Ötven éve lett repülőszerencsétlenség áldozata Graham Hill, a Forma-1 egyik legszínesebb egyénisége

Fotó: JEAN CLAUDE MALLINJOD / Ina

Norman Graham Hill Londonban született 1929. február 15-én, apja bróker volt. A brit fővárosban vészelte át a második világháborús német légitámadásokat, később egy technikumban tanult.

Katonai szolgálatát egy cirkálón teljesítette, ekkoriban növesztette meg védjegyének számító bajuszát. Még a haditengerészetnél kezdett evezni, amit aztán versenyszerűen űzött, klubjában ismerkedett meg későbbi feleségével. 1953-ban olvasott egy hirdetést, amely öt shillingért kínált négy kör vezetést egy Forma-3 autóban a Brands Hatch-i pályán. Ettől kezdve a versenyzés megszállottja lett,

de akkor még sem kocsija, sem jogosítványa nem volt, mindkettőt (az autó egy húszéves tragacs volt) a következő évben szerezte meg.

Állását otthagyva egy ideig munkanélküli segélyen élt, amíg bekönyörögte magát szerelőnek egy autósiskolába, majd egy Formula 3-as csapatba. Élete első komoly versenyén, 1954 áprilisában a Brands Hatch-i pályán negyedik lett egy 500 köbcentis Cooper kocsival. 1955-ben megnősült, ekkoriban annyira nem volt pénze, hogy az esküvőt a menyasszony fizette.

Hill összeismerkedett a Forma-1 csapat alapításán dolgozó Colin Chapman konstruktőrrel, aki napi egy font fizetésért részmunkaidős szerelőnek szerződtette, később már teljes állásban dolgozott a csapatnál és a még kísérleti stádiumban lévő Lotus versenyautók volánja mögé is beülhetett.

A Forma-1-ben az 1958-as Monacói Nagydíjon mutatkozott be és a verseny háromnegyed részénél a negyedik helyről esett ki, mert kocsija hátsó kereke levált. Az akkor még megbízhatatlan Lotus kocsikkal nem sok babér termett számára, ezért 1960-ban a British Racing Motors (BRM) istállóhoz igazolt. A küszködő csapat az új pilótával egyre jobban szerepelt, s