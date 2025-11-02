Live
Olasz sajtóhírek szerint a Ferrari 2027-ben a Forma-1-es mezőny egyik legnagyobb sztárjával erősítene. A Scuderia George Russellt szemelte ki Lewis Hamilton helyére, amennyiben a hétszeres világbajnok továbbra sem lendülne formába.

Lewis Hamilton első idénye a Ferrarinál nem éppen álomszerűen alakul. A hétszeres világbajnok Kínában nyert egy sprintfutamot, ezen kívül azonban komoly eredményt még nem tudott felmutatni az olasz istállónál. A 40 éves brit sztár gyengébb teljesítménye okot adott arra, hogy olyan hírek lássanak napvilágot, miszerint csapata szabadulna tőle.

Lewis Hamilton and George Russell participate in the Formula 1 Pirelli Grand Prix Du Canada in Montreal, Canada, on June 13, 2025. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton utódja George Russell lesz majd a Ferrarinál? 
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Lewis Hamiltont korábbi csapattársa válthatja

Az biztos, hogy az egyéni vb-pontversenyben negyedik helyen álló George Russell jövőre is a Mercedes pilótája lesz, de a 27 éves brit megállapodása egyelőre csak egy évre szól, a 2027-es folytatást egy teljesítményalapú záradék biztosítja számára. A motorsport.hu információi szerint az olasz sajtóban nemrég arról számoltak be, hogy a 

Ferrari nagyra értékeli Russellt, akit el tudna képzelni a csapatnál, amennyiben a jövőben nem javulna Hamilton teljesítménye.

A Mercedes pilótája akár Charles Leclerc utódja is lehetne, ha a monacói elégedetlensége a 2020 óta hullámzó versenyképesség miatt újra felerősödne, és elhagyná a csapatot. 

Hamilton és Russell éveken át voltak csapattársak a Mercedesnél, a fiatalabb brit az előző idény végén 22 ponttal többet gyűjtve honfitársa előtt végzett az egyéni összetettben.

