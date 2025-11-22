A Holland Nagydíj óta visszaesett Oscar Piastri teljesítménye, és immáron nem ő a Forma-1-es világbajnoki cím első számú esélyese. Csapattársa, Lando Norris három versenyhétvégével az év vége előtt 24 ponttal vezet az ausztrál pilóta előtt, és a Las Vegas-i Nagydíj időmérő edzésén is négy hellyel előrébb végzett. Az F1 korábbi ura, Bernie Ecclestone nemrég azt állította, hogy a McLarennek marketingszempontból jobb lenne Norris vb-címe, ezért csapat a brit pilótát támogatja. Piastri ezt a nyilatkozatot pénteken megosztotta a közösségi oldalán, majd nem sokkal később törölte azt. Ám addigra sokan felfigyeltek a tettére, aminek komoly visszhangja lett, sokan felháborodtak és botrányt kiáltottak.

Oscar Piastrinak nem sok esélye maradt a világbajnoki cím megszerzésére

Fotó: AFP/Miguel Schincariol

Oscar Piastri Ecclestone nyilatkozatának megosztásáról

A vegasi időmérő után az ausztrált megkérdezték arról, miért osztotta meg, majd törölte ki az Ecclestone nyilatkozatáról szóló bejegyzést.

„Nem tudom, hogyan történt. Ma reggel felébredtem és láttam a híreket erről, de tényleg nem tudom, talán véletlenül alakult így.

Nyilvánvalóan nem volt szándékos, nem tudom, mi történhetett”

– adott választ Oscar Piastri.

A planetf1.com is úgy tudja, hogy nem Piastri, hanem az oldalát kezelő egyik ember osztotta meg a bejegyzést, és ő is véletlenül, azaz lázadás helyett melléfogásról van szó.

A McLaren-pilóta a Las Vegas-i időmérőről

A 24 éves versenyzőt az időmérős teljesítményével kapcsolatban is megkérdezték.

„Az utolsó gyors köröm közben sárga zászlót lengettek, gyakorlatilag az véget is vetett az időmérőmnek.

Nem vitás, hogy gyorsak voltunk, de mostanában nem alakulnak jól a dolgok nekem.

Úgy látszik, ez visszatérő jelenség, és ezt most nehéz feldolgoznom, mert végre benne lett volna egy jó eredmény" – mondta Piastri.

Az 50 körös Las Vegas-i Nagydíj magyar idő szerint vasárnap hajnali 5 órakor kezdődik.