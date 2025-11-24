Mick Schumacher jövőre a Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) színeiben szerepel majd az IndyCarban. Schumacher nemrég részt vett egy teszten a csapattal, amely után Bobby Rahal, a csapat társtulajdonosa „kivételesnek” nevezte a teljesítményét.

Mick Schumacher új sorozatba igazol

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Mick Schumacher egyelőre nem tér vissza a Forma-1-be

Miután a Haas 2022 végén nem hosszabbított vele, Schumacher a Mercedeshez szerződött tartalékpilótának, majd tavaly az Alpine színeiben visszatért a versenyzéshez az endurance-világbajnokságban (WEC).

Két év endurance után most új fejezet kezdődik a fiatalabb Schumacher életében, Graham Rahal és Louis Foster csapattársaként igazol az IndyCarba.

„Örömmel erősítem meg, hogy jövőre teljes szezont teljesítek az IndyCar-sorozatban a Rahal Letterman Lanigan Racing csapatával. Mivel van F1-es és endurance-hátterem is, valamint több különböző sorozatban versenyeztem már, biztos vagyok benne, hogy olyan tudást és tapasztalatot hozok, amely nagy értéket jelent majd a partnerségben. Az RLL már a teszt alatt is remekül felkészített, és biztos vagyok benne, hogy sok mindent fogunk tudni együtt elérni” – mondta Schumacher, aki azt is kiemelte, mennyire tetszik neki az amerikai autósport sajátos hangulata.

„Nagyon izgatottá tett az IndyCar és az amerikai motorsport világa, ami sokkal inkább a tiszta, közvetlen versenyzésről szól. Pont erre vágytam. Új utazás kezdődik számomra, és alig várom, hogy induljon a szezon.”

A 2026-os IndyCar-szezon március 1-jén rajtol a St. Petersburg Nagydíjjal.