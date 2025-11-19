Live
A négyszeres Forma-1-es világbajnok Max Verstappen nemrég látogatást tett a Red Bull Powertrains milton keynes-i létesítményében, és láthatóan el volt ragadtatva az új fejlesztésektől. Az F1-es csapat 2022 óta Honda-motorokat használ, amelyeket „Red Bull Powertrains (RBPT)” néven jelöl, de a 2026-ra érkező új szabályokhoz az RBPT most először készít teljesen saját erőforrást.

A Ford technikai támogatással segíti a projektet, és az új, megerősített egységek már 350 kW-os akkumulátorteljesítménnyel rendelkeznek a jelenlegi 120 kW helyett. A tervek szerint az MGU-H-t elhagyják az új motorokból, amelyek a Red Bull és a Racing Bulls csapatokat is szolgálják majd.

Verstappen nemrég látogatást tett a Red Bull Powertrains milton keynes-i gyárában
Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

Verstappent lenyűgözte a Red Bull gyára

Ben Hodgkinson, a Red Bull Powertrains műszaki igazgatója elmondta az The Inside Track podcastban, hogy Verstappen különösen érdeklődő és technikailag felkészült volt a látogatás során. 

Láthatott működés közben motorokat, hallhatta, milyen hangja lesz a 2026-os erőforrásnak. Ez volt az első alkalom, hogy pontosan hallhatta, hogyan szól” 

– mondta Hodgkinson.

Max Verstappen hamarosan elkezdheti tesztelni a 2026-os Red Bullt
Max Verstappen hamarosan elkezdheti tesztelni a 2026-os Red Bullt 
Fotó: Rob Smalley/Red Bull Content Pool via AFP

Hozzátette, hogy a létesítmény lenyűgöző, és a részletekbe menő munka minden elemnél kulcsfontosságú a versenypályán való sikerhez. Hodgkinson kiemelte, hogy Verstappen sok intelligens kérdést tett fel, és kíváncsi volt a különböző műszaki részletekre.

Ez az új motor érdekes energiagazdálkodási kihívást jelent majd, és más vezetői képességeket igényel. Ugyanakkor lehetőség Max számára, hogy tovább növelje előnyét a mezőnnyel szemben” 

– tette hozzá Hodgkinson. „Izgatottan várjuk, hogy a szimulátorban dolgozzon, és visszajelzésekkel segítsen abban, hogyan lehetne a lehető legjobban kihasználni az új erőforrást.”

A Honda is visszatér teljes gyári csapatként, az Aston Martinnal fog együttműködni, míg a Red Bull az Audi mellett az egyik új erőforrás-szállító lesz 2026-tól.

