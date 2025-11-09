Oliver Bearmant és Liam Lawsont is megbüntette az FIA a Forma-1-es Brazil Nagydíj sprintversenye miatt.
Két versenyzőt is megbüntettek
A Haas újonca, Bearman a négyes kanyarban pördült meg, miután előtte keményen védekezett a Racing Bulls pilótájával szemben. A sportfelügyelők szerint Bearman manővere veszélyesnek minősült, ezért öt másodperces időbüntetést és egy büntetőpontot kapott. Az ítélet nem változtatott a helyezésén, így a 12. helyen zárt.
Lawson sem úszta meg: a bírák őt találták elsősorban hibásnak a kanyar utáni ütközésért, így ő is öt másodpercet és egy pontot kapott a szuperlicencére, ezzel a 13.-ról a 16. helyre csúszott vissza.
A két pilóta a csapatrádión egymást hibáztatta az incidensért. Lawson így vélekedett: „Haver, ez a srác kitol a fűbe, majd megpördül. Nem tudom, hová kellene mennem.”
Bearman pedig csak annyit mondott:
Tipikus Lawson.
A két fiatal tehetség a vasárnapi főfutamon a negyedik sorból, a hetedik és nyolcadik pozícióból rajtol majd.
