A Ferrari sztárja egészen különleges sisakban fog versenyezni a Las Vegas-i Nagydíjon. Lewis Hamilton még egy kört sem tett meg a versenypályán, máris rengeteg kritikát kapott az emberektől.

Lewis Hamilton rengeteg kritikát kapott már az idei F1-es szezonban, melyekre a teljesítménye miatt rá is szolgált, hiszen a kínai sprintfutam megnyerését leszámítva nem tudott kiemelkedő eredményt felmutatni még a Ferrari pilótájaként. A Las Vegas-i Nagydíjon a hétszeres világbajnok különleges sisakban versenyez majd, ám sokak szerint ez sem fog segíteni neki abban, hogy dobogóra állhasson.

Lewis Hamilton diszkógömböt idéző sisakban versenyez majd Las Vegasban
Lewis Hamilton diszkógömböt idéző sisakban versenyez majd Las Vegasban
Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lewis Hamiltont szétszedték a sisakja miatt

A 40 éves brit sztár új sisakja rendkívül különlegesre sikeredett, tulajdonképpen egy diszkógömböt ábrázol, a fényárban úszó fejvédő Las Vegas egyedi hangulatát hivatott megidézni.

Valami különleges a fények városának” 

– írta Hamilton a közösségi oldalán, majd hozzátette, hogy ezzel szeretné kifejezni tiszteletét a helyszín iránt.

A hétszeres világbajnok posztját rengetegen kedvelték, sokakat lenyűgözött a csillogó sisak, ám a közösségi oldalakon megjelentek a brit pilóta kritikusai is, akik emlékeztették rá, hogy neki és a Ferrarinak is milyen pocsék szezonja van 2025-ben.

  • „Az egyetlen dolog, ami a Ferrarinál ragyogni fog a hétvégén” – írta egy kommentelő.
  • „Sosem nézett ki még ilyen jól egy 12. helyezett” – jegyezte meg gúnyosan valaki, arra célozva, hogy Hamilton még pontot sem szerez majd Las Vegasban.
  • „Igen, a Ferrari nagyszerű a marketingben, de pocsék a versenyeken” – posztolta egy kötözködő hozzászóló. 
  • „Haver, senkit sem érdekel a sisakod. A dobogóra kellene felkerülnöd, ez az, ami számít” – szúrt oda indulatosan egy Ferrari-rajongó Hamiltonnak.

21 versenyhétvége elteltével a hétszeres világbajnok versenyző az egyéni pontversenyben 148 pontot gyűjtve csak a hatodik helyen áll csapattársa, a 214 pontos Charles Leclerc mögött. A Ferrari a konstruktőrök között sem áll fényesen, három riválisa, a McLaren, a Mercedes és a Red Bull mögött csupán a negyedik pozíciót foglalja el.

