A Forma-1 mezőnye hétvégén visszatér Brazíliába, ahol az Autódromo Jose Carlos Pace közönsége egy évvel ezelőtt fantasztikus versenyt láthatott. Öt év után először az időmérőt és a futamot ugyanazon a napon tartották, hiszen a szombati napon özönvíz zúdult a pályára, egyszerűen nem lehetett megtartani az időmérőt, ami így szintén vasárnap kezdődött, mindössze öt órával a verseny előtt. Úgy tűnt, Max Verstappen helyzete még tovább romlik, de fordítani tudott a helyzetén.

Max Verstappen egyik legemlékezetesebb futama volt a 2024-es Brazil Nagydíj a Forma-1-ben

Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

A Forma-1 legendája lett Max Verstappen

Ha háromszoros világbajnokként még nem emlegették volna a legnagyobbak között Verstappent, akkor a tavalyi Brazil Nagydíjon tett ezért. A szombati halasztás után még vasárnap is esett az eső a pálya környékén, így nem meglepő, hogy egy óra negyvenöt percig tartott az öt balesettel és öt piros zászlóval tarkított időmérő. A Williams, az Aston Martin és a Ferrari autói darabokra törtek a súlyos balesetek után, és ennek a bajnoki verseny szempontjából is komoly következményei lettek, ugyanis Lance Stroll balesete és a piros zászló miatt Verstappen a 12. helyen esett ki a Q2-ben. A pontverseny éllovasa váltócsere miatt öt helyes rajtbüntetést is kapott, így a 17. helyről indult.

A sprintfutamot és az időmérőt is Lando Norris nyerte, aki folyamatosan faragott a hátrányából a világbajnoki pontversenyben. A holland először tűnt kiszolgáltatottnak a bajnokságban, 2024-ben először érezhettük úgy, hogy a bajnokság nem lefutott.

Törtek az autók a brazil időmérőn

Fotó: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

A felvezető kör négy kanyar után káoszba torkollott, amikor Lance Stroll a falnak csapódott, így mindössze 18 autó maradt a rajtrácson, miután Alex Albon összetört Williamse nem tudott elindulni. A rajtnál George Russell megelőzte Norrist az első kanyarban, majd a harmadik körre megérkezett az eső is, ez azonban nem zavarta meg Verstappent, aki folyamatosan dolgozta le a hátrányát és már a nyolcadik helyen autózott és elkezdte támadni a hetedik Oscar Piastrit. A hetedik körben már a hollandé volt a leggyorsabb kör, a tizedikben pedig egy elképesztő manóverrel Piastri elé került, majd Lawsont is maga mögött hagyta.

A negyedik körben Norris hitetlenkedve hallotta, hogy Verstappen már nyolc helyet javított. „Ugye viccelsz?” – mondta a rádión. „Bárcsak” – jött a válasz.

A következő körökben az eső tovább erősödött, és a 25. körre a pálya már szinte versenyzésre alkalmatlanná vált. A Ferrari kihozta Leclerc-t, miután Carlos Sainz ismét kicsúszott. Norris úgy vélte, túl veszélyessé váltak a körülmények, de a boxkiállás pozícióvesztéssel járt volna. A 28. körben bejött a pályára a virtuális biztonsági autó, miután a Haas pilótája, Nico Hülkenberg fennakadt a kerékvetőn és pályán kívülre került. Ez idő alatt többen is kijöttek kerékcserére, a vezetést pedig Ocon vette át, akit Verstappen követett a második helyen.