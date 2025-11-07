A Forma-1 mezőnye hétvégén visszatér Brazíliába, ahol az Autódromo Jose Carlos Pace közönsége egy évvel ezelőtt fantasztikus versenyt láthatott. Öt év után először az időmérőt és a futamot ugyanazon a napon tartották, hiszen a szombati napon özönvíz zúdult a pályára, egyszerűen nem lehetett megtartani az időmérőt, ami így szintén vasárnap kezdődött, mindössze öt órával a verseny előtt. Úgy tűnt, Max Verstappen helyzete még tovább romlik, de fordítani tudott a helyzetén.
A Forma-1 legendája lett Max Verstappen
Ha háromszoros világbajnokként még nem emlegették volna a legnagyobbak között Verstappent, akkor a tavalyi Brazil Nagydíjon tett ezért. A szombati halasztás után még vasárnap is esett az eső a pálya környékén, így nem meglepő, hogy egy óra negyvenöt percig tartott az öt balesettel és öt piros zászlóval tarkított időmérő. A Williams, az Aston Martin és a Ferrari autói darabokra törtek a súlyos balesetek után, és ennek a bajnoki verseny szempontjából is komoly következményei lettek, ugyanis Lance Stroll balesete és a piros zászló miatt Verstappen a 12. helyen esett ki a Q2-ben. A pontverseny éllovasa váltócsere miatt öt helyes rajtbüntetést is kapott, így a 17. helyről indult.
A sprintfutamot és az időmérőt is Lando Norris nyerte, aki folyamatosan faragott a hátrányából a világbajnoki pontversenyben. A holland először tűnt kiszolgáltatottnak a bajnokságban, 2024-ben először érezhettük úgy, hogy a bajnokság nem lefutott.
A felvezető kör négy kanyar után káoszba torkollott, amikor Lance Stroll a falnak csapódott, így mindössze 18 autó maradt a rajtrácson, miután Alex Albon összetört Williamse nem tudott elindulni. A rajtnál George Russell megelőzte Norrist az első kanyarban, majd a harmadik körre megérkezett az eső is, ez azonban nem zavarta meg Verstappent, aki folyamatosan dolgozta le a hátrányát és már a nyolcadik helyen autózott és elkezdte támadni a hetedik Oscar Piastrit. A hetedik körben már a hollandé volt a leggyorsabb kör, a tizedikben pedig egy elképesztő manóverrel Piastri elé került, majd Lawsont is maga mögött hagyta.
A negyedik körben Norris hitetlenkedve hallotta, hogy Verstappen már nyolc helyet javított. „Ugye viccelsz?” – mondta a rádión. „Bárcsak” – jött a válasz.
A következő körökben az eső tovább erősödött, és a 25. körre a pálya már szinte versenyzésre alkalmatlanná vált. A Ferrari kihozta Leclerc-t, miután Carlos Sainz ismét kicsúszott. Norris úgy vélte, túl veszélyessé váltak a körülmények, de a boxkiállás pozícióvesztéssel járt volna. A 28. körben bejött a pályára a virtuális biztonsági autó, miután a Haas pilótája, Nico Hülkenberg fennakadt a kerékvetőn és pályán kívülre került. Ez idő alatt többen is kijöttek kerékcserére, a vezetést pedig Ocon vette át, akit Verstappen követett a második helyen.
A 32. körben már a piros zászlót is be kellett vetni, ugyanis az argentin Franco Colapinto próbálta utolérni a biztonsági autó mögött haladó mezőnyt, de a pályán álló vízben elszámította magát és a falhoz csapta az autóját. A 38. kört követően Esteban Ocon állt az élen, az előnye pedig közel három és fél másodperc volt Verstappen előtt. A 39. körben a csapatrádión közölték Norrisszal, hogy ha minden így marad, akkor már nem hívják ki kerékcserére, ezzel egy időben a ferraris Carlos Sainz csapódott a falnak, ami után újabb újraindítás következett, ekkor a rajtnál Verstappen elképesztően jól jött el és legyorsulta Ocont, ezzel pedig átvette a vezetést. Ráadásul ezzel egy időben Norris elfékezett egy kanyart, lesodródott a pályáról és csak a hetedik helyre tudott visszajönni. A folytatásban a McLarennél arra kérték Piastrit, hogy engedje el Norrist, így a brit pilóta feljött a hatodik helyre a hibája után.
Verstappen végül 19 másodperc előnnyel végzett az élen és megszerezte szezonbeli nyolcadik futamgyőzelmét. A második helyen Ocon, a harmadikon pedig Gasly végzett, ezzel az Alpine történelmet írt, ugyanis a francia istállóval először történt meg, hogy két pilótája is dobogós helyen végzett.
Ez volt a pillanat, amikor Verstappen visszatért: a bajnoki előnye 62 pontra nőtt, és ezzel gyakorlatilag eldőlt a cím sorsa.
Verstappen ezzel egy korszakos teljesítményt nyújtott. Június óta nem nyert futamot, és attól tartott, elveszíti hatalmas előnyét, de most bebizonyította: bárhonnan képes győzni.
„Sosem hittem volna, hogy a 17. helyről az elsőre jövök. Őrület” – mondta a futam után.
„Elszálltak Lando Norris világbajnoki álmai. Max Verstappen bebizonyította, hogy ő a legjobb pilóta a világon: legyőzte ez elemeket és megnyerte a Brazil Nagydíjat. A 17. helyről indulva lett első az esős futamon Interlagosban, ahol az aszfalt minden centimétere veszélyt jelentett” – írta másnap a Daily Mail, míg az Independent végzetes csapásról írt.
A La Gazzetta dello Sport szerint „Max bajnokhoz illően nyert és már világbajnoknak tekinthető”, a Marca pedig epikus visszatérésről és a történelem egyik legjobb futamáról írt."
A helyzet most fordított, ugyanis Max Verstappen az üldöző 321 ponttal a 357 pontos Lando Norris és a 356 pontos Oscar Piastri mögött a hétvégi Brazil Nagydíj előtt.
- További cikkek: