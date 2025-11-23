A pole pozícióból rajtoló Lando Norris második, míg a csapattárs Oscar Piastri egy büntetésnek is köszönhetően negyedik lett a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon. A két McLaren-pilóta autóján azonban a csúszólemez az előírtnál jobban kopott: a vastagsága kisebb volt, mint az előírt minimum (9 mm), így vizsgálat indult ellenük, és ha jóváhagyják, alighanem utólag kizárják mindkettejüket.
A kizárás sorsára juthat a két McLaren-pilóta, Norris és Piastri Las Vegasban?
Norris abban a hitben állhatott dobogóra, hogy Piastri előtt 30, míg a futamgyőztes Max Verstappen előtt 42 ponttal vezet úgy, hogy két versenyhétvége van hátra.
Ha kizárják mindkettejüket, akkor Piastri és Verstappen előtt egyaránt 24-24 pont lesz Norris előnye, és Katarban és Abu-Dzabiban összesen 58 pontot szerezhet egy pilóta. A kizárások után George Russell lenne a második, míg a szintén mercedeses Andrea Kimi Antonelli a harmadik.
Cikkünk frissül a hivatalos döntéssel.
Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!