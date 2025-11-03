Live
A konstruktőri vb címvédőjénél még Lando Norris és Oscar Piastri is egyéni világbajnoki címet szerezhet a 2025-ös Forma-1-es idény végén. A McLaren korábbi sztárja, Mika Häkkinen szerint ez borzalmas helyzetet és óriási feszültséget eredményezhet a csapatnál, ugyanakkor a kétszeres világbajnok elismerően beszélt a wokingiak idei teljesítményéről.

A Forma-1 2025-ös szezonjából már csupán négy futam van hátra, a világbajnoki győzelemre pedig még három pilóta is reálisan esélyes. A konstruktőri vb-címét megvédő McLaren mindkét versenyzője, Lando Norris és Oscar Piastri egyaránt diadalmaskodhat az idény végén, azonban a Red Bull négyszeres bajnoka, Max Verstappen is ott lohol még a nyomukban. Mika Häkkinen szerint a McLaren hiába próbál harmóniát teremteni, két bajnokesélyes pilótája között a feszültség elkerülhetetlen.

A McLaren pilótái a legesélyesebbek az egyéni vb-győzelemre idén
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Rémálom és borzalmas helyzet a McLarennél?

A finn F1-es legenda szerint egészen elképesztő az a helyzet, ami a McLarennél kialakult.

„Zak Brown és Andrea Stella, ők tényleg hihetetlenek. Nagyon szorosan kellett a versenyzőkkel dolgozniuk, hogy a szezon végére szép harmóniát találjanak. Ilyen a versenyzés, és az egyikük bajnokságot nyerhet. 

Ez rémálom. Abszolút borzalmas a helyzet a csapaton belül” 

– fogalmazott keményen a korábbi kétszeres bajnok, majd finomított a mondandóján.

„Nem negatívan értem. Egyszerűen ez van. Remek partnereik vannak, a McLarennek nagyszerű csapattagjai vannak, a szerelők, mérnökök, marketing, tervezők. Gyönyörű csapat. Azt akarod, hogy a szezon tökéletesen záruljon, ezért gondolom úgy, hogy Lando már elég tapasztalt az F1-ben. Oscar halad efelé. Úgy hiszem, találnak módot arra, hogy jól fejezzék be az évet” – idézte a motorsport.hu Häkkinen szavait.

Retired Finnish Formula One driver Mika Hakkinen looks on before the first practice session ahead of the Formula One Singapore Grand Prix night race at the Marina Bay Street Circuit in Singapore on October 3, 2025. (Photo by MOHD RASFAN / AFP)
Mika Häkkinen szerint a McLaren megtalálja a módját, hogy jól fejezze be az évet
Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Négy versenyhétvégével a vége előtt a 357 pontos Norris csupán egyetlen egységgel vezet Piastri előtt, míg Verstappen 321 ponttal áll a harmadik helyen. A szezon november 7-9. között folytatódik a Brazil Nagydíjjal.

