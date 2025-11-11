A versenyhétvége elején a Red Bull nem működött jól: Max Verstappen a sprintfutamon csak negyedik lett, az időmérőn pedig már a Q1-ben kiesett. A csapat ezután teljesen átalakította az autó beállításait, új erőforrást is beszereltek, és a bokszutcából rajtolt – ahonnan végül szenzációs versenyzéssel a harmadik helyig jutott.

Max Verstappen még mindig lehet világbajnok

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Röviden: lehet. Brazíliában még 13 pontot vert a hollandra Lando Norris, a különbség így már 49 pont, miközben mindössze három futam és egy sprint van hátra. Ahhoz, hogy Verstappen életben tartsa esélyeit az utolsó futamig, minden hátralévő versenyt meg kellene nyernie, miközben a McLaren pilótáinak sorozatosan gyengén kellene szerepelniük.

A GP Blog matekja szerint így jöhetne ki a képlet:

Lando Norris akkor bukhatnál el a vb-címet, ha:

Las Vegasban nullázik,

a katari sprinten legfeljebb 6 pontot,

a katari nagydíjon legfeljebb 10 pontot,

Abu-Dzabiban pedig csak második helyet szerezne.

Oscar Piastri esetében a forgatókönyv így nézne ki:

Las Vegasban legfeljebb második hely,

Katarban (a sprinttel együtt) legfeljebb 25 pont,

Abu-Dzabiban legfeljebb harmadik hely.

Ebben az extrém esetben mindhárom pilóta pontegyenlőséggel zárna, ám a több győzelem miatt Verstappen lenne a világbajnok.

Korábban láttunk már nagy fordításokat. 2007-ben Kimi Räikkönen két futammal a vége előtt 17 pontos hátrányból fordított Lewis Hamilton és Fernando Alonso ellen, és egyetlen ponttal lett világbajnok. 2010-ben Sebastian Vettel harmadik helyről indult az utolsó Forma-1-es verseny előtt Abu-Dzabiban, 15 pontos hátrányban Alonsohoz képest, mégis ő nyert, miután az olasz pilóta Vitalij Petrov Renault-ja mögött ragadt a forgalomban.

Lando Norris 33 pontot szerzett a hétvégén és növelte előnyét a két riválisa előtt, de Max Verstappen is tudott faragni a hátrányán Oscar Piastri mögött. Norrisnak 390, Piastrinak 366, Verstappennek 341 pontja van, akkor, amikor három versenyhétvége van hátra.