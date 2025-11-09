Oliver Bearmant és Liam Lawsont is megbüntette az FIA a Forma-1-es Brazil Nagydíj sprintversenye miatt.

Megbüntették az F1-es pilótákat, Liam Lawson sem úszta meg

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Két versenyzőt is megbüntettek

A Haas újonca, Bearman a négyes kanyarban pördült meg, miután előtte keményen védekezett a Racing Bulls pilótájával szemben. A sportfelügyelők szerint Bearman manővere veszélyesnek minősült, ezért öt másodperces időbüntetést és egy büntetőpontot kapott. Az ítélet nem változtatott a helyezésén, így a 12. helyen zárt.

Lawson sem úszta meg: a bírák őt találták elsősorban hibásnak a kanyar utáni ütközésért, így ő is öt másodpercet és egy pontot kapott a szuperlicencére, ezzel a 13.-ról a 16. helyre csúszott vissza.

I feel like Lawson was at fault here. If it were only the contact on exit then fine, lap 1 incident. But that first contact from the understeer was just arsey.



Lawson's front wing is a hate crime. pic.twitter.com/2QeNbS33TC — Dark Energy (@MrAnthonyDR) November 8, 2025

A két pilóta a csapatrádión egymást hibáztatta az incidensért. Lawson így vélekedett: „Haver, ez a srác kitol a fűbe, majd megpördül. Nem tudom, hová kellene mennem.”

Bearman pedig csak annyit mondott:

Tipikus Lawson.

A két fiatal tehetség a vasárnapi főfutamon a negyedik sorból, a hetedik és nyolcadik pozícióból rajtol majd.