Ki ne tudná már, hogy a Ferrari pilótája bejelentette a régóta várt eljegyzést. Charles Leclerc közösségi oldalon közzétett posztja alatt pedig Amanda Newey humorral fűszerezve üzent, miközben a rajongók elárasztották jókívánságokkal a kommentszekciót.

Mint ismert, Charles Leclerc „Mr & Mrs Leclerc” feliratú bejegyzéssel tette közzé, hogy eljegyezte partnerét, Alexandra Saint Mleux-t, a fotósorozatban természetesen feltűnt Leo, a kutya is, aki az utóbbi hónapokban a paddock egyik kedvence lett.

Fotó: GERARDO VIEYRA / NurPhoto

Amanda Newey is üzent Leclerc-éknek

A Forma-1 közössége és világszerte a szurkolók sorra gratuláltak, köztük Amanda Newey is, az Aston Martin technikai gurujának, Adrian Newey-nak a felesége, aki csipkelődő megjegyzéssel élt – szúrta ki a Motorsport.

Most kedvem támadt, hogy Adrian újra megkérje a kezem, de fel kellene kötni a nadrágját 

– írta a poszt alatt. Ezt egy kedves dicséret követte: „Gratulálok nektek. Imádom a kutyanyakörvet (és a gyűrűt)!”

A pár dátumot továbbra sem közölt az esküvőről, miközben Leclerc a 2025-ös szezon utolsó négy fordulójára készül a Forma-1-ben. 

