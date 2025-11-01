Lewis Hamilton új filmek és sorozatok terveivel rukkolt elő az F1-film világsikere után.
Lewis Hamilton új tervei
A Brad Pitt főszereplésével készült film világszinten közel 630 millió dollárt hozott, ami kiemelkedő eredmény a sportfilmek között. A forgatás során valódi Forma–1-es hétvégéken rögzítették a jeleneteket, több aktív pilóta közreműködésével, ami növelte a film hitelességet.
Hamilton elmondta, hogy a forgatási folyamat mélyen hatott rá, és a filmkészítés iránti szenvedélye egyre erősödik
– írja a Motorsport.
A jövőben televíziós és animációs projekteken is dolgozni szeretne, különösen a humoros, inspiráló történetek iránt érdeklődik. Az F1-film sikere óta számos felkérést kap, ám célja nem a mennyiség, hanem a minőség –
saját bevallása szerint Quentin Tarantino példáját követné ezen a téren.
„Valóban szenvedélyes vagyok a mesélésben – mondta Hamilton a magazinnak – és úgy gondolom, hogy napjainkban, amikor sötét időket élünk, különösen szükségesek az inspiráló történetek.
A komédia műfaja nagyon vonz, és van egy konkrét ötletem egy tévésorozatra. Animációs filmötleteken dolgozom, az F1-film sikere óta pedig rengeteg anyag érkezik felénk, ami szinte hihetetlen. De nem az a cél, hogy sok projektet végigvigyek, inkább azt szeretném, hogy mindegyik magas színvonalú legyen."
