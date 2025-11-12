Az év 15. Forma-1-es versenyhétvégéje a Holland Nagydíj volt augusztus végén. A zandvoorti futamon Oscar Piastri az idei 7. győzelmét, egyben 13. dobogóját szerezte, és ezzel az egyéni pontversenyben Lando Norris előtt 34, míg Max Verstappen előtt 104 pontos volt az előnye. Azóta hat versenyt rendeztek, ezeken Verstappen minden alkalommal, míg Norris ötször volt dobogós, Piastri ugyanakkor egy harmadik helyet leszámítva nem zárt pódiumon. A világbajnokság élmezőnye pedig átrendeződött: az ausztrál McLaren-pilóta immáron 24 ponttal van elmaradva csapattársától, míg a holland címvédő előtt is csupán 25 ponttal vezet. Piastrinál az ősz eddigi részében még a mercedeses George Russell és a ferraris Charles Leclerc is több pontot gyűjtött, a visszaesése után pedig hatalmas bravúr kéne ahhoz, hogy mégis ő ünnepelhessen vb-címet.

Oscar Piastri az év első részében boldogan fogadhatta Lando Norris gratulációját, ám a McLaren Forma-1-es pilótái között ősszel fordulat állt be

Fotó: Csudai Sándor

„Vannak kérdések azzal kapcsolatban, hogy miért kell kicsit másképp vezetnem most, de mindenre van logikus magyarázat.

Szó sincs semmiféle összeesküvésről

– fogalmazott rejtélyesen a legutóbbi versenyhétvégén Oscar Piastri arról, hogy mi okozhatta a fordulatot. A nyilatkozata alapján nincs egyértelmű, kívülről látható oka az ausztrál visszaesésének, és a csapat is esküdözik, hogy nincs elfogultság Norris irányába. Jacques Villeneuve szerint Piastri nem viselte el a terhet, és egy másik exvilágbajnok, Damon Hill is összeesküvés helyett pszichológiai okokat lát a háttérben. Talán sosem tudják meg a szurkolók, hogy miért alakul úgy az ősz, ahogy, de a mentális problémák mögött is lehet igazság.

Oscar Piastri visszaesése a múltját látva nem váratlan

A Forma-1 történetének első, 21. században született versenyzője nem véletlenül került fiatalon a száguldó cirkuszba. Kevesen vannak az autósport történetében, akik egymást követő három évben megnyerték a Formula Renault Európa-kupát, a Forma-3-at és a Forma-2-t is, márpedig Piastri ezt megtette 2019 és 2021 között. Az F2-ben kiegyensúlyozott teljesítménnyel, nagy előnnyel diadalmaskodott, ám a másik két sorozatban az ideihez hasonlóan az év második felére jócskán visszaestek az eredményei.

A 2019-es Formula Renault Európa-kupában brit zászló alatt versenyezve az első tizennégy futamból hetet is megnyert, így Victor Martins előtt 37,5 pont volt az előnye az összetett élén. Azonban a hajrában hat versenyből mindössze egyen győzött, és a szezonzáró nagydíjon elért negyedik helyével épphogy (7,5 pontos különbséggel) megőrizte az első helyét a pontversenyben.

2020-ban Théo Pourchaire-rel és Logan Sargeanttel harcolt a Forma-3 bajnoki címéért, és miután az első tizenkét versenyen öt dobogót szerzett, az utolsó haton csupán egyet. A szezonzáró hétvége előtt az amerikaival szemben 8, míg a franciával szemben 24 pont volt az előnye, de a sprintversenyen és a főfutamon mindösszesen négy pontot gyűjtött, így Sargeant gyengélkedése és Pourchaire nem elég jó szereplése is kellett ahhoz, hogy mégis Oscar Piastri ünnepelhessen.

Az ausztrál pilótának a Forma-1-es karrierje sem indult zökkenőmentesen, részben az Alpine-nal történt botránya, részben a McLaren pilótájaként a vártnál gyengébb kezdése miatt.