A sajtó szerint Max Verstappen úgy vezetett a Brazil Nagydíjon, mint egy isten, így bár Lando Norris nyert, de a Forma-1 királya továbbra is a Red Bull hollandja.
Továbbra is Max Verstappen az F1 királya?
Anglia:
Daily Mail:
"Verstappen úgy vezetett, mint egy isten. A mezőny végéről indulva előretört, és a ragyogó harmadik pozícióban zárt."
The Sun:
"Lando Norris álomhétvégét koronázott meg a balesetektől sújtott brazíliai futamon aratott diadallal."
Hollandia:
AD:
"Norris tökéletes hétvégéjével továbbra is a vb-cím első számú várományosa, de Sao Paulóban mégis Verstappen lopta el a show-t, aki szemet gyönyörködtető felzárkózást mutatott be. A világbajnok a boxutcából indulva felszáguldott a dobogóra, erről a hihetetlen teljesítményről még sokáig fogunk beszélni" - írja az MTI.
De Telegraaf:
"Verstappen ezúttal is lenyűgöző volt, és fantasztikus versenyzésének a harmadik hely lett a jutalma."
Ausztria:
Kleine Zeitung:
"A stratégiai pókerben az élről induló Norris higgadt maradt, és a világbajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú győzelmet aratott. Az igazi parádét azonban Verstappen mutatta be, a holland sztár a legjobb stratégiát választotta, és harmadikként zárt."
Kronen-Zeitung:
"Verstappen a dobogóra varázsolta magát."
Salzburger Nachrichten:
"Norris hibátlan hétvégéje révén növelte előnyét a vb-pontverseny élén."
Svájc:
Blick:
"Verstappen ellopta a show-t Norris elől. Igaz, hogy a brit nyerte meg a sprintfutamot és a főversenyt is Brazíliában, de az igazi főműsort a holland szolgáltatta."
Spanyolország:
Marca:
"Norris már nem roppan meg, hanem igazi sziklává nőtte ki magát. Tökéletes győzelmet aratott Sao Paulóban, de a futam mégis Verstappen történelmi felzárkózásáról marad emlékezetes."
Mundo deportivo:
"Norris nyert, de az F1 királya továbbra is Verstappen."
Olaszország:
Gazzetta dello Sport:
"Lando Norris álomhétvégéje."
Franciaország:
Le Parisien:
"Verstappen nagy hadjárata ellenére Norris közelít a vb-cím felé."
L'Équipe:
"Norris növelte előnyét a pontverseny élén. A brit pilóta korábban törékenynek tűnt, de mára jelentősen feljavult, és a vb-cím első számú várományosa lett."
