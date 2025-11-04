Bernie Ecclestone szerint Mick Schumachernek az IndyCar-sorozatra kellene váltania.
Mick Schumacher az IndyCarban?
Szerintem ez nagyszerű ötlet, és a legjobb megoldás lenne a számára. A Schumacher név biztosan nem olyan megterhelő a számára Amerikában, mint Európában
– nyilatkozta a 95 esztendős üzletember, az autósport egyik legnagyobb bennfentese.
A brit milliárdos kifejtette, Amerikában fényes jövő állhat a hétszeres Forma-1-es világbajnok Michael Schumacher fia előtt, aki októberben az Egyesült Államokban tesztelte az IndyCar autóit. Akkor a 26 éves pilóta úgy nyilatkozott, hogy több opciója is van 2026-ra, s ezek közül az egyik az IndyCar – írja az MTI.
Mick Schumacher 2021-ben és 2022-ben erősítette az F1-es Haas csapatot, legutóbb pedig a Mercedes tartalékpilótája volt, emellett hosszú távú autóversenyeken indult az Alpine istállóval.
