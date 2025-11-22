Múlt héten derült ki, hogy tovább folytatódik a Michael Schumacher családja elleni zsarolási per a német bíróságon, ahol a Forma-1-es legenda családja súlyosabb ítéletet követelt.

Michael Schumacher felesége nehezen tudja túltenni magát a zsarolási botrányon

Fotó: GERO BRELOER / DPA

Az ügy tavaly decemberben kezdődött, amikor kiderült, hogy egy szórakozóhely kidobója, Yilmaz Tozturkan 15 millió euróval megzsarolta a Schumacher családot és azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hozza a Forma-1 hétszeres világbajnokáról készült privát fotókat, videókat és szigorúan bizalmas orvosi dokumentumokat. A bíróság három év börtönbüntetésre ítélte, de tízezer eurós óvadék ellenében szabadon engedték.

A férfi fia, Daniel Lins informatikai szakértő segített apjának egy e-mail-cím létrehozásában, amelyen keresztül küldték a fenyegetéseket, amiért aztán hat hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A harmadik vádlott, Markus Fritsche Michael Schumacher egykori testőre volt, aki állítólag ellopta a több mint 1500 fájlt, miközben 2021-ig biztonsági őrként dolgozott a család svájci otthonában. Ő két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott bűnrészességért, ám míg az apa-fia páros beismerő vallomást tett, addig Fritsche azóta is tagadja, hogy részt vett volna a zsarolásban.

Bár a három elítélt enyhébb büntetést szeretne, a Ferrari legendás F1-es pilótájának hozzátartozói viszont súlyosabb ítéletet követeltek az egyik vádlott esetében.

A zsarolási botrány bizalmatlanná tette a Schumacher-családot

Schumacher egykori menedzsere, Sabine Kehm a wuppertali regionális bíróságon tanúként volt jelen, ahol többek között elmondta, mennyire megviselték a családot az elmúlt egy év történései.

Megrendült a bizalmuk, ami miatt a család mostanra sokkal távolságtartóbb és óvatosabb lett az alkalmazottjaival szemben

– fogalmazott Kehm a tárgyaláson.

„A magam részéről rendkívül álnoknak tartom, hogy így akarták kihasználni a család szenvedését, ezért jogosnak tartom, hogy súlyosabb büntetést követelnek. Corinna (Michael Schumacher felesége) borzalmasan összetört, és nyilvánvaló, hogy a sajtó sem hagyja végén”