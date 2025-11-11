Live
Hirtelen felbukkant az eltűnt orosz külügyminiszter, és mindent elmondott

Olvasta?

Rejtélyes változások a 3I/ATLAS-nál: ilyet még nem láttak a kutatók

Oscar Piastri ugyan a második helyen áll a Forma-1-es világbajnoki pontversenyben, azonban a McLaren pilótája borzalmas formában van. Piastri a monzai Olasz Nagydíj óta nem állhatott fel a dobogóra, a pocsék formája miatt pedig most egy ausztrál gyorsétteremlánc is megalázta.

A 2025-ös Forma-1-es szezon előtt Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája összefogott a hamburgerekre szakosodott Grill'd nevű ausztrál gyorsétteremlánccal, és közösen létrehoztak egy limitált kiadású hamburgert. Az akció lényege az volt, hogy a különleges hamburger mindig akkor került fel a gyorsétterem menüjére, amikor Piastri dobogós helyezést ért el egy Forma-1-es versenyen.

Oscar Piastrit megalázta az ausztrál gyorsétteremlánc
Fotó: Supplied

Piastri pocsék formája miatt azonban most odáig merészkedett a gyorsétteremlánc, hogy megváltoztatta a burgerakció feltételeit. 

Megalázta Piastrit az ausztrál gyorsétteremlánc

Az ausztrál Oscar Piastri a szezon nagy részében magabiztosan vezette a vb-pontversenyt, azonban a szeptemberi monzai Olasz Nagydíj óta egyszer sem állhatott dobogóra, így csapattársa, a brit Lando Norris átvette a vezetést az összetettben, 24 pont előnyével pedig most már ő a világbajnoki cím legnagyobb esélyese. 

Piastri a legutóbbi öt futamot dobogós helyezés nélkül zárt, így a Grill'd változtatott a burgerakció feltételein, most már akkor is elérhető a Piastri nevével fémjelzett különleges szendvics, ha az ausztrál pilóta szimplán elindul egy futamon. 

Piastri néhány rajongója a közösségi médiában „burgerátokként” nevezte a McLaren pilótájával történteket. Az ausztrál versenyző augusztus végén megnyerte a Holland Nagydíjat, akkor 34 ponttal előzte meg Norrist a pontversenyben. Azóta Piastri egy futamot sem nyert, mostanra pedig 24 pont hátrányba került csapattársával szemben – mindezt három futammal a vége előtt. 

Oscar Piastrinak nem sok esélye maradt a világbajnoki cím megszerzésére
Fotó: AFP/Miguel Schincariol

A különleges szendvics egyébkét egy speciálisan tervezett Wagyu marhahúspogácsa faszenes zsemlében, papaja szezámmaggal, felturbózott chipotle majonézzel, ropogós baconnel, érlelt cheddarral, reszelt sárgarépával, salátával és spanyol hagymával.

Mind a Grill’d, mind én Melbourne-ben születtünk, és mindig is rajongtam az egészséges és tápláló burgereikért. A csapattal közösen készített burger nemcsak tele van fehérjével és alacsony cukortartalmú, de finom is” 

magyarázta Piastri, amikor a megjelent az Oscar Piastri Burger. 

