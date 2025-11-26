Oscar Piastri 2020 és 2022 között az Alpine tesztpilótája volt, 2023-ban pedig lecsapott rá a McLaren, amely Lando Norris mellé ültette a fiatal ausztrált. Idén még mindketten világbajnokok lehetnek, ám Peter Windsor F1-es szakértő szerint a brit istálló nagyot hibázott, amikor leigazolta Piastrit.

Lando Norris és Oscar Piastri 2023 óta csapattársak a McLarennél

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Oscar Piastri leigazolásával hibát követett el a McLaren?

Az egyéni vb-pontversenyben két futammal a szezon vége előtt Norris 24 ponttal előzi meg Piastrit és Verstappent – az ausztrált a négyszeres világbajnok pontszámban beérte, és szintén esélyes még a végső győzelemre. Windsor Norris fejlődésével kapcsolatban keményen fogalmazott, szerinte a McLaren brit pilótájanak a szezonja csak akkor tekinthető sikeresnek, ha világbajnok lesz, és semmilyen önfejlesztési folyamat nem helyettesíti a cím megszerzését.

„Ez az egész nonszensz. Az emberek csak azért próbálnak ebből sztorit csinálni, mert jól hangzik.

Minden sportolónak egyre jobbnak kell lennie, ez nem érdem, hanem kötelesség”

– fogalmazott a 73 éves szakértő, aki a McLarent is kritizálta, mondván a csapat nem biztosít Norris számára megfelelő környezetet a győzelemhez. Windsor a probléma fő okának Piastri leigazolását nevezte meg.

Oscar Piastrinak nem sok esélye maradt a világbajnoki cím megszerzésére

Fotó: AFP/Miguel Schincariol

Nem kellett volna őt szerződtetni. Meggyőződésem, hogy Norris sokkal nyugodtabb és hatékonyabb szezont futna, ha Daniel Ricciardo maradt volna mellette. A történelem tele van példákkal arra, hogy ez inkább zavart és bizonytalanságot szül, mintsem fejlődést”

– idézte a motorsport.hu Windsort, aki úgy véli, az ilyen felállások gyakran széttörik a fókuszt és idegessé teszik a versenyzőket.

A McLarent 2019 óta erősítő Norris pályafutása első vb-címét nyerheti idén, akárcsak csapattársa, bár Piastrinak már lényegesen kevesebb esélye maradt erre, hiszen Verstappen is utolérte. Az F1-es szezon november 28-30. között folytatódik a Katari Nagydíjjal, majd a soron következő hétvégén Abu-Dzabiban zárul.

