Lando Norris eredetileg második helyen ért célba a Las Vegas-i Nagydíjon, amivel közelebb került volna első világbajnoki címéhez. A futam utáni műszaki ellenőrzés azonban a padlólemez túlzott kopása miatt kizáráshoz vezetett. Nemcsak Norrist, hanem csapattársát, Oscar Piastrit is kizárták, lenullázta magát a McLaren. Ez újabb fordulatot hozott a világbajnoki harcban, hiszen Norris karnyújtásnyira kerülhetett volna a világbajnoki címtől, ehhez képest két futammal a vége előtt a Red Bull versenyzője, Max Verstappen már csak 24 ponttal van Norris mögött, és pontszámban beérte Piastrit, aki az első félévben még verhetetlennek tűnt.
Tenisznyelven ez volt a McLaren ki nem kényszerített hibája
Max Verstappen és a Red Bull akár közvetve is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a McLaren olyan agresszívan állítsa be Lando Norris és Oscar Piastri autóját Las Vegasban, ami végül a megengedettnél nagyobb padlólemez-kopáshoz és így a kizáráshoz vezetett.
A bajnokság legkritikusabb pillanatában a McLaren olyan hibát vétett, ami végzetes is lehet.
A McLaren hiába ismerte el, hogy a Las Vegas-i Nagydíjon nem a szabályok kijátszására törekedtek, de a tény tény marad: Norris autójának padlólemeze 0,12 milliméterrel, Piastrié pedig 0,26 milliméterrel volt a megengedett határ alatt.
Ez csak úgy fordulhatott elő, hogy az autókat túl alacsonyra állították, hiszen a rivális csapatok között semmilyen szabálytalanságot nem mutattak ki a mérések. Egy autó minél alacsonyabban fut, annál nagyobb leszorítóerőt termel, vagyis annál gyorsabb lehet.
De miért kockáztatott ennyit a McLaren?
Könnyen lehet, hogy a brit csapat a Red Bullt olyan komoly fenyegetésnek látta Las Vegasban, hogy vállalta a határig kitolt autómagasságot. Talán úgy gondolták, hogy ha nem mennek extrém alacsonyra, Verstappen így is megverte volna őket. Kérdés, hogy mindez mit jelent a következő versenyek – Katar és Abu-Dzabi – előtt. Az amúgy Katarban és Abu-Dzabiban rendre jól teljesítő McLarent rákényszeríthetik a történtek arra, hogy megemeljék az autó magasságát, ezzel előnybe hozva Verstappent és a Red Bullt.
Egy biztos, a lélektani előny már a hollandnál van.
Ralf Schumacher, az RTL szakértője szerint a McLarennek nincs más választása, „Norrisnak most már elsőbbséget kell kapnia, Piastrinak pedig támogatnia kell őt. A Forma-1-ben eleve nehéz előzni, Katarban pedig különösen, ezért az időmérőnek tökéletesnek kell lennie.”
A Las Vegas-i kizárás ellenére Ralf Schumacher továbbra is biztos abban, hogy Norris megnyeri a világbajnokságot. Sőt, szerinte akár már Katarban eldőlhet a cím sorsa: „Személy szerint úgy gondolom, nagyon jó esély van rá, hogy Katarban eldőljön McLaren-szempontból. Max ott is gyors lehet, de a McLaren – a melegebb körülmények miatt – lényegesen erősebb lesz.”
A jelek szerint a csapatutasítás elmaradása esetén Piastri csak magáért fog küzdeni. „A saját büszkeségem, egóm és a lehetőségeim miatt meg akarom nyerni az utolsó két futamot” – mondta Oscar Piastri, aki hozzátette, „amit tehetek, az az, hogy a lehető legjobb pozícióba helyezem magam arra az esetre, ha történik valami.”
A Las Vegasban történtek után a fogadóoldalak is jelentősen javították Max Verstappen világbajnoki esélyeit. A hétvége előtt szerintük Norris volt a legnagyobb esélyes a 2025-ös világbajnoki címre: 1,13-szoros pénzt adtak volna a brit, 7-szeres pénzt Piastri sikerére és 13-szoros összeget Verstappen vb-győzelmére.
A Las Vegas-i futam után azonban a helyzet megváltozott. Norris továbbra is favorit, de a szorzója romlott: Norris neve mellett 1,36-os, Verstappen mellett 4,5-szeres odds van és Piastri sikerére 21-szeres pénzt adnának a fogadóirodák.
Verstappen előtt még mindig ott lehet Sebastian Vettel 2010-es világbajnoki győzelme, aki 25 pontot dolgozott le a szezon utolsó két futamán és világbajnoki címet nyert.
A folytatásra nem kell sokat várni, hétvégén máris jön a Katari Nagydíj.
