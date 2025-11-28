Live
Fontos bejelentést tett a Kreml Orbán Viktorról

Sport

Őrjöngenek a törökök és a magyarokra mutogatnak a Fradi újabb El-bravúrja után

A Ferrari pilótája Forma-1-es pályafutása eddigi legeredménytelenebb szezonját futja. Lewis Hamilton az előző versenyhétvége után nagyon csalódottan nyilatkozott, ám a Katari Nagydíj előtt azt mondta, hogy Las Vegasban csak a pillanat hevében tört ki belőle a feszültség, és izgatottan várja a következő idényt.

Lewis Hamilton eddigi ferraris karrierje egyáltalán nem alakul álomszerűen, két futammal a szezon vége előtt már biztosan kijelenthető, hogy csalódást keltően szerepelt idén a hétszeres világbajnok. A 40 éves brit sztár töbször hangot is adott már frusztrációjának, a Las Vegas-i Nagydíjat követően meglehetősen borúlátóan nyilatkozott.

Lewis Hamilton nem lehet büszke a 2025-ös F1-es idényére
Lewis Hamilton nem lehet büszke a 2025-ös F1-es idényére
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lewis Hamilton mégsem bánta meg, hogy a Ferrarihoz igazolt?

Las Vegasban sem alakított emlékezeteset Hamilton, aki az időmérőt a 20., utolsó pozícióban zárta, majd a futamon tizedikként intették le – végül a nyolcadik helyet szerezte meg, miután mindkét McLaren-autót kizárták. „Borzasztó az eredmény. Alig várom, hogy véget érjen. Nem várom a következő szezont” – mondta akkor Hamilton, aki a Katari Nagydíjat megelőzően már egészen másképpen nyilatkozott.

Nézzétek, az csak a pillanat hevében volt. A versenyek során gyakran gyülemlik fel a feszültség, főleg akkor, ha nem sikerült jól. Szóval nem; én nagyon is izgatott vagyok, hogy lássam, a csapat mit épít jövőre, 

és hogy mit tudunk belőle kihozni közösen” – magyarázkodott a hétszeres világbajnok, aki a korábbi megnyilvánulásainak némileg ellentmondva azt is elárulta, hogy nem bánta meg a Ferrarihoz szerződést.

Lewis Hamilton nem lehet boldog a Ferrari-pilótaként eddig elért eredményei miatt.
Lewis Hamilton nem lehet boldog a Ferrari-pilótaként eddig elért eredményei miatt
Fotó: NurPhoto/Stephanie Tacy

„Sikerült már megvetnem a lábam az istállónál, elképesztő itt a szenvedély, és mindenki nagyon fókuszált a következő évet tekintve. 

Nem bántam meg a döntést, hogy csatlakoztam ehhez a csapathoz. 

Tudom, hogy időbe telik, mire az ember beleszokik és építkezni tud egy új helyen, de erre számítottam is” – idézte a motorsport.hu a britet.

A Forma-1 2025-ös szezonjából már csak két versenyhétvége van hátra: az idény a Katari Nagydíjjal folytatódik, majd december első hétvégéjén, Abu-Dzabiban ér véget.

