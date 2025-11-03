A konstruktőri vb-címvédő csapat 2026-os autóját Lando Norris és Oscar Piastri vezeti majd, a licit nyertese Norris vagy Piastri alvázát kapja meg, de nem azonnal. A McLaren új autója, az MCL40A 10-12 millió dolláros tartományban, átszámítva 3,4-4 milliárd forint között lehet majd az új tulajdonosé.
A McLaren olyanra készül, amit F1-es csapat még sosem tett meg
A wokingi alakulat előbb egy 2025-ös, nem működő show-autót ad át kiállításra, míg a tényleges MCL40A a 2026-os szezon lezárulta után, várhatóan 2028 elején érkezik, ami a 2026-os technikai szabályok titkainak védelmét szolgálja.
Világelső lehetőség nyílik egy jövőbeli Forma-1-es autó megszerzésére még a leleplezés előtt”
– közölte az RM Sotheby’s gyűjtőautó-árverési cég, amely 10-12 millió dolláros sávban árverezi el az említett példányt december 5-én, Abu-Dzabiban.
Ugyanitt értékesítik a McLaren MP4-6-ot 1991-ből, amellyel a legendás Ayrton Senna a Brazil Nagydíjon is diadalmaskodott. Ennek az egyedülálló darabnak a becsült ára 12-15 millió dollár – számolt be róla a motorsport.hu.
Ami az F1-es szezon hátralévő részét illeti, a konstruktőri cím sorsa ugyan már rég eldőlt, de az egyéni vb-pontverseny még rendkívül szoros. Négy versenyhétvégével a vége előtt a 357 pontos Norris csupán egyetlen egységgel vezet csapattársa, Piastri előtt, míg Max Verstappen 321 ponttal áll a harmadik helyen. A szezon november 7-9. között folytatódik a Brazil Nagydíjjal.
Kapcsolódó cikkek
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!