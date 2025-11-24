Kár szépíteni: borzalmasan alakul a brit sztár és az olasz márka első közös éve. Lewis Hamilton hétszeres világelsőként nagy reményekkel érkezett meg a Ferrarihoz 2025-ben, ám azon kívül, hogy a szezon elején, Kínában megnyert egy sprintversenyt, főbb eseményeken még dobogóra sem állhatott. Miközben csapattársa, Charles Leclerc hétszer is a pódiumon pezsgőzhetett, Hamilton látványosan szenved.

Lewis Hamilton nem várja 2026-ot

Az idei F1-es vb 22., Las Vegas-i állomásán Hamilton a 20., utolsó pozícióban zárta az időmérőt, majd a futamon tizedikként intették le – végül nyolcadik lett, miután mindkét McLaren-autót kizárták. Amint az a Magyar Nemzet cikkéből kiderült, a megszerzett három pont sem töltötte el nagy örömmel a rengeteg Forma–1-es rekordot tartó britet.

Borzasztó az eredmény. Alig várom, hogy véget érjen. Nem várom a következőt

– jelentette ki Hamilton, amikor pedig visszakérdeztek nála, hogy a következő alatt a katari hétvégét érti-e, kiábrándító választ adott. – A következő idényt.

Odaszúrt pilótájának a Ferrari csapatfőnöke

Hamilton borúlátására magyarázat lehet a tény, hogy a pilóta soha korábban nem zárt még dobogós helyezés nélkül egy teljes évadot, most viszont egyre reménytelenebbnek tűnik, hogy a hátralévő két futamon odaérjen a legjobb három közé. Ha mindez nem volna elég, csapatfőnöke is odaszólt neki, miután a Las Vegas-i Nagydíj leintése után a csapatrádióban kritizálta a Ferrari stratégiáját.

– Miután kiszáll az autóból, az első nyilatkozat mindig kicsit erős lehet. Lewis két nehéz hétvégén van túl. A következő két versenyen visszatérünk – próbálta lehűteni a kedélyeket Fred Vasseur, de azért csak odaszúrt Hamiltonnak, aki a Las Vegas-i időmérőn meghökkentő módon senkit sem előzött meg. – Az biztos, hogy a huszadik rajthely nem a legjobb módja a jó eredmény elérésének – tette hozzá Vasseur.

A Forma–1-es világbajnokság ezen a hétvégén a 23. állomással, Katarban folytatódik.

