A pole pozícióból rajtoló Lando Norris második, míg a csapattárs Oscar Piastri egy büntetésnek is köszönhetően negyedik lett a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon. A két McLaren-pilóta autóján azonban a csúszólemez az előírtnál jobban kopott: a vastagsága kisebb volt, mint az előírt minimum (9 mm), így vizsgálat indult ellenük, és ha jóváhagyják, alighanem utólag kizárják mindkettejüket.

Fotó: ALEX BIERENS DE HAAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Norris abban a hitben állhatott dobogóra, hogy Piastri előtt 30, míg a futamgyőztes Max Verstappen előtt 42 ponttal vezet úgy, hogy két versenyhétvége van hátra.

Ha kizárják mindkettejüket, akkor Piastri és Verstappen előtt egyaránt 24-24 pont lesz Norris előnye, és Katarban és Abu-Dzabiban összesen 58 pontot szerezhet egy pilóta. A kizárások után George Russell lenne a második, míg a szintén mercedeses Andrea Kimi Antonelli a harmadik.

