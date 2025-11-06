Lewis Hamilton teljesítménymérnöke korábban Charles Leclerc-rel és Carlos Sainzcal is dolgozott a Scuderiánál, mielőtt a hétszeres világbajnok Mercedesből való távozása után a brit pilóta belső körének tagja lett. A Belga Nagydíj előtt azonban Ricccardo Corte új pozícióba került, nemrég pedig bejelentette, hogy elhagyja az olasz F1-es csapatot, és az ausztrál supercarokkal versenyző Grove Racingnél folytatja karrierjét.

Lewis Hamilton elveszíti a teljesítménymérnökét

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Lewis Hamiltont és a Ferrarit is elhagyja Riccardo Corte

A rutinos szakember 11 év után távozik a Scuderiától.

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen izgalmas időszakban csatlakozhatok a Grove Racinghez. Az elmúlt szezonokban elért fejlődésük lenyűgöző, és a Bathurst 1000-es győzelem megmutatja, mire képes a megfelelő emberek és a megfelelő gondolkodásmód.

A Ferrari F1-es csapatánál töltött 11 év után alig várom, hogy ezt a tapasztalatot a Supercarsba is be tudjam vinni,

és segíthessek a csapatnak a további fejlődésben és a pályán felmerülő minden lehetőség maximális kihasználásában” – idézte a formula.hu Corte szavait.

🚨| Hamilton's Ferrari entourage suffers blow after key exit confirmed:



— Riccardo Corte, Lewis Hamilton's former performance engineer at Ferrari, has left Formula 1 to join Grove Racing in Australia's V8 Supercars championship. Corte, who spent 11 seasons at Maranello, was… pic.twitter.com/ksMOiyHKmw — This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) November 6, 2025

Corte többek között abban játszott fontos szerepet, hogy Hamilton alkalmazkodni tudjon a Ferrarinál jelenlévő körülményekhez, miután a brit átigazolt a Mercedestől. A 40 éves sztár teljesítménye a szezon elejéhez képest némileg javult, a nyári szünet óta sikerült csökkenteni a közte és Leclerc közti különbséget, de sikertörténetről aligha beszélhetünk Hamilton esetében.

A hétszeres világbajnok csupán Kínában tudott nyerni egy sprintfutamot, ezen kívül jelentős eredményt nem ért el új csapatánál.

Az egyéni vb-pontversenyben Hamilton 146 ponttal a hatodik helyen áll monacói csapattársa mögött, aki húsz futam alatt lényegesen többet, 210 egységet gyűjtött.

Hamarosan az is kiderülhet, hogy Corte távozása után javulás vagy visszaesés jön-e majd a brit sztárpilóta teljesítményében.

