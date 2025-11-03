A Forma-1 2025-ös szezonjából már csupán négy futam van hátra, a világbajnoki győzelemre pedig még három pilóta is reálisan esélyes. A konstruktőri vb-címét megvédő McLaren mindkét versenyzője, Lando Norris és Oscar Piastri egyaránt diadalmaskodhat az idény végén, azonban a Red Bull négyszeres bajnoka, Max Verstappen is ott lohol még a nyomukban. Mika Häkkinen szerint a McLaren hiába próbál harmóniát teremteni, két bajnokesélyes pilótája között a feszültség elkerülhetetlen.

A McLaren pilótái a legesélyesebbek az egyéni vb-győzelemre idén

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Rémálom és borzalmas helyzet a McLarennél?

A finn F1-es legenda szerint egészen elképesztő az a helyzet, ami a McLarennél kialakult.

„Zak Brown és Andrea Stella, ők tényleg hihetetlenek. Nagyon szorosan kellett a versenyzőkkel dolgozniuk, hogy a szezon végére szép harmóniát találjanak. Ilyen a versenyzés, és az egyikük bajnokságot nyerhet.

Ez rémálom. Abszolút borzalmas a helyzet a csapaton belül”

– fogalmazott keményen a korábbi kétszeres bajnok, majd finomított a mondandóján.

„Nem negatívan értem. Egyszerűen ez van. Remek partnereik vannak, a McLarennek nagyszerű csapattagjai vannak, a szerelők, mérnökök, marketing, tervezők. Gyönyörű csapat. Azt akarod, hogy a szezon tökéletesen záruljon, ezért gondolom úgy, hogy Lando már elég tapasztalt az F1-ben. Oscar halad efelé. Úgy hiszem, találnak módot arra, hogy jól fejezzék be az évet” – idézte a motorsport.hu Häkkinen szavait.

Mika Häkkinen szerint a McLaren megtalálja a módját, hogy jól fejezze be az évet

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Négy versenyhétvégével a vége előtt a 357 pontos Norris csupán egyetlen egységgel vezet Piastri előtt, míg Verstappen 321 ponttal áll a harmadik helyen. A szezon november 7-9. között folytatódik a Brazil Nagydíjjal.

