Háború

Orbán Viktor nélkül nem képzelhető el az orosz–ukrán háború lezárása

A 2024-es Brazil Nagydíj sokáig emlékezetes marad. A Forma-1 szerelmesei úgy emlékezhetek rá, mint a sportág történetének egyik legnagyobb alakítása. Max Verstappen a 17. helyről indulva oktatta a mezőnyt és gyakorlatilag itt biztosította be a negyedik világbajnoki címét.

A Forma-1 mezőnye hétvégén visszatér Brazíliába, ahol az Autódromo Jose Carlos Pace közönsége egy évvel ezelőtt fantasztikus versenyt láthatott. Öt év után először az időmérőt és a futamot ugyanazon a napon tartották, hiszen a szombati napon özönvíz zúdult a pályára, egyszerűen nem lehetett megtartani az időmérőt, ami így szintén vasárnap kezdődött, mindössze öt órával a verseny előtt. Úgy tűnt, Max Verstappen helyzete még tovább romlik, de fordítani tudott a helyzetén.

Max Verstappen egyik legemlékezetesebb futama volt a 2024-es Brazil Nagydíj a Forma-1-ben
Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

A Forma-1 legendája lett Max Verstappen

Ha háromszoros világbajnokként még nem emlegették volna a legnagyobbak között Verstappent, akkor a tavalyi Brazil Nagydíjon tett ezért. A szombati halasztás után még vasárnap is esett az eső a pálya környékén, így nem meglepő, hogy egy óra negyvenöt percig tartott az öt balesettel és öt piros zászlóval tarkított időmérő. A Williams, az Aston Martin és a Ferrari autói darabokra törtek a súlyos balesetek után, és ennek a bajnoki verseny szempontjából is komoly következményei lettek, ugyanis Lance Stroll balesete és a piros zászló miatt Verstappen a 12. helyen esett ki a Q2-ben. A pontverseny éllovasa váltócsere miatt öt helyes rajtbüntetést is kapott, így a 17. helyről indult.

A sprintfutamot és az időmérőt is Lando Norris nyerte, aki folyamatosan faragott a hátrányából a világbajnoki pontversenyben. A holland először tűnt kiszolgáltatottnak a bajnokságban, 2024-ben először érezhettük úgy, hogy a bajnokság nem lefutott.

The car of Ferrari's Spanish driver Carlos Sainz is removed from the track after an accident during the qualifying session for the Formula One Sao Paulo Grand Prix, at the Jose Carlos Pace racetrack, aka Interlagos, in Sao Paulo, Brazil, on November 3, 2024. (Photo by Miguel Schincariol / AFP)
Törtek az autók a brazil időmérőn
Fotó: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

A felvezető kör négy kanyar után káoszba torkollott, amikor Lance Stroll a falnak csapódott, így mindössze 18 autó maradt a rajtrácson, miután Alex Albon összetört Williamse nem tudott elindulni. A rajtnál George Russell megelőzte Norrist az első kanyarban, majd a harmadik körre megérkezett az eső is, ez azonban nem zavarta meg Verstappent, aki folyamatosan dolgozta le a hátrányát és már a nyolcadik helyen autózott és elkezdte támadni a hetedik Oscar Piastrit. A hetedik körben már a hollandé volt a leggyorsabb kör, a tizedikben pedig egy elképesztő manóverrel Piastri elé került, majd Lawsont is maga mögött hagyta.

A negyedik körben Norris hitetlenkedve hallotta, hogy Verstappen már nyolc helyet javított. „Ugye viccelsz?” – mondta a rádión. „Bárcsak” – jött a válasz.

A következő körökben az eső tovább erősödött, és a 25. körre a pálya már szinte versenyzésre alkalmatlanná vált. A Ferrari kihozta Leclerc-t, miután Carlos Sainz ismét kicsúszott. Norris úgy vélte, túl veszélyessé váltak a körülmények, de a boxkiállás pozícióvesztéssel járt volna. A 28. körben bejött a pályára a virtuális biztonsági autó, miután a Haas pilótája, Nico Hülkenberg fennakadt a kerékvetőn és pályán kívülre került. Ez idő alatt többen is kijöttek kerékcserére, a vezetést pedig Ocon vette át, akit Verstappen követett a második helyen.

A 32. körben már a piros zászlót is be kellett vetni, ugyanis az argentin Franco Colapinto próbálta utolérni a biztonsági autó mögött haladó mezőnyt, de a pályán álló vízben elszámította magát és a falhoz csapta az autóját. A 38. kört követően Esteban Ocon állt az élen, az előnye pedig közel három és fél másodperc volt Verstappen előtt. A 39. körben a csapatrádión közölték Norrisszal, hogy ha minden így marad, akkor már nem hívják ki kerékcserére, ezzel egy időben a ferraris Carlos Sainz csapódott a falnak, ami után újabb újraindítás következett, ekkor a rajtnál Verstappen elképesztően jól jött el és legyorsulta Ocont, ezzel pedig átvette a vezetést. Ráadásul ezzel egy időben Norris elfékezett egy kanyart, lesodródott a pályáról és csak a hetedik helyre tudott visszajönni. A folytatásban a McLarennél arra kérték Piastrit, hogy engedje el Norrist, így a brit pilóta feljött a hatodik helyre a hibája után.

Verstappen végül 19 másodperc előnnyel végzett az élen és megszerezte szezonbeli nyolcadik futamgyőzelmét. A második helyen Ocon, a harmadikon pedig Gasly végzett, ezzel az Alpine történelmet írt, ugyanis a francia istállóval először történt meg, hogy két pilótája is dobogós helyen végzett.

Ez volt a pillanat, amikor Verstappen visszatért: a bajnoki előnye 62 pontra nőtt, és ezzel gyakorlatilag eldőlt a cím sorsa.

Verstappen ezzel egy korszakos teljesítményt nyújtott. Június óta nem nyert futamot, és attól tartott, elveszíti hatalmas előnyét, de most bebizonyította: bárhonnan képes győzni.

Max Verstappen of Red Bull Racing RB20 celebrates his victory on the podium during the Formula 1 Grand Prix of Brazil at Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo, Brazil, on October 31, 2024. (Photo by Gongora/NurPhoto) (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)
Ez volt Verstappen élete egyik legnagyobb sikere
Fotó: GONGORA / NurPhoto

„Sosem hittem volna, hogy a 17. helyről az elsőre jövök. Őrület” – mondta a futam után.

„Elszálltak Lando Norris világbajnoki álmai. Max Verstappen bebizonyította, hogy ő a legjobb pilóta a világon: legyőzte ez elemeket és megnyerte a Brazil Nagydíjat. A 17. helyről indulva lett első az esős futamon Interlagosban, ahol az aszfalt minden centimétere veszélyt jelentett” – írta másnap a Daily Mail, míg az Independent végzetes csapásról írt.

A La Gazzetta dello Sport szerint „Max bajnokhoz illően nyert és már világbajnoknak tekinthető”, a Marca pedig epikus visszatérésről és a történelem egyik legjobb futamáról írt."

A helyzet most fordított, ugyanis Max Verstappen az üldöző 321 ponttal a 357 pontos Lando Norris és a 356 pontos Oscar Piastri mögött a hétvégi Brazil Nagydíj előtt.

Brutális időjárás okozhat káoszt az F1-es Brazil Nagydíjon
Verstappenék veszélyben: sokkoló büntetések dönthetik el a vb-cím sorsát az F1-ben
Charles Leclerc eljegyzése felrobbantotta az internetet: Leo kutya segített a lánykérésben – képek

 

