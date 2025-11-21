Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj második szabaedzése botrányos körülmények között ért véget, a gyakorlást egy mozgó csatornafedél miatt félbe kellett szakítani. A leintést követően a Haas pilótája, Oliver Bearman a vegasi pályára panaszkodott, míg a Ferrari sztárját, Charles Leclerc-t beidézték a versenybírók.

Két piros zászlós megszakítást is hozott a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj második szabadedzése. A gyakorlásból nagyjából 20 perc volt hátra, amikor váratlanul belengették a piros zászlót, majd az FIA megerősítette, hogy mozgott egy csatornafedél a 17-es kanyarban. 10 percnyi kényszerszünet után folytatódott a szabadedzés, de a leintés előtt pár perccel ismét előkerült a piros zászló egy újabb pályahiba miatt. Nem sokkal ezt megelőzően Charles Leclerc került kellemetlen helyzetbe, a monacói versenyző Ferrarija technikai hiba miatt megállt a pályán.

Charles Leclerc-t technikai hiba hátráltatta a második szabadedzésen
Charles Leclerc-t technikai hiba hátráltatta a második szabadedzésen
Fotó: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Charles Leclerc-t beidézték, Bearman szerint veszélyes a vegasi pálya

A Ferrari pilótájának autója a második gyakorlás végén lassulni kezdett, majd képtelen volt továbbmenni, ezért a monacói szabályosan elhagyta az ideális ívet és a korlát mögé húzódott. Az FIA azonban jelezte, hogy az első szabadedzést megnyerő Leclerc-nek lehetséges szabályszegés miatt meg kell jelennie a versenybírók előtt. 

A hivatalos közlemény szerint: 

Felmerült az FIA Forma-1-es Sportszabályzat 26.5-ös cikkelyének megsértése

– a versenyző nem helyezte vissza a kormányt és nem kapcsolta le az ERS-t.” Amennyiben egy pilóta megáll a pályán, köteles visszatenni a kormánykereket, hogy az autó mások számára mozgatható legyen, és biztonságosan kikapcsolni az ERS-rendszert (a F1-es versenyautók energia-visszanyerő rendszere), mivel az veszélyes maradhat a pálya személyzete számára – számolt be az F1világ.hu a szabályról, amelynek megszegése esetén pénzbírságot, megrovást vagy akár rajthelybüntetés is kaphat a vétkes. 

Friss infó: Végül a stewardok döntése értelmében Leclerc megúszta a büntetést, mert a hiba technikai eredetű volt, így nem róható fel sportszakmai mulasztásként.

Ferrari's Monegasque driver Charles Leclerc watches the first practice session of the Mexico City Formula One Grand Prix from the garage at the Hermanos Rodriguez racetrack in Mexico City on October 24, 2025. (Photo by Carl DE SOUZA / AFP)
Charles Leclerc az első szabadedzést megnyerte, a másodikon megállt az autója
Fotó: AFP/Carl De Souza

A Haas újonca, Oliver Bearman a vegasi pályára panaszkodott, kiemelve a tapadás hiányát.

„Őszintén szólva az első körök során sokkolt, hogy mennyire alacsony a tapadás. Nem is tudom, hogyan írjam le, mennyire nem volt semmilyen tapadás, de cserébe elképesztően nagyot javul a pálya. 

Ez a legkevésbé élvezetes utcai pálya, amin vezettem. Ezek általában jók, de itt nagyon-nagyon alacsony a tapadás, ami nem túl jó kombináció a közeli falakkal. Őrülten nagy a tempó is, ami veszélyes. 

Menő vezetni a Stripen, de ettől eltekintve nem sok jó dolgot tudok mondani” – fogalmazott Bearman.

A Las Vegas-i Nagydíj magyar idő szerint szombat hajnalban, 1.30-tól folytatódik a harmadik szabadedzéssel.

  • Kapcsolódó cikkek
„Talán előbb inkább szerezzen pár pontot” – egymásnak esett a két Forma-1-es sztárpilóta
A McLaren-vezér padlógázzal hajtott bele Verstappenbe
Árvízveszély fenyegeti Las Vegast a Forma-1-es futam előtt

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!