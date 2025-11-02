Live
Súlyos terrortámadás a vonaton – 10 embert késeltek meg

Nem csitulnak a kedélyek. Lewis Hamilton sorozatos büntetései egyre több vitát váltanak ki a Forma-1-ben. Az egykor F1-es világbajnok, Damon Hill például megkérdőjelezi Hamilton sportszerűségét.

Az F1-es mezőny egyik legvitatottabb témája napjainkban Lewis Hamilton szabálykövetése, miután a mexikói futamon újabb büntetést kapott. 

Lewis Hamilton sorozatos büntetései nagy port kavarnak az F1-ben
Lewis Hamilton sorozatos büntetései nagy port kavarnak az F1-ben
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Nem sportszerű Lewis Hamilton?

A hétszeres világbajnok a verseny során Max Verstappennel ütközve a pályán kívülre hajtott, ami miatt 10 másodperces büntetést róttak ki rá.

Damon Hill, egykori világbajnok nyíltan 

megkérdőjelezte Lewis Hamilton hírnevét az eset után

 - szúrta ki a Motorsport.

Lewis az a versenyző, akit sokan tiszta versenyzőnek tartanak, de jelenleg több büntetőpontja van, mint bármely más pilótának! Nem értem, mit csinál, de mindig ő jön ki rosszabbul ezekből a helyzetekből 

– fogalmazott a „Stay On Track" podcastban.

Az elmúlt hat versenyből háromszor kapott büntetést Hamilton. A holland nagydíjon szabálytalan bemelegítés, Szingapúrban és Mexikóban pedig pályaelhagyás miatt róttak ki rá szankciót.

