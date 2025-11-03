A konstruktőri vb-címvédő csapat 2026-os autóját Lando Norris és Oscar Piastri vezeti majd, a licit nyertese Norris vagy Piastri alvázát kapja meg, de nem azonnal. A McLaren új autója, az MCL40A 10-12 millió dolláros tartományban, átszámítva 3,4-4 milliárd forint között lehet majd az új tulajdonosé.

Fotó: YURI CORTEZ / AFP

A McLaren olyanra készül, amit F1-es csapat még sosem tett meg

A wokingi alakulat előbb egy 2025-ös, nem működő show-autót ad át kiállításra, míg a tényleges MCL40A a 2026-os szezon lezárulta után, várhatóan 2028 elején érkezik, ami a 2026-os technikai szabályok titkainak védelmét szolgálja.

– közölte az RM Sotheby’s gyűjtőautó-árverési cég, amely 10-12 millió dolláros sávban árverezi el az említett példányt december 5-én, Abu-Dzabiban.

Do you have $10,000,000 to spare?



You can buy a future Formula 1 car before it even races. 👀🏎️



The 2026 McLaren MCL40A, complete with a Mercedes hybrid V6, is going to auction in Abu Dhabi via RM Sotheby’s.



Estimate value $10M–$12M USD.



Delivered in 2028. 🔥 pic.twitter.com/cWBu1zT86v — AR12GAMING (@AR12Gaming) October 31, 2025

Ugyanitt értékesítik a McLaren MP4-6-ot 1991-ből, amellyel a legendás Ayrton Senna a Brazil Nagydíjon is diadalmaskodott. Ennek az egyedülálló darabnak a becsült ára 12-15 millió dollár – számolt be róla a motorsport.hu.

Ami az F1-es szezon hátralévő részét illeti, a konstruktőri cím sorsa ugyan már rég eldőlt, de az egyéni vb-pontverseny még rendkívül szoros. Négy versenyhétvégével a vége előtt a 357 pontos Norris csupán egyetlen egységgel vezet csapattársa, Piastri előtt, míg Max Verstappen 321 ponttal áll a harmadik helyen. A szezon november 7-9. között folytatódik a Brazil Nagydíjjal.

