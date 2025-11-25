Live
A McLaren számára rémálommá vált a Las Vegas-i Nagydíj: Lando Norris és Oscar Piastri kettős kizárása újraélesztette Max Verstappen világbajnoki esélyeit. A brit pilóta karnyújtásnyira kerülhetett volna a bajnoki címtől, de a padlólemez illegális kopása miatt elveszített 18 pont teljesen nyitottá tette a csatát. Verstappen már csak 24 pontra van Norristól, Piastrit pedig beérte, így a Forma-1-es szezon hajrája minden korábbinál kiélezettebb lehet és innen már csak a McLaren bukhat.

Lando Norris eredetileg második helyen ért célba a Las Vegas-i Nagydíjon, amivel közelebb került volna első világbajnoki címéhez. A futam utáni műszaki ellenőrzés azonban a padlólemez túlzott kopása miatt kizáráshoz vezetett. Nemcsak Norrist, hanem csapattársát, Oscar Piastrit is kizárták, lenullázta magát a McLaren. Ez újabb fordulatot hozott a világbajnoki harcban, hiszen Norris karnyújtásnyira kerülhetett volna a világbajnoki címtől, ehhez képest két futammal a vége előtt a Red Bull versenyzője, Max Verstappen már csak 24 ponttal van Norris mögött, és pontszámban beérte Piastrit, aki az első félévben még verhetetlennek tűnt.

A Red Bull hajszolta hibába a McLarent és Lando Norrist?
A Red Bull hajszolta hibába a McLarent és Lando Norrist?
Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Tenisznyelven ez volt a McLaren ki nem kényszerített hibája

Max Verstappen és a Red Bull akár közvetve is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a McLaren olyan agresszívan állítsa be Lando Norris és Oscar Piastri autóját Las Vegasban, ami végül a megengedettnél nagyobb padlólemez-kopáshoz és így a kizáráshoz vezetett. 

A bajnokság legkritikusabb pillanatában a McLaren olyan hibát vétett, ami végzetes is lehet.

A McLaren hiába ismerte el, hogy a Las Vegas-i Nagydíjon nem a szabályok kijátszására törekedtek, de a tény tény marad: Norris autójának padlólemeze 0,12 milliméterrel, Piastrié pedig 0,26 milliméterrel volt a megengedett határ alatt.

Ez csak úgy fordulhatott elő, hogy az autókat túl alacsonyra állították, hiszen a rivális csapatok között semmilyen szabálytalanságot nem mutattak ki a mérések. Egy autó minél alacsonyabban fut, annál nagyobb leszorítóerőt termel, vagyis annál gyorsabb lehet.

Lélektani fölényben már a Red Bull és Max Verstappen lehet
Lélektani fölényben már a Red Bull és Max Verstappen lehet
Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De miért kockáztatott ennyit a McLaren?

Könnyen lehet, hogy a brit csapat a Red Bullt olyan komoly fenyegetésnek látta Las Vegasban, hogy vállalta a határig kitolt autómagasságot. Talán úgy gondolták, hogy ha nem mennek extrém alacsonyra, Verstappen így is megverte volna őket. Kérdés, hogy mindez mit jelent a következő versenyek – Katar és Abu-Dzabi – előtt. Az amúgy Katarban és Abu-Dzabiban rendre jól teljesítő McLarent rákényszeríthetik a történtek arra, hogy megemeljék az autó magasságát, ezzel előnybe hozva Verstappent és a Red Bullt.

Egy biztos, a lélektani előny már a hollandnál van.

Ralf Schumacher, az RTL szakértője szerint a McLarennek nincs más választása, „Norrisnak most már elsőbbséget kell kapnia, Piastrinak pedig támogatnia kell őt. A Forma-1-ben eleve nehéz előzni, Katarban pedig különösen, ezért az időmérőnek tökéletesnek kell lennie.”

Döntő pillanatban hatalmasat hibázott a McLaren
Döntő pillanatban hatalmasat hibázott a McLaren
Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A Las Vegas-i kizárás ellenére Ralf Schumacher továbbra is biztos abban, hogy Norris megnyeri a világbajnokságot. Sőt, szerinte akár már Katarban eldőlhet a cím sorsa: „Személy szerint úgy gondolom, nagyon jó esély van rá, hogy Katarban eldőljön McLaren-szempontból. Max ott is gyors lehet, de a McLaren – a melegebb körülmények miatt – lényegesen erősebb lesz.”

A jelek szerint a csapatutasítás elmaradása esetén Piastri csak magáért fog küzdeni.  „A saját büszkeségem, egóm és a lehetőségeim miatt meg akarom nyerni az utolsó két futamot” – mondta Oscar Piastri, aki hozzátette, „amit tehetek, az az, hogy a lehető legjobb pozícióba helyezem magam arra az esetre, ha történik valami.”

A Las Vegasban történtek után a fogadóoldalak is jelentősen javították Max Verstappen világbajnoki esélyeit. A hétvége előtt szerintük Norris volt a legnagyobb esélyes a 2025-ös világbajnoki címre: 1,13-szoros pénzt adtak volna a brit, 7-szeres pénzt Piastri sikerére és 13-szoros összeget Verstappen vb-győzelmére.

A Las Vegas-i futam után azonban a helyzet megváltozott. Norris továbbra is favorit, de a szorzója romlott: Norris neve mellett 1,36-os, Verstappen mellett 4,5-szeres odds van és Piastri sikerére 21-szeres pénzt adnának a fogadóirodák.

Verstappen előtt még mindig ott lehet Sebastian Vettel 2010-es világbajnoki győzelme, aki 25 pontot dolgozott le a szezon utolsó két futamán és világbajnoki címet nyert.

A folytatásra nem kell sokat várni, hétvégén máris jön a Katari Nagydíj.

  További cikkek:
Kitört a botrány: a McLaren csalást kiált Verstappen és a Red Bull kapcsán
Földrengés a vb-harcban: a McLaren rémálma után Verstappen esélye újra izzik
Ha valaki, akkor Verstappen innen is megcsinálhatja, miközben forrnak az indulatok a Forma-1-ben

 

