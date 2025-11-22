Múlt héten derült ki, hogy tovább folytatódik a Michael Schumacher családja elleni zsarolási per a német bíróságon, ahol a Forma-1-es legenda családja súlyosabb ítéletet követelt.
Az ügy tavaly decemberben kezdődött, amikor kiderült, hogy egy szórakozóhely kidobója, Yilmaz Tozturkan 15 millió euróval megzsarolta a Schumacher családot és azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hozza a Forma-1 hétszeres világbajnokáról készült privát fotókat, videókat és szigorúan bizalmas orvosi dokumentumokat. A bíróság három év börtönbüntetésre ítélte, de tízezer eurós óvadék ellenében szabadon engedték.
A férfi fia, Daniel Lins informatikai szakértő segített apjának egy e-mail-cím létrehozásában, amelyen keresztül küldték a fenyegetéseket, amiért aztán hat hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A harmadik vádlott, Markus Fritsche Michael Schumacher egykori testőre volt, aki állítólag ellopta a több mint 1500 fájlt, miközben 2021-ig biztonsági őrként dolgozott a család svájci otthonában. Ő két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott bűnrészességért, ám míg az apa-fia páros beismerő vallomást tett, addig Fritsche azóta is tagadja, hogy részt vett volna a zsarolásban.
Bár a három elítélt enyhébb büntetést szeretne, a Ferrari legendás F1-es pilótájának hozzátartozói viszont súlyosabb ítéletet követeltek az egyik vádlott esetében.
A zsarolási botrány bizalmatlanná tette a Schumacher-családot
Schumacher egykori menedzsere, Sabine Kehm a wuppertali regionális bíróságon tanúként volt jelen, ahol többek között elmondta, mennyire megviselték a családot az elmúlt egy év történései.
Megrendült a bizalmuk, ami miatt a család mostanra sokkal távolságtartóbb és óvatosabb lett az alkalmazottjaival szemben
– fogalmazott Kehm a tárgyaláson.
„A magam részéről rendkívül álnoknak tartom, hogy így akarták kihasználni a család szenvedését, ezért jogosnak tartom, hogy súlyosabb büntetést követelnek. Corinna (Michael Schumacher felesége) borzalmasan összetört, és nyilvánvaló, hogy a sajtó sem hagyja végén”
A november 14-i tárgyaláson Daniel Lins visszavonta fellebbezését, így a felfüggesztett büntetése jogerőre emelkedett. Az is kiderült, hogy a jövőben nem tesz újabb vallomást a fővádlott fiaként.
Michael Schumacher 2013. decemberi, francia Alpokban történt súlyos síbalesete óta a nyilvánosság elől teljesen elzárva él. Mesterséges kómába helyezték, majd 2014 szeptemberében hazahozták. Azóta a család semmilyen információt nem oszt meg az állapotáról, és többször kérték az újságírókat, hogy tiszteljék a magánéletüket. A zsarolási kísérlet éppen ezt a védett magánszférát próbálta megsérteni.
