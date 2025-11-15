Live
Folytatódik a Michael Schumacher családja elleni zsarolási per – közölték az ügyészek. Az F1-es legenda és családja ellen indított zsarolási kísérlet azt követően került napirendre ismét a bíróságon, miután Schumacherék súlyosabb büntetést követelnek.

A bűnözők több mint 900 fényképet, csaknem 600 videót, valamint orvosi dokumentumokat loptak el a Schumacher család otthonából, miután Michael Schumacher a 2013-as síbalesete következtében lebénult. A lopott anyagokat két merevlemezen és négy USB-n tárolták, ezek közül mindent sikerült visszaszerezni, kivéve az egyik merevlemezt – ez az eszköz továbbra is hiányzik, és nem egyértelmű, hogy megsemmisült, eladták, vagy továbbra is valakinek a birtokában van.

A Schumacher család fellebbezése után folytatódnak a tárgyalások
A Schumacher család fellebbezése után folytatódnak a tárgyalások
Fotó: Oliver Berg/DPA

A Schumacher-botrány főszereplői:

  • Markus Fritsche: korábbi biztonsági alkalmazott a Schumacher család otthonában. Ő adta tovább a lemezeket Yilmaz Tozturkannak és annak fiának.
  • Yilmaz Tozturkan: a zsarolás fő felelőse. Ő és fia azzal fenyegettek, hogy az anyagokat nyilvánosságra hozzák, ha a család nem fizet. Mintegy 13 millió fontos váltságdíjat követelt.
  • Tozturkan fia: e-mail-fiókok létrehozásával és más technikai segítséggel vett részt az ügyben.

Az első eljárás során Fritsche két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott, amit a Schumacher család „szégyenteljesen enyhének” titulált. Tozturkant három év börtönbüntetésre ítélték kísérleti zsarolásért, míg a fia csak felfüggesztett büntetést és pénzbírságot kapott.

A fellebbezés most Wuppertalban zajlik, ahol az ügyészek és a Schumacher család a büntetés súlyosbítását szeretnék elérni. A bíróság korábban elítélte az esetet a magánélet súlyos megsértéseként, különös tekintettel arra, hogy a család régóta igyekszik védelmezni Michael Schumacher állapotának részleteit.

Egy volt ápolónőt is vizsgálnak az ügyben, az ő esetében az a vád, hogy segített az anyagok kihozatalában. A korábbi perben nem jelent meg, ezt azzal indokolta, hogy szociális fóbiája van, és így valószínűtlen, hogy tanúskodni fog az új eljárás során.

A fellebbezés várhatóan decemberben ér véget, addig további tanúkat is meghallgatnak, többek között Schumacher menedzserét, Sabine Kehmet.

