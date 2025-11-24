Elképesztő dolog derült ki Michael Schumacher állapotáról

Richard Hopkins, az egykori F1-es személyiség, aki Michael Schumacherrel közeli, baráti viszonyba került, megvan arról győződve, hogy a nyilvánosság soha többé nem fogja látni az ikont. A hét világbajnoki címet nyert Forma-1-es legenda 2013 decemberében tragikus síbalesetet szenvedett, ami után az orvosok mesterséges kómába helyezték. Azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt és a családja sem árul el róla szinte semmit. Az egykori német pilótát egy egészségügyi személyzetből és feleségéből, Corinnából álló csapat ápolja a Genfi-tó melletti otthonukban.

A Forma-1 legendája, Michael Schumacher

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Michael Schumacher egy igazi legendája a sportágnak

Schumacher családja továbbra is nagyon védi a magánéletét, és úgy tudni, hogy sok közeli barátjuk és rokonuk sem biztos a pilóta egészségi állapotában. A jelentések szerint csak egy kis csoport látogathatja meg Schumachert, ebbe a körbe tartozik Jean Todt, a Ferrari korábbi csapatfőnöke és Ross Brawn technikai igazgató is. Hopkins, aki a Red Bull operatív vezetője, korábban pedig a McLaren logisztikai vezetője volt, nem hiszi, hogy a Schumacher körüli titkolózás valaha enyhülni fog.

„Nem hallottam semmit mostanában” – mondta Hopkins a SPORTbible-nek. „Úgy tudom, van egy finn orvosa, egy személyi orvosa. Nem hiszem, hogy újra látni fogjuk Michaelt. Kissé kellemetlenül érzem magam, amikor az állapotáról beszélek, mert a család – jogos okokból – titokban akarja tartani. Tehát tehetek egy megjegyzést, lehet véleményem, de nem vagyok benne abban a belső körben. Nem vagyok Jean Todt, nem vagyok Ross Brawn, nem vagyok Gerhard Berger, akik meglátogatják Michaelt. Ettől messze állok.”

Hopkins először az 1990-es évek elején találkozott Schumacherrel, amikor szerelőként dolgozott a McLarennél, abban az időszakban, amikor a német a Benettonnál versenyzett – és a két szakmabeli összebarátkozott, rendszeresen kávéztak a paddock körül. Ezután megkérdezték tőle, hogy van-e bármilyen információja Schumacherről, vagy beszélt-e azokkal, akik látták a legendás pilótát. „Szerintem még ha Ross Brawn legjobb barátja lennél is, és megkérdeznéd, hogy van Michael, és még ha sok jó vörösborral halmoznád el Rosst, nem hiszem, hogy megnyílna és megosztaná velem a dolgait.”