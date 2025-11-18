Az elmúlt másfél évtizedet egy-egy csapat éveken át tartó dominanciája jellemezte a Forma-1-ben, és voltak olyan idények, amelyeknek már az elején borítékolni lehetett, melyik istálló pilótája lesz a világbajnok. Így volt ez Max Verstappennel, Lewis Hamiltonnal és Sebastian Vettellel is, akik több vb-címet is úgy nyertek meg, hogy valós ellenfelük nem volt. De egy kicsit távolabbra visszatekintve találhatunk bizony olyan éveket, amikor az utolsó hétvégékig kiélezett küzdelem zajlott a vb-címért. Például 2007 emlékezetes volt ilyen szempontból, amikor két csapattárs kakaskodását egy nevető harmadik, Kimi Räikkönen tudta kihasználni. Ezt szeretné most megismételni Verstappen, aki az első pillanatoktól kezdve győztesnek kikiáltott McLarenektől, az éppen éllovas Lando Norristól, esetleg Oscar Piastritól szeretné elvenni pályafutásuk legjobb lehetőségét.

Kimi Räikkönen lehetetlen helyzetből lett világbajnok 2007-ben

Fotó: EVARISTO SA / AFP

De kanyarodjunk vissza a 2007-es idényre! Sok változást hozott ez a tél, ekkor valódi pilótakeringő zajlott le. Többen, köztük a hétszeres világbajnok Michael Schumacher is elhagyta a száguldó cirkuszt, a paddockot ellepték az újoncok és a mezőny négy pilótája új garázsba költözött. Fernando Alonso elhagyta a sikerei helyszínét, a Renault-t a McLaren-Mercedes kedvéért, és egy zöldfülűt, Lewis Hamiltont kapta maga mellé csapattársként. Kimi Räikkönennek pedig éppen a wokingiak szerencsétlenkedéséből lett elege, állandóan elfüstölt alatta a McLaren, ezért Schumacher helyét foglalta el a Ferrarinál.

Tökéletesebbre nem is sikerülhetett volna a Jégember bemutatkozása, hiszen pole pozícióval, győzelemmel és leggyorsabb körrel nyitott Ausztráliában. Mögötte azonban már akkor is ott ólálkodott Alonso és Hamilton a két McLarennel. Ez a trió aztán, kiegészülve a másik Ferrarival, Felipe Massával, futott versenyt egymással az egyéni világbajnoki címért. A második futam után Alonso állt az élre, majd hármas holtverseny alakult ki közte, Hamilton és Räikkönen között. Utóbbi az idény közepéhez érkezve kicsit leszakadt az Ezüstnyilaktól, ám Alonsót és Hamiltont általában csak néhány pont választotta el – általában a brit javára.