Mint ismert, Charles Leclerc „Mr & Mrs Leclerc” feliratú bejegyzéssel tette közzé, hogy eljegyezte partnerét, Alexandra Saint Mleux-t, a fotósorozatban természetesen feltűnt Leo, a kutya is, aki az utóbbi hónapokban a paddock egyik kedvence lett.
Amanda Newey is üzent Leclerc-éknek
A Forma-1 közössége és világszerte a szurkolók sorra gratuláltak, köztük Amanda Newey is, az Aston Martin technikai gurujának, Adrian Newey-nak a felesége, aki csipkelődő megjegyzéssel élt – szúrta ki a Motorsport.
Most kedvem támadt, hogy Adrian újra megkérje a kezem, de fel kellene kötni a nadrágját
– írta a poszt alatt. Ezt egy kedves dicséret követte: „Gratulálok nektek. Imádom a kutyanyakörvet (és a gyűrűt)!”
A pár dátumot továbbra sem közölt az esküvőről, miközben Leclerc a 2025-ös szezon utolsó négy fordulójára készül a Forma-1-ben.
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!