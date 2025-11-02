Az F1-es mezőny egyik legvitatottabb témája napjainkban Lewis Hamilton szabálykövetése, miután a mexikói futamon újabb büntetést kapott.
Nem sportszerű Lewis Hamilton?
A hétszeres világbajnok a verseny során Max Verstappennel ütközve a pályán kívülre hajtott, ami miatt 10 másodperces büntetést róttak ki rá.
Damon Hill, egykori világbajnok nyíltan
megkérdőjelezte Lewis Hamilton hírnevét az eset után
- szúrta ki a Motorsport.
Lewis az a versenyző, akit sokan tiszta versenyzőnek tartanak, de jelenleg több büntetőpontja van, mint bármely más pilótának! Nem értem, mit csinál, de mindig ő jön ki rosszabbul ezekből a helyzetekből
– fogalmazott a „Stay On Track" podcastban.
Az elmúlt hat versenyből háromszor kapott büntetést Hamilton. A holland nagydíjon szabálytalan bemelegítés, Szingapúrban és Mexikóban pedig pályaelhagyás miatt róttak ki rá szankciót.
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!