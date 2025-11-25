Lando Norris eredetileg második helyen ért célba a Las Vegas-i Nagydíjon, amivel közelebb került volna első világbajnoki címéhez. A futam utáni műszaki ellenőrzés azonban a padlólemez túlzott kopása miatt kizáráshoz vezetett. Nemcsak Norrist, hanem csapattársát, Oscar Piastrit is kizárták, lenullázta magát a McLaren. Ez újabb fordulatot hozott a világbajnoki harcban, hiszen Norris karnyújtásnyira kerülhetett volna a világbajnoki címtől, ehhez képest két futammal a vége előtt a Red Bull versenyzője, Max Verstappen már csak 24 ponttal van Norris mögött, és pontszámban beérte Piastrit, aki az első félévben még verhetetlennek tűnt.

A Red Bull hajszolta hibába a McLarent és Lando Norrist?

Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Tenisznyelven ez volt a McLaren ki nem kényszerített hibája

Max Verstappen és a Red Bull akár közvetve is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a McLaren olyan agresszívan állítsa be Lando Norris és Oscar Piastri autóját Las Vegasban, ami végül a megengedettnél nagyobb padlólemez-kopáshoz és így a kizáráshoz vezetett.

A bajnokság legkritikusabb pillanatában a McLaren olyan hibát vétett, ami végzetes is lehet.

A McLaren hiába ismerte el, hogy a Las Vegas-i Nagydíjon nem a szabályok kijátszására törekedtek, de a tény tény marad: Norris autójának padlólemeze 0,12 milliméterrel, Piastrié pedig 0,26 milliméterrel volt a megengedett határ alatt.

Ez csak úgy fordulhatott elő, hogy az autókat túl alacsonyra állították, hiszen a rivális csapatok között semmilyen szabálytalanságot nem mutattak ki a mérések. Egy autó minél alacsonyabban fut, annál nagyobb leszorítóerőt termel, vagyis annál gyorsabb lehet.

Lélektani fölényben már a Red Bull és Max Verstappen lehet

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De miért kockáztatott ennyit a McLaren?

Könnyen lehet, hogy a brit csapat a Red Bullt olyan komoly fenyegetésnek látta Las Vegasban, hogy vállalta a határig kitolt autómagasságot. Talán úgy gondolták, hogy ha nem mennek extrém alacsonyra, Verstappen így is megverte volna őket. Kérdés, hogy mindez mit jelent a következő versenyek – Katar és Abu-Dzabi – előtt. Az amúgy Katarban és Abu-Dzabiban rendre jól teljesítő McLarent rákényszeríthetik a történtek arra, hogy megemeljék az autó magasságát, ezzel előnybe hozva Verstappent és a Red Bullt.