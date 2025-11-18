Az elmúlt másfél évtizedet egy-egy csapat éveken át tartó dominanciája jellemezte a Forma-1-ben, és voltak olyan idények, amelyeknek már az elején borítékolni lehetett, melyik istálló pilótája lesz a világbajnok. Így volt ez Max Verstappennel, Lewis Hamiltonnal és Sebastian Vettellel is, akik több vb-címet is úgy nyertek meg, hogy valós ellenfelük nem volt. De egy kicsit távolabbra visszatekintve találhatunk bizony olyan éveket, amikor az utolsó hétvégékig kiélezett küzdelem zajlott a vb-címért. Például 2007 emlékezetes volt ilyen szempontból, amikor két csapattárs kakaskodását egy nevető harmadik, Kimi Räikkönen tudta kihasználni. Ezt szeretné most megismételni Verstappen, aki az első pillanatoktól kezdve győztesnek kikiáltott McLarenektől, az éppen éllovas Lando Norristól, esetleg Oscar Piastritól szeretné elvenni pályafutásuk legjobb lehetőségét.
De kanyarodjunk vissza a 2007-es idényre! Sok változást hozott ez a tél, ekkor valódi pilótakeringő zajlott le. Többen, köztük a hétszeres világbajnok Michael Schumacher is elhagyta a száguldó cirkuszt, a paddockot ellepték az újoncok és a mezőny négy pilótája új garázsba költözött. Fernando Alonso elhagyta a sikerei helyszínét, a Renault-t a McLaren-Mercedes kedvéért, és egy zöldfülűt, Lewis Hamiltont kapta maga mellé csapattársként. Kimi Räikkönennek pedig éppen a wokingiak szerencsétlenkedéséből lett elege, állandóan elfüstölt alatta a McLaren, ezért Schumacher helyét foglalta el a Ferrarinál.
Tökéletesebbre nem is sikerülhetett volna a Jégember bemutatkozása, hiszen pole pozícióval, győzelemmel és leggyorsabb körrel nyitott Ausztráliában. Mögötte azonban már akkor is ott ólálkodott Alonso és Hamilton a két McLarennel. Ez a trió aztán, kiegészülve a másik Ferrarival, Felipe Massával, futott versenyt egymással az egyéni világbajnoki címért. A második futam után Alonso állt az élre, majd hármas holtverseny alakult ki közte, Hamilton és Räikkönen között. Utóbbi az idény közepéhez érkezve kicsit leszakadt az Ezüstnyilaktól, ám Alonsót és Hamiltont általában csak néhány pont választotta el – általában a brit javára.
Minden Hamilton kezében volt, de Räikkönen lett a világbajnok
Ahogy az már a történelem során sokszor előfordult, a csapattársakból ellenség lett. Mindkét kiskakas nagyon akarta a krajcárt, ezért ott tett keresztbe a másiknak, ahol csak tudott, nagyon elmérgesedett a viszonyuk. Közben az istálló is bajba került,
azzal gyanúsította meg őket a Ferrari, hogy információkat loptak tőlük. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) is erre a megállapításra jutott, ezért rekordösszegre, 100 millió dollárra megbüntette a McLarent, illetve ki is zárta a konstruktőri pontversenyből, miközben kérdés nem fért hozzá, hogy az övék lett volna a vb-cím. Így viszont a Ferrari ölébe hullott a titulus a Belga Nagydíjon, három futammal az idény vége előtt.
Ekkor még úgy tűnt, az olaszok pilótáinak ezzel kell vigasztalódniuk, mert elúszni látszott az egyéni vb-cím. Hamilton 97 ponttal vezetett, Alonsóé 94, Räikkönen neve mellett pedig 84 pont szerepelt. Ez abban a pontrendszerben (az első nyolc kapott pontot, 10-8-6-5-4-3-2-1) akkor elég nagy különbségnek számított, ráadásul aztán Japánban Hamilton győzött, 12 pontra elhúzott a kiesett Alonsótól és 17-re a harmadik Räikkönentől.
Két verseny volt hátra, Hamiltonnak pedig majdnem két futamgyőzelemnyi előnye volt Räikkönennel szemben. A brit ráadásul pole pozícióval nyitott Kínában, újabb lépést tett afelé, hogy újoncként világbajnok legyen. Ám egy banális hiba a kieséséhez vezetett: a nedves pályán a bokszutca bejárata előtt nem tudta bevenni a kanyart, a kavicságyban kötött ki. Bár a pályamunkások igyekeztek őt visszatolni a versenybe, ebből semmi sem lett, ezzel nagy esélyt szalasztott el. Räikkönen köszönte szépen, behúzta a futamot, Alonso mögötte futott be, így a szezonzáróra Hamilton éllovasként érkezett, a spanyolt négy, a finnt hét pont választotta el tőle, továbbra is minden a brit kezében volt.
Hazai pályáján, Brazíliában Massa rajtolt az élről, de
Hamilton megelőzte Räikkönent és Alonsót is az időmérőn, jó helyzetben volt. Azonban lerajtolta őt Räikkönen, majd Alonso is elhúzott mellette, és amikor Hamilton próbálta visszavenni a pozícióját, kicsúszott, a kilencedik helyről kellett felkapaszkodnia. Majd az autója is rakoncátlankodni kezdett, az utolsó helyre esett vissza. Massa vezetett, de nem volt kérdés, ha úgy adódik, el kell engednie Räikkönent, és a helycsere a bokszkiállásuknál meg is történt. Hamilton nem adta fel, a hetedik helyre felküzdötte magát – a hatodik már vb-címet ért volna neki. Az viszont nem lett meg…
Merthogy a futamgyőzelmével Räikkönen ugrott az élre, egy ponttal megelőzte Hamiltont és a harmadikként leintett Alonsót is, aki a pontversenyben is ezt a pozíciót foglalta el, mivel kevesebb második helye volt, mint a csapattársának.
A McLaren nem tudott belenyugodni Räikkönen világbajnoki címébe, és megóvta a futam végeredményét, szabálytalanságra hivatkozva azt akarta, hogy a Williams és a BMW Sauber autóit zárják ki. Ha ez megtörténik, Hamilton három helyet ugrott volna előre, kérdés sem férhetett volna hozzá, hogy ő a világbajnok. A McLaren viszont nem járt sikerrel, a pilóták kakaskodásának koppanás lett a vége.
Norris és Piastri csatájából Verstappen kerülhet ki győztesen?
Hasonló végkimenetel nem volt elképzelhetetlen idén sem. Oscar Piastri tűnt fel Hamilton szerepében. Az ausztrál 34 ponttal vezetett Lando Norris és 104-gyel Verstappen előtt, ahogy azt mondani szokták, innen már csak ő veszíthette el. Mintha Hamiltonhoz hasonlóan ő is megijedt volna a nagy lehetőség kapujában, és míg korábban makulátlanul vezetett, a nyári szünetet követően hibát hibára halmozott, és mára ott tartunk, hogy három nagydíjjal az idényzárás előtt 24 pont a lemaradása Norris mögött, aki 49 pontot ver Verstappenre.
A négyszeres világbajnoknak tehát majdnem két futamgyőzelemnyi a hátránya, amikor még három verseny van hátra (plusz egy sprint). Ha innen nézzük, nincs kilátástalan szituációban, Räikkönennek rosszabb helyzetből is sikerült...
Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
- kapcsolódó cikkek: