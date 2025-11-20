Lewis Hamilton rengeteg kritikát kapott már az idei F1-es szezonban, melyekre a teljesítménye miatt rá is szolgált, hiszen a kínai sprintfutam megnyerését leszámítva nem tudott kiemelkedő eredményt felmutatni még a Ferrari pilótájaként. A Las Vegas-i Nagydíjon a hétszeres világbajnok különleges sisakban versenyez majd, ám sokak szerint ez sem fog segíteni neki abban, hogy dobogóra állhasson.
Lewis Hamiltont szétszedték a sisakja miatt
A 40 éves brit sztár új sisakja rendkívül különlegesre sikeredett, tulajdonképpen egy diszkógömböt ábrázol, a fényárban úszó fejvédő Las Vegas egyedi hangulatát hivatott megidézni.
Valami különleges a fények városának”
– írta Hamilton a közösségi oldalán, majd hozzátette, hogy ezzel szeretné kifejezni tiszteletét a helyszín iránt.
A hétszeres világbajnok posztját rengetegen kedvelték, sokakat lenyűgözött a csillogó sisak, ám a közösségi oldalakon megjelentek a brit pilóta kritikusai is, akik emlékeztették rá, hogy neki és a Ferrarinak is milyen pocsék szezonja van 2025-ben.
- „Az egyetlen dolog, ami a Ferrarinál ragyogni fog a hétvégén” – írta egy kommentelő.
- „Sosem nézett ki még ilyen jól egy 12. helyezett” – jegyezte meg gúnyosan valaki, arra célozva, hogy Hamilton még pontot sem szerez majd Las Vegasban.
- „Igen, a Ferrari nagyszerű a marketingben, de pocsék a versenyeken” – posztolta egy kötözködő hozzászóló.
- „Haver, senkit sem érdekel a sisakod. A dobogóra kellene felkerülnöd, ez az, ami számít” – szúrt oda indulatosan egy Ferrari-rajongó Hamiltonnak.
21 versenyhétvége elteltével a hétszeres világbajnok versenyző az egyéni pontversenyben 148 pontot gyűjtve csak a hatodik helyen áll csapattársa, a 214 pontos Charles Leclerc mögött. A Ferrari a konstruktőrök között sem áll fényesen, három riválisa, a McLaren, a Mercedes és a Red Bull mögött csupán a negyedik pozíciót foglalja el.
