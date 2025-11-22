Lewis Hamilton, a Ferrari hétszeres világbajnoka pályafutása legrosszabb időmérő edzését zárta, miután utolsó lett a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérőjén. Csapattársának, Charles Leclerc-nek sem volt sok oka az örömre, ugyanis csak a kilencedik rajthelyet sikerült megszereznie.

Charles Leclerc reményét vesztette a Ferrari javulásával kapcsolatban

Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Leclerc káromkodva panaszkodott az autóra

A monacói pilóta a levezető körében szókimondó stílusban adott hangot a csalódottságának.

Te jó ég, de kínos, kib.szottul kínos. Nem értem, hogy lehetünk ennyivel lassabbak. K.rvára semmi tapadása nincs az autónak

– mondta a Leclerc a csapatrádióban.

A monacói pilóta a leintést követően is lemondó hangnemet ütött meg, mintha a csapatnak már ötlete sem lenne arra, hogyan kellene egy jobb autóval előállni.

„Sajnos ez nem újdonság. Azóta küzdünk a tapadással ilyen körülmények között, mióta csatlakoztam a csapathoz. Nagyon frusztráló. Valamit rosszul csinálunk, de fogalmam sincs, hogy mit. Hiába fordítottuk feje tetejére az autót Lewisszal és Carlosszal is, hihetetlenül nehéz tapadást találni az autón, ami ráadásul nagyon kiszámíthatatlan is, és emiatt sok a hiba. Nem arról van szó, hogy ne próbálkoznánk. A csapattal már mindent kipróbáltunk, de valamiért nem találtunk megoldást” – fakadt ki a Ferrari csalódott versenyzője.

„Mindig próbálok a lehetőség szerint semlegesen beülni az autóba, és nem túlgondolni a dolgot. Ért már minket néhány kellemes meglepetés, de valamiért minden egyes alkalommal óriásit tévedünk, amikor azt gondoljuk, esős körülmények között megértettünk valamit az autóval kapcsolatban. Szóval én nem is igazán gondolkodom már ezen. Amikor hátrébb lépve értékelem a helyzetet, nem alakul ki bennem egy kellemes kép” – tette hozzá a 26 éves Forma-1-es pilóta.

Az 50 körös Las Vegas-i Nagydíj közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 5 órakor kezdődik.