Lewis Hamilton új filmek és sorozatok terveivel rukkolt elő az F1-film világsikere után.

Lewis Hamilton a filmvilágot is meghódítaná

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Lewis Hamilton új tervei

A Brad Pitt főszereplésével készült film világszinten közel 630 millió dollárt hozott, ami kiemelkedő eredmény a sportfilmek között. A forgatás során valódi Forma–1-es hétvégéken rögzítették a jeleneteket, több aktív pilóta közreműködésével, ami növelte a film hitelességet.

Hamilton elmondta, hogy a forgatási folyamat mélyen hatott rá, és a filmkészítés iránti szenvedélye egyre erősödik

– írja a Motorsport.

A jövőben televíziós és animációs projekteken is dolgozni szeretne, különösen a humoros, inspiráló történetek iránt érdeklődik. Az F1-film sikere óta számos felkérést kap, ám célja nem a mennyiség, hanem a minőség –

saját bevallása szerint Quentin Tarantino példáját követné ezen a téren.

„Valóban szenvedélyes vagyok a mesélésben – mondta Hamilton a magazinnak – és úgy gondolom, hogy napjainkban, amikor sötét időket élünk, különösen szükségesek az inspiráló történetek.