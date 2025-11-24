Live
A Las Vegas-i Nagydíj mindig különleges. Éjszakai fények, szigorúan lezárt belvárosi utcák, és a Forma-1 egyik leglátványosabb utcai pályája. Lance Stroll azonban idén nem a fények miatt emlékezhet majd vissza erre a versenyre, hanem egy egészen abszurd helyzet miatt, amelybe kiesése után került.

A rajt utáni első kanyarban a Sauber újonca, Gabriel Bortoleto túlságosan optimista próbálkozást tett a belső íven, és összeütközött Stroll-lal. Az Aston Martin hátsó szárnya súlyosan megsérült, így a kanadainak már az első körben fel kellett adnia a futamot.

Lance Stroll sérült Aston Martinja a pálya szélén a Las Vegas-i Nagydíjon, miután az első körben ütközés miatt feladni kényszerült a futamot Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Lance Stroll sérült Aston Martinja a pálya szélén a Las Vegas-i Nagydíjon, miután az első körben ütközés miatt feladni kényszerült a futamot
Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Stroll nem hibáztatta Bortoletót

Stroll a baleset után sportszerűen nyilatkozott: „Gabi nem akarta. Hideg volt a pálya, könnyű megcsúszni. Nem jó egyikünknek sem, de ilyen a versenyzés, ez előfordulhat.”

A történet viszont itt még messze nem ért véget.

Miért ragadt a pályán?

A Las Vegas-i futam sajátossága, hogy utcai versenyt rendeznek, ami azt jelenti: a teljes pályát és a környező utcákat hermetikusan lezárják. Amíg a verseny zajlik, a pálya körül gyakorlatilag nincs átjárás. Egy kiesett versenyző sem mehet át akárhol. Nem sétálhat át lezárt szakaszokon, és nem indíthatnak érte bármikor járművet a biztonsági előírások miatt.

Stroll így szó szerint a pálya szélén ragadt, és jó ideig egyszerűen nem tudott elindulni a paddock irányába.

Miután a kanadai feladta a versenyt, nem tudott azonnal visszajutni, mert minden út és átjáró zárva volt, és a biztonsági szabályok nem engedték, hogy a futam közben járművet küldjenek érte.

A verseny folytatódott, és csak a háromnegyedénél, 40 kör után vált lehetővé, hogy engedjék a visszaútját. Egyszerűen ennyi időt kellett kivárnia, hogy egyáltalán megnyíljon a számára használható útvonal.

Golfkocsi és katonai kíséret

Amikor végre engedélyt kapott a visszaútra, Strollt felvették egy golfkocsival, amely az ilyen utcai pályákon gyakori „mentőjármű”. De még ez sem volt elég: egy katonai jellegű biztonsági egység kísérte őt végig a lezárt területeken, gyakorlatilag konvojként vezette vissza a paddockba.

Stroll később nevetve mesélte: „Próbáltam visszajutni, de minden le volt zárva. Egy golfkocsiba kerültem, aztán valami katonai csapat kísért vissza. Időbe telt… úgy negyven körbe. De legalább nem kellett ott töltenem az éjszakát!”

