A Forma-1-es McLaren istállónak nem sikerült meggyőznie a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) versenybíróit, hogy enyhítsék Lando Norris és Oscar Piastri büntetését. Mint ismert, a McLaren mindkét pilótáját kizárták a Las Vegas-i Nagydíj után, miután kiderült, hogy mindkét autó esetében a megengedett 9 mm alá csökkent a padlólemezek vastagsága.

A pole-pozícióból rajtoló Lando Norris második, míg a csapattárs Oscar Piastri egy büntetésnek is köszönhetően negyedik helyen végzett a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon. A két McLaren-pilóta autóján azonban a padlólemez vastagsága a méréskor kisebb volt, mint az előírt minimum (9 mm), így vizsgálat indult ellenük, és miután hivatalosan is jóváhagyták, utólag kizárták mindkettejüket. 

A McLaren pilótáit kizárták a Las Vegas-i Nagydíj után
A McLaren pilótáit kizárták a Las Vegas-i Nagydíj után
Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto via AFP

Mivel érvelt a McLaren Norris és Piastri kizárása ellen?

A McLaren pilótáinak kizárása komoly következményekkel járhat a világbajnoki pontversenyre nézve, ugyanis a címvédő Max Verstappen pontazonosságba került Piastrival, és két futammal a vége előtt már csak 24 pontra van Norris mögött.

A Katari Nagydíj – amely sprinthétvége is – és a szezonzáró Abu-Dzab-i futam várhatóan a McLarennek kedvez majd a Red Bull-lal szemben. Ennek ellenére a kizárás komoly csapást jelenthet a wokingi istállóra, különösen annak fényében, mennyire erős Verstappen az RB21 volánja mögött.

A Papaya-csapat Szingapúrban már bebiztosította a konstruktőri világbajnoki címét, azonban most Norrisra jóval nehezebb feladat vár a szezon hátralévő részében. Érdekes módon Piastri helyzete némileg javult a nevadai események tükrében, mivel Norrishoz képest eredetileg 30 pontos lemaradással érkezett volna Katarba.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 23: 2024 F1 World Drivers Champion Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing celebrates in parc ferme during the F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 23, 2024 in Las Vegas, Nevada. Mark Thompson/Getty Images/AFP (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A címvédő Verstappen még veszélyes lehet az éllovas Norrisra
Fotó: Mark Thompson/Getty Images via AFP

A McLaren hiába próbált érvelni a két versenyző kizárása ellen, amelyet a járművek alsó részén található padlólemezek túlzott kopása miatt szabtak ki. 

A McLaren három fő érvre építette a védekezését: az FIA hivatalos döntési dokumentuma szerint „váratlan pattogást” tapasztaltak a Las Vegas-i utcai versenypályán; továbbá az időjárási körülmények és a lerövidített szabadedzések miatt nem volt lehetőség megfelelően felmérni a padlólemezek kopását.

A McLaren azt is kiemelte, hogy a szabálysértés mértéke „kisebb volt, mint a korábbi hasonló esetek a 2025-ös szezonban”, vélhetően Lewis Hamilton és Pierre Gasly kínai, illetve Nico Hülkenberg bahreini eseteire utalva.

A felügyeleti szerv azonban úgy reagált, hogy „a szabályokban vagy a precedensekben nincs lehetőség más büntetésre, mint a szokásos szankció, vagyis a kizárás.” 

Az FIA ugyanakkor kiemelte, hogy „határozott meggyőződésük, hogy a szabálysértés nem szándékos volt, és nem történt tudatos kísérlet a szabályok megkerülésére.”

