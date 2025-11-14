Legközelebb Las Vegasba látogat a Forma-1 mezőnye, az utolsó három futam egyikére. Lando Norris jelenleg 24 ponttal vezeti a pilóták világbajnoki pontversenyét McLarenes csapattársa, Oscar Piastri előtt. Nem mellesleg a brit versenyző nem akármilyen rekordot tudhat magáénak.
Lando Norris kiválóan versenyzik a McLarennel idén, 390 ponttal három Forma-1-es futammal a vége előtt vezeti a pilóták világbajnoki pontversenyét a csapattársa, Oscar Piastri előtt (neki 366 pontja van). A dobogó harmadik fokán a címvédő, négyszeres világbajnok Max Verstappen áll, 341 ponttal, azaz az első helytől 49 ponttal lemaradva. Ráadásul Norris az F1 illetékeseinek statisztikája szerint egy egyedülálló rekordot is felállított.
Norris egyedülálló tehetség a mezőnyben
A McLaren brit versenyzője a Forma-1-ben az első 11 futamgyőzelmét 11 különböző pályán szerezte meg, ezzel pedig történelmet írt a versenysorozatban, ilyenre előtte még senki sem volt képes.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!