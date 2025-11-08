Lando Norris, a McLaren versenyzője indulhatott az élről a Forma-1-es Brazil Nagydíj szombati sprintfutamán. A vb-pontversenyzőt vezető brit legnagyobb riválisa, az őt egyetlen pont hátránnyal követő szintén mclarenes Oscar Piastri lett a harmadik a pénteki időmérőn, míg közéjük a Mercedes olasz tehetsége, Kimi Antonelli ékelődött be.

Oscar Piastri sprintfutama a várnál gyorsabban véget ért

Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

Piastri korán összetörte a McLarent

Szombat reggelre megérkezett a várt eső és a szél is felerősödött, de a mezőny túlnyomórészt száraz pályára alkalmas gumikon vághatott neki a sprintversenynek, miután nagyjából két órával a rajt előtt elállt az esőzés, és a pálya nagyrésze felszáradt, ám akadtak részek, ahol még állt a víz. Csupán Antonelli, Russell, Verstappen, Leclerc, Hadjar és Albon döntött úgy, hogy lágy gumikon kezd, míg a többiek a közepesen rajtoltak az interlagosi miniversenyen.

A rajtot Lando Norris jól kapta el és élen maradt, az élmezőnyben nem történt helycsere, csupán a címvédő Max Verstappen javított egy helyet, így ötödikként fordult az első kanyar után.

A hatodik körben Antonellit támadta agresszíven Piastri, ám az ausztrál elvesztette az irányítást az autója felett, miután ráment a rázókörre, majd beleszállt a falba.

Colapinto és Hülkenbeg is a pálya ugyanazon pontján csúszott ki, így beküldték a biztonsági autót és piros zászlóval szakították félbe versenyt. Utóbbi vissza tudott menni a bokszba, ahol sikeresen megjavították az autóját, így a német pilóta a mezőny végéről folytathatta a küzdelmet.

Szűk félóra elteltével folytatódhatott a verseny, a lágy gumikra váltó Norris megtartotta a vezetést, mögötte a két Mercedes jött fel a második és a harmadik helyre.

A táv második felében Norris magabiztos előnyt autózott ki magának, közel két másodperccel vezetett Atonellit előtt, míg Fernando Alonso leszakadt a negyedik Verstappentól, így a spanyol megkapta a nyakába a két Ferrarit. Négy körrel a vége előtt aztán Atonelli közel kilenc tizedet faragott a hátrányán, így DRS-távolságba kerülve támadhatta a McLaren pilótáját. A verseny végül dupla sárga zászlós jelzés alatt fejeződött be, miután a hazai pályán versenyző Bortoleto falnak csapta a Saubert, ami ripityára tört. A Stake F1 megerősítette, hogy a brazil versenyző szerencsére sértetlenül megúszta az ijesztő balesetet, de elővigyázatosságból kórházba szállították.