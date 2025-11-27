Live
Rendkívüli!

Szorul a hurok: kiderült Zelenszkij gyenge pontja – az USA kitálalt

Sport

Az Origo olvasói döntöttek Arne Slot sorsáról – menjen vagy maradjon a Liverpool edzője?

Közel 12 évvel ezelőtt, 2013 decemberében szenvedett tragikus síbalesetet a Forma-1 legendája. Michael Schumacher állapotáról azóta alig lehet valamit tudni, a hétszeres világbajnok belső köréhez csupán kilenc személy tartozik, kizárólag ők értesülhetnek bizalmas információkról a német versenyzővel kapcsolatban.

A hét Forma-1-es világbajnoki címet nyert Michael Schumacher 2013 decemberében tragikus síbalesetet szenvedett, melyet követően az orvosok mesterséges kómába helyezték. A német legenda azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, és a családja sem oszt meg róla szinte semmilyen információt. Az egykori F1-es pilótát egy egészségügyi személyzetből és feleségéből, Corinnából álló csapat ápolja a Genfi-tó melletti otthonukban.

Michael Schumacher 2013-ban szenvedett tragikus síbalesetet
Michael Schumacher 2013-ban szenvedett tragikus síbalesetet
Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Michael Schumacher belső köre kilenc főre csökkent

Schumacher családja továbbra is nagyon védi a tragikus sorsú versenyző magánéletét, főként azok után, hogy rengeteg álhír jelent meg a hétszeres világbajnokról. A Ferrari korábbi pilótájának a családja korábban zsarolási kísérletek áldozata lett, a bizalmukkal többen is visszaéltek. Az F1-es legenda egykori menedzsere, Sabine Kehm szerint a Schumacher család ezek miatt még óvatosabb, az alkalmazottaktól nagyobb távolságot tart, és jobban megválogatja, kik látogathatják meg a síbalesetet szenvedett sztárt.

Rendkívül aljasnak tartom, hogy egyesek hasznot akarnak húzni a szenvedésükből, 

ezért érthető, hogy a család keményebb álláspontot képvisel szerettei védelméért. Corinna egyre elkeseredettebben figyeli az eseményeket” – mondta a Mick Schumacher pályáját is egyengető Kehm.

Külföldi sajtóhírek szerint Michael Schumacher bizalmi köre mindössze kilenc főre csökkent. 

Ehhez tartozik a német pilóta felesége, Corinna, két gyermekük, Mick és Gina-Maria Schumacher, valamint Kehm, és még további öt személy. A legendás versenyzőt korábbi főnökei, Jean Todt és Ross Brawn, egykori versenyzőtársai közül pedig Gerhard Berger, Luca Badoer és Felipe Massa látogathatják.

A Ferrari ikonikus pilótájáról nemrég olyan hírek is terjedtek, hogy az állapotával kapcsolatban pozitív fejlemények érkeztek, valamint egy sokkoló történet is napvilágot látott, miszerint az egyik áplónőjét megerőszakolhatta egy ausztrál autóversenyző.

