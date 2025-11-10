A sajtó szerint Max Verstappen úgy vezetett a Brazil Nagydíjon, mint egy isten, így bár Lando Norris nyert, de a Forma-1 királya továbbra is a Red Bull hollandja.

Lehet Lando Norris lesz a világbajnok, de olyan versenyző, mint Max Verstappen nem sok született eddig a világra

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Továbbra is Max Verstappen az F1 királya?

Anglia:

Daily Mail:



"Verstappen úgy vezetett, mint egy isten. A mezőny végéről indulva előretört, és a ragyogó harmadik pozícióban zárt."

The Sun:

"Lando Norris álomhétvégét koronázott meg a balesetektől sújtott brazíliai futamon aratott diadallal."

Hollandia:

AD:

"Norris tökéletes hétvégéjével továbbra is a vb-cím első számú várományosa, de Sao Paulóban mégis Verstappen lopta el a show-t, aki szemet gyönyörködtető felzárkózást mutatott be. A világbajnok a boxutcából indulva felszáguldott a dobogóra, erről a hihetetlen teljesítményről még sokáig fogunk beszélni" - írja az MTI.

De Telegraaf:

"Verstappen ezúttal is lenyűgöző volt, és fantasztikus versenyzésének a harmadik hely lett a jutalma."

Ausztria:

Kleine Zeitung:

"A stratégiai pókerben az élről induló Norris higgadt maradt, és a világbajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú győzelmet aratott. Az igazi parádét azonban Verstappen mutatta be, a holland sztár a legjobb stratégiát választotta, és harmadikként zárt."

Kronen-Zeitung:

"Verstappen a dobogóra varázsolta magát."

Salzburger Nachrichten:

"Norris hibátlan hétvégéje révén növelte előnyét a vb-pontverseny élén."

Svájc:

Blick:

"Verstappen ellopta a show-t Norris elől. Igaz, hogy a brit nyerte meg a sprintfutamot és a főversenyt is Brazíliában, de az igazi főműsort a holland szolgáltatta."

Spanyolország:

Marca:

"Norris már nem roppan meg, hanem igazi sziklává nőtte ki magát. Tökéletes győzelmet aratott Sao Paulóban, de a futam mégis Verstappen történelmi felzárkózásáról marad emlékezetes."

Mundo deportivo:

"Norris nyert, de az F1 királya továbbra is Verstappen."

Olaszország:

Gazzetta dello Sport:

"Lando Norris álomhétvégéje."

Franciaország:

Le Parisien:

"Verstappen nagy hadjárata ellenére Norris közelít a vb-cím felé."

L'Équipe:

"Norris növelte előnyét a pontverseny élén. A brit pilóta korábban törékenynek tűnt, de mára jelentősen feljavult, és a vb-cím első számú várományosa lett."