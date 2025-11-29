Live
Fontos nap a mai az autósport világában. Ötven éve, 1975. november 29-én lett repülőszerencsétlenség áldozata Graham Hill, a Forma-1 egyik legszínesebb egyénisége és a mai napig az egyetlen, aki megszerezte a motorsport „hármas koronáját": a Forma-1 világbajnoki címét, az Indianapolis 500 és a Le Mans 24 győzelmet. A Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának anyaga:

Ötven éve lett repülőszerencsétlenség áldozata Graham Hill, a Forma-1 egyik legszínesebb egyénisége
Fotó: JEAN CLAUDE MALLINJOD / Ina

50 éve történt: repülőszerencsétlenség áldozata lett Graham Hill

Norman Graham Hill Londonban született 1929. február 15-én, apja bróker volt. A brit fővárosban vészelte át a második világháborús német légitámadásokat, később egy technikumban tanult. 

Katonai szolgálatát egy cirkálón teljesítette, ekkoriban növesztette meg védjegyének számító bajuszát. Még a haditengerészetnél kezdett evezni, amit aztán versenyszerűen űzött, klubjában ismerkedett meg későbbi feleségével. 1953-ban olvasott egy hirdetést, amely öt shillingért kínált négy kör vezetést egy Forma-3 autóban a Brands Hatch-i pályán. Ettől kezdve a versenyzés megszállottja lett, 

de akkor még sem kocsija, sem jogosítványa nem volt, mindkettőt (az autó egy húszéves tragacs volt) a következő évben szerezte meg.

Állását otthagyva egy ideig munkanélküli segélyen élt, amíg bekönyörögte magát szerelőnek egy autósiskolába, majd egy Formula 3-as csapatba. Élete első komoly versenyén, 1954 áprilisában a Brands Hatch-i pályán negyedik lett egy 500 köbcentis Cooper kocsival. 1955-ben megnősült, ekkoriban annyira nem volt pénze, hogy az esküvőt a menyasszony fizette.

Hill összeismerkedett a Forma-1 csapat alapításán dolgozó Colin Chapman konstruktőrrel, aki napi egy font fizetésért részmunkaidős szerelőnek szerződtette, később már teljes állásban dolgozott a csapatnál és a még kísérleti stádiumban lévő Lotus versenyautók volánja mögé is beülhetett. 

A Forma-1-ben az 1958-as Monacói Nagydíjon mutatkozott be és a verseny háromnegyed részénél a negyedik helyről esett ki, mert kocsija hátsó kereke levált. Az akkor még megbízhatatlan Lotus kocsikkal nem sok babér termett számára, ezért 1960-ban a British Racing Motors (BRM) istállóhoz igazolt. A küszködő csapat az új pilótával egyre jobban szerepelt, s 

1962-ben a négy nagydíjon is győztes Hill – 12 ponttal megelőzve nagy vetélytársát, a skót Jim Clarkot – megszerezte első világbajnoki címét.

Grille de départ du Grand Prix de Monaco avec en premier plan Jim CLARK, puis Graham HILL et enfin Bruce MAC LAREN. Starting grid of Grand Prix of Monaco with in the foreground Jim Clark, then Graham Hill and finally Bruce MAC LAREN. (Photo by Philippe Bataillon / Ina via AFP)
Graham Hill minden idők egyik legjobb versenyzője volt
Fotó: PHILIPPE BATAILLON / Ina

A BRM autók azonban egyre kevésbé voltak versenyképesek, Hill inkább különleges képességeinek köszönhetően végzett az összetett pontverseny második helyén 1963-ban és 1965-ben Jim Clark, 1964-ben John Surtees mögött, de 1966-ban már csak ötödik lett. A következő évben visszatért „gyökereihez”, a Lotus istállónál Clark csapattársa lett, és tevékeny részt vállalt a száguldó cirkusz világát a következő években domináló Lotus-49 versenyautó kifejlesztésében. (Szerelői és versenytapasztalatainak köszönhetően Capman szerint konstruktőrként is megállta volna helyét.) 

Ezzel a kocsival szerezte meg 1968-ban második világbajnoki címét, de az igazsághoz tartozik, hogy ha Clark nem szenved halálos balesetet már az idény elején, valószínűbb, hogy ő szerezte volna meg a trófeát.

A baleset Hillt sem kerülte el, 1969 októberében a Watkins Glen-i pályán autója defekt miatt a töltésnek vágódott, s mindkét térde összezúzódott. 1970 januárjában még tolószékhez volt kötve, de vasakarattal felépült és két hónappal később már versenyzett. Korábbi formáját, gyorsaságát azonban nem nyerte vissza, ezután csak egyszer győzött, többnyire a mezőnyben fejezte be a futamokat. Addig versenyzett, amíg örömét lelte benne (kritikusai szerint talán túl sokáig is), 1971-72-ben a Brabham csapatánál, majd saját istállójánál, az Embassy Hillnél.

1975 augusztusában bejelentette, hogy végleg visszavonul a versenyzéstől. Pályafutása során összesen 176 Forma-1-es Nagydíjon indult, 14 győzelmet aratott, 36-szor állhatott dobogóra, 13 rajtelsőséget szerzett és 10-szer futotta meg versenyen a leggyorsabb kört. A Monacói Nagydíjat öt alkalommal nyerte meg és megkapta a Mr. Monaco becenevet, rekordját csak 24 évvel később Ayrton Senna tudta túlszárnyalni.

A Foma-1 világán kívül is sikeres volt, 1958-tól tíz alkalommal indult a Le Mans-i 24 órás versenyen, amelyet tizedszerre, 1972-ben meg is nyert, 1966 és 1968 között háromszor állt rajthoz az indianapolisi 500 mérföldes versenyen, amelyen 1966-ban elsőként intették le. Ezzel máig ő az egyetlen, aki elnyerte a motorsportok „hármas koronáját”, a három legnagyobb presztízsű autóverseny mindegyikén diadalmaskodott.

A jóvágású, bajuszos Graham Hill vezetési stílusa intelligens, precíz és módszeres volt, leginkább nyugalma és megbízható teljesítménye, mintsem feltűnő agresszivitása tette sikeressé, mestere volt az autó beállításának és előkészítésének.

A volán mögött szigorú és céltudatos pilóta a magánéletben egyáltalán nem volt visszafogott, bohém életstílusáról legendák keringtek, bőségesen szolgáltatott témát a bulvárlapoknak. Szerette az alkoholt, a partik központja volt és – jóllehet házasember volt – nem vetette meg a szép nők társaságát, szenvedélye volt a repülés.

Visszavonulása után nem sokáig élvezhette a pihenést: 1975. november 29-én este csapata új autójának teszteléséről tartott haza egy franciaországi pályáról, amikor az általa vezetett kisgép a sötétben és ködben a repülőteret megközelítve Arkley község közelében lezuhant. Hill és vele utazó barátai életüket vesztették; a vizsgálat okként a pilóta hibáját valószínűsítette.

Hillt 1968-ban a Brit Birodalom Rendjének tiszti fokozatával (OBE) tüntették ki, 1990-ben beiktatták a Nemzetközi Motorsport Hírességek Csarnokába. Fia, Damon Hill szintén autóversenyző és 1996-ban apjához hasonlóan a Forma-1 világbajnoka lett.

  • Kapcsolódó cikkek:
