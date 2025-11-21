Két piros zászlós megszakítást is hozott a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj második szabadedzése. A gyakorlásból nagyjából 20 perc volt hátra, amikor váratlanul belengették a piros zászlót, majd az FIA megerősítette, hogy mozgott egy csatornafedél a 17-es kanyarban. 10 percnyi kényszerszünet után folytatódott a szabadedzés, de a leintés előtt pár perccel ismét előkerült a piros zászló egy újabb pályahiba miatt. Nem sokkal ezt megelőzően Charles Leclerc került kellemetlen helyzetbe, a monacói versenyző Ferrarija technikai hiba miatt megállt a pályán.

Charles Leclerc-t technikai hiba hátráltatta a második szabadedzésen

Fotó: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Charles Leclerc-t beidézték, Bearman szerint veszélyes a vegasi pálya

A Ferrari pilótájának autója a második gyakorlás végén lassulni kezdett, majd képtelen volt továbbmenni, ezért a monacói szabályosan elhagyta az ideális ívet és a korlát mögé húzódott. Az FIA azonban jelezte, hogy az első szabadedzést megnyerő Leclerc-nek lehetséges szabályszegés miatt meg kell jelennie a versenybírók előtt.

A hivatalos közlemény szerint:

Felmerült az FIA Forma-1-es Sportszabályzat 26.5-ös cikkelyének megsértése

– a versenyző nem helyezte vissza a kormányt és nem kapcsolta le az ERS-t.” Amennyiben egy pilóta megáll a pályán, köteles visszatenni a kormánykereket, hogy az autó mások számára mozgatható legyen, és biztonságosan kikapcsolni az ERS-rendszert (a F1-es versenyautók energia-visszanyerő rendszere), mivel az veszélyes maradhat a pálya személyzete számára – számolt be az F1világ.hu a szabályról, amelynek megszegése esetén pénzbírságot, megrovást vagy akár rajthelybüntetés is kaphat a vétkes.

Friss infó: Végül a stewardok döntése értelmében Leclerc megúszta a büntetést, mert a hiba technikai eredetű volt, így nem róható fel sportszakmai mulasztásként.

Charles Leclerc az első szabadedzést megnyerte, a másodikon megállt az autója

Fotó: AFP/Carl De Souza

A Haas újonca, Oliver Bearman a vegasi pályára panaszkodott, kiemelve a tapadás hiányát.

„Őszintén szólva az első körök során sokkolt, hogy mennyire alacsony a tapadás. Nem is tudom, hogyan írjam le, mennyire nem volt semmilyen tapadás, de cserébe elképesztően nagyot javul a pálya.

Ez a legkevésbé élvezetes utcai pálya, amin vezettem. Ezek általában jók, de itt nagyon-nagyon alacsony a tapadás, ami nem túl jó kombináció a közeli falakkal. Őrülten nagy a tempó is, ami veszélyes.

Menő vezetni a Stripen, de ettől eltekintve nem sok jó dolgot tudok mondani” – fogalmazott Bearman.