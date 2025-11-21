Két piros zászlós megszakítást is hozott a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj második szabadedzése. A gyakorlásból nagyjából 20 perc volt hátra, amikor váratlanul belengették a piros zászlót, majd az FIA megerősítette, hogy mozgott egy csatornafedél a 17-es kanyarban. 10 percnyi kényszerszünet után folytatódott a szabadedzés, de a leintés előtt pár perccel ismét előkerült a piros zászló egy újabb pályahiba miatt. Nem sokkal ezt megelőzően Charles Leclerc került kellemetlen helyzetbe, a monacói versenyző Ferrarija technikai hiba miatt megállt a pályán.
Charles Leclerc-t beidézték, Bearman szerint veszélyes a vegasi pálya
A Ferrari pilótájának autója a második gyakorlás végén lassulni kezdett, majd képtelen volt továbbmenni, ezért a monacói szabályosan elhagyta az ideális ívet és a korlát mögé húzódott. Az FIA azonban jelezte, hogy az első szabadedzést megnyerő Leclerc-nek lehetséges szabályszegés miatt meg kell jelennie a versenybírók előtt.
A hivatalos közlemény szerint:
Felmerült az FIA Forma-1-es Sportszabályzat 26.5-ös cikkelyének megsértése
– a versenyző nem helyezte vissza a kormányt és nem kapcsolta le az ERS-t.” Amennyiben egy pilóta megáll a pályán, köteles visszatenni a kormánykereket, hogy az autó mások számára mozgatható legyen, és biztonságosan kikapcsolni az ERS-rendszert (a F1-es versenyautók energia-visszanyerő rendszere), mivel az veszélyes maradhat a pálya személyzete számára – számolt be az F1világ.hu a szabályról, amelynek megszegése esetén pénzbírságot, megrovást vagy akár rajthelybüntetés is kaphat a vétkes.
Friss infó: Végül a stewardok döntése értelmében Leclerc megúszta a büntetést, mert a hiba technikai eredetű volt, így nem róható fel sportszakmai mulasztásként.
A Haas újonca, Oliver Bearman a vegasi pályára panaszkodott, kiemelve a tapadás hiányát.
„Őszintén szólva az első körök során sokkolt, hogy mennyire alacsony a tapadás. Nem is tudom, hogyan írjam le, mennyire nem volt semmilyen tapadás, de cserébe elképesztően nagyot javul a pálya.
Ez a legkevésbé élvezetes utcai pálya, amin vezettem. Ezek általában jók, de itt nagyon-nagyon alacsony a tapadás, ami nem túl jó kombináció a közeli falakkal. Őrülten nagy a tempó is, ami veszélyes.
Menő vezetni a Stripen, de ettől eltekintve nem sok jó dolgot tudok mondani” – fogalmazott Bearman.
A Las Vegas-i Nagydíj magyar idő szerint szombat hajnalban, 1.30-tól folytatódik a harmadik szabadedzéssel.
- Kapcsolódó cikkek
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!