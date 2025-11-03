Live
Nevet vált a Forma-1 egyik legrégebbi és legsikeresebb csapata. A Williams ugyanis bejelentette, hogy a 2026-os szezonnak már Atlassian Williams F1 Team néven vág neki.

Az 1970-es évek végén alapított grove-i székhelyű istálló már félévszázada szerepel a Forma-1-ben – igaz, a Williams elődje, Frank Williams korábbi csapata, a Frank Williams Racing Cars már 1969 és 1976 között is tagja volt a sportágnak. Noha különböző változtatások voltak az elmúlt évtizedekben, a Williams név mindig ott szerepelt a csapat aktuális nevében.

Névváltoztatást jelentett be a Williams F1-es csapata
Névváltoztatást jelentett be a Williams F1-es csapata
Fotó: YURI CORTEZ / AFP

2026-tól új néven szerepel a Williams

A legendás istálló közel 50 év alatt kilenc konstruktőri és hét egyéni világbajnoki címet szerzett a Forma-1-ben, valamint 114 futamgyőzelmet aratott eddig.

A brit istálló 2014 óta Williams Racing néven működik, de a következő idénytől, egész pontosan 2026 januárjától már Williams F1 Team néven fog szerepelni, miközben az Atlassian marad a névadó partnere.

A csapat bejelentése szerint a logót is lecserélik, méghozzá az alapító, Sir Frank Williams ikonikus döntött „W” betűjére, amelyet a csapat legendás emblémája inspirált. Ezt először 1977-ben használták, és az összes konstruktőri világbajnokságot nyert autón ott díszelgett.

„Büszke vagyok arra, hogy jövőre Atlassian Williams F1 Team néven szerepelünk majd, és olyan logót viselünk az autón, amelyet alapítónk, Sir Frank Williams ihletett, és amely szorosan kapcsolódik csapatunk sikeres múltjához” – mondta James Vowles, a csapatfőnök.

Csapatként inspirációt merítünk a múltunkból, de izgatottan tekintünk a jövőbe – elkötelezettek vagyunk amellett, hogy új, bajnoki fejezetet írjunk a Williams történetében. Ez a megújult arculat tükrözi, kik vagyunk, hová tartunk, és újra bevezeti a győzelmekkel teli örökségünket azok számára, akik akkor még nem követték a Forma-1-et, amikor utoljára domináltunk”

A Williams jó úton halad afelé, hogy idén az ötödik helyen zárja F1-es konstruktőri pontvadászatot, ami a 2017-es szezon óta a csapat legjobb eredménye lenne.

A csapat a jövő évi szabályváltozásokra már az új névvel és arculattal készül, Carlos Sainz és Alex Albon pedig a második közös szezonjukat kezdik majd meg Grove-ban. 

