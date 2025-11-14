Live
Legközelebb Las Vegasba látogat a Forma-1 mezőnye, az utolsó három futam egyikére. Lando Norris jelenleg 24 ponttal vezeti a pilóták világbajnoki pontversenyét McLarenes csapattársa, Oscar Piastri előtt. Nem mellesleg a brit versenyző nem akármilyen rekordot tudhat magáénak.

Lando Norris kiválóan versenyzik a McLarennel idén, 390 ponttal három Forma-1-es futammal a vége előtt vezeti a pilóták világbajnoki pontversenyét a csapattársa, Oscar Piastri előtt (neki 366 pontja van). A dobogó harmadik fokán a címvédő, négyszeres világbajnok Max Verstappen áll, 341 ponttal, azaz az első helytől 49 ponttal lemaradva. Ráadásul Norris az F1 illetékeseinek statisztikája szerint egy egyedülálló rekordot is felállított.

Lando Norris hihetetlen rekordot állított fel
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Norris egyedülálló tehetség a mezőnyben

A McLaren brit versenyzője a Forma-1-ben az első 11 futamgyőzelmét 11 különböző pályán szerezte meg, ezzel pedig történelmet írt a versenysorozatban, ilyenre előtte még senki sem volt képes.

 

