alexander Albon korábban túllépte a megengedett sebességet, amikor a felvezető körre elindult, ezért utólag egy megrovást is kapott.

It's a DRAMATIC first corner in Las Vegas 😱



Here's how the race start unfolded! 👀⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/MbO09PnqwI — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Antonelli incidense volt az, amely a végeredmény megváltozásával is járt, az olasz pilóta ugyanis öt másodperces időbüntetést kapott, amiért bemozdult a rajtnál. A Mercedes fiatal versenyzője a korai kerékcseréje után kapta meg az ítéletet, utána pedig már nem járt a bokszutcában, így a végső időeredményéhez adták hozzá a büntetést – ennek köszönhetően hiába ért célba negyedikként, Oscar Piastri megelőzte őt, így ötödik lett.

A Forma-1-es szezon a következő hétvégén a sprintfutamos Katari Nagydíjjal folytatódik.