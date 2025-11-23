Még két versenyhétvége van hátra a Forma-1 idei szezonjából, ezeken egy pilóta összesen 58 pontot szerezhet. Lando Norris úgy ért célba a Las Vegas-i Nagydíjon, hogy azt hihette, 30 ponttal vezet Oscar Piastri és 42-vel Max Verstappen előtt. Ám utólag a McLaren mindkét versenyzőjét kizárták, így a brit pilóta valójában 24-24 pontos előnnyel utazhat Katarba a két riválisával szemben.
A McLaren reakciója Norris és Piastri Las Vegas-i kizárására
A csapatfőnök, Andrea Stella az alábbi közleményt adta ki a ítélethirdetés után:
„A futam során mindkét autó a vártnál nagyobb mértékű, az edzéseken nem tapasztalt pattogást élt át, ami túlzott talajérintkezéshez vezetett. Vizsgáljuk a jármű viselkedésének okait, beleértve a verseny után felfedezett véletlenszerű sérüléseket is, amelyek a padlólemez nagyobb mozgását idézték elő. Ahogy az FIA (a Nemzetközi Automobil Szövetség – a szerk.) is megjegyezte, a szabálysértés nem volt szándékos, nem történt kísérlet a szabályok kijátszására, és enyhítő körülmények is fennálltak – áll a közleményben. –
Ezúton kérünk elnézést Landótól és Oscartól a mai pontvesztésekért, különösen a bajnoki küzdelem ilyen kritikus szakaszában, és miután egész hétvégén erős teljesítményt nyújtottak.
Csapatként elnézést kérünk partnereinktől és szurkolóinktól is, akiknek a támogatása rendkívül fontos nekünk. Bár ez a kimenetel rendkívül kiábrándító, továbbra is teljes mértékben a szezon utolsó két versenyére összpontosítunk.”
Verstappen bejegyzése az FIA-vizsgálat alatt
Verstappen a McLarennel szembeni vizsgálat indítása után posztolt a közösségi oldalán, és megosztotta a Red Bull bejegyzését is:
Az F1-es szezon a következő hétvégén a sprintfutamos Katari Nagydíjjal folytatódik, majd egy héttel később Abu-Dzabiban zárul.
Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
