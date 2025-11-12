„Asztronauta, Ayrton Senna vagy Superman akartam lenni gyerekként. Ez a három volt az álmom gyerekként. Még mindig van időm, hogy űrhajós legyek! Ismerek egy asztronautát, beszéltem vele FaceTime-on keresztül, amikor fent volt az űrállomáson. Lebegett beszéd közben az űrben. Mondtam neki, hogy nem hiszem el, hogy odafent vagy. Mondtam neki, hogy mutasd meg a kollégáidat, szóval megfordította a kameráját, megmutatta az egyik űrhajóst, aki egy laptoppal a kezében lebegett. Ez volt a legkirályabb hívás, amit valaha csináltam.” – mondta az F1 X-oldalára feltöltött interjú részletben Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton jövője közel sem biztos a Ferrarinál

Fotó: JEAN CARNIEL / POOL

Lewis Hamilton előtt még három futam áll az évben

Három verseny van még vissza ebből az idényből a Forma-1-ben, legközelebb a mezőny Las Vegasba látogat novemberben. A hétszeres világbajnok brit pilóta a mostani vb pontversenyben csak a hatodik helyen áll 148 megszerzett ponttal, 66 ponttal lemaradva a Ferraris csapattársától, Leclertől, aki az ötödik.