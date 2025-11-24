A pole-pozícióból rajtoló Lando Norris második, míg a csapattárs Oscar Piastri egy büntetésnek is köszönhetően negyedik helyen végzett a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon. A két McLaren-pilóta autóján azonban a padlólemez vastagsága a méréskor kisebb volt, mint az előírt minimum (9 mm), így vizsgálat indult ellenük, és miután hivatalosan is jóváhagyták, utólag kizárták mindkettejüket.

A McLaren pilótáit kizárták a Las Vegas-i Nagydíj után

Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto via AFP

Mivel érvelt a McLaren Norris és Piastri kizárása ellen?

A McLaren pilótáinak kizárása komoly következményekkel járhat a világbajnoki pontversenyre nézve, ugyanis a címvédő Max Verstappen pontazonosságba került Piastrival, és két futammal a vége előtt már csak 24 pontra van Norris mögött.

A Katari Nagydíj – amely sprinthétvége is – és a szezonzáró Abu-Dzab-i futam várhatóan a McLarennek kedvez majd a Red Bull-lal szemben. Ennek ellenére a kizárás komoly csapást jelenthet a wokingi istállóra, különösen annak fényében, mennyire erős Verstappen az RB21 volánja mögött.

A Papaya-csapat Szingapúrban már bebiztosította a konstruktőri világbajnoki címét, azonban most Norrisra jóval nehezebb feladat vár a szezon hátralévő részében. Érdekes módon Piastri helyzete némileg javult a nevadai események tükrében, mivel Norrishoz képest eredetileg 30 pontos lemaradással érkezett volna Katarba.

A címvédő Verstappen még veszélyes lehet az éllovas Norrisra

Fotó: Mark Thompson/Getty Images via AFP

A McLaren hiába próbált érvelni a két versenyző kizárása ellen, amelyet a járművek alsó részén található padlólemezek túlzott kopása miatt szabtak ki.

A McLaren három fő érvre építette a védekezését: az FIA hivatalos döntési dokumentuma szerint „váratlan pattogást” tapasztaltak a Las Vegas-i utcai versenypályán; továbbá az időjárási körülmények és a lerövidített szabadedzések miatt nem volt lehetőség megfelelően felmérni a padlólemezek kopását.

A McLaren azt is kiemelte, hogy a szabálysértés mértéke „kisebb volt, mint a korábbi hasonló esetek a 2025-ös szezonban”, vélhetően Lewis Hamilton és Pierre Gasly kínai, illetve Nico Hülkenberg bahreini eseteire utalva.

A felügyeleti szerv azonban úgy reagált, hogy „a szabályokban vagy a precedensekben nincs lehetőség más büntetésre, mint a szokásos szankció, vagyis a kizárás.”