Az egyetlen brazil szabadedzést a két McLaren zárta az élen Lando Norris vezetésével. A szabadedzés elején Cunoda kapta el a falat, meglepetésre a két Red Bull és a két Ferrari a mezőny végén zárt.

Egyetlen szabadedzést rendeznek a Brazil Nagydíjon, hiszen sprinthétvégét tartanak Interlagosban. A Forma-1-es hétvége egyetlen gyakorlása rögtön egy kis csúszással indult, de volt idő elemezgetni a bejelentést, miszerint a következő idényben is az Alpine versenyzője lesz az argentin Franco Colapinto, a bejelentés nem véletlen, hiszen a szomszédos Argentínából rengetegen látogatnak át a brazil hétvégére szurkolni a 22 éves pilótának, aki januárban tesztversenyzője lett az Alpine-nak, majd a mindössze hat futam után menesztett ausztrál Jack Doohan helyét vette át. A legutóbbi hat versenyhétvégén Colapintónak sikerült felvennie csapattársa, a francia Pierre Gasly tempóját, ennek eredményeként a szerződéshosszabbítás mellett döntött az Alpine. Gasly már szeptemberben aláírt, így az istálló jövő évi párosa kialakult.

Az egyetlen szabadedzés előtt derült ki, hogy Franco Colapinto jövőre is marad a Forma-1-ben
Fotó: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

A McLarenek voltak a szabadedzés leggyorsabbjai

Az egyetlen szabadedzésen gyorsan a két McLaren állt az élre, Lando Norris és Oscar Piastri sorrendben, majd Cunoda Júki hasalt fel egy kerékvetőre, ami után a bal elsővel a gumifalba csapódott, de vissza tudott menni a pályára, ugyanakkor a szezon vége felé ez nem túl jó előjel a japán számára.

Az első 20 perc után már mindenkinek volt gyors köre: Russell, Verstappen, Leclerc, Gasly, Hamilton volt az első öt sorrendje. Piastri a 8., Norris a 10. helyen állt, Cunoda pedig csak a 20. idővel állt a mezőny végén.

Cunoda bakija:

Az utolsó harmadára a szabadedzésnek Russell, Verstappen és Piastri sorrendben érkezett meg az élmezőny. Elsőként Cunoda jött ki a lágyabb gumikon, de csak a 13. helyre tudott feljönni.  

A többiek a közepesekkel jöttek vissza az utolsó 12-13 percre. Sorrendben Albon, Russell, majd Sainz állt az élre, de Oscar Piastri hat tizedet vert Sainzra. A másik McLarennel Lando Norris furakodott be kettejük közé.

McLaren's Australian driver Oscar Piastri drives next to his teammate British driver Lando Norris during the practice session of the Sao Paulo Formula One Grand Prix at the Jose Carlos Pace racetrack, aka Interlagos, in Sao Paulo, Brazil on November 7, 2025. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
A két McLaren zárt az élen
Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

Verstappen lágy gumikkal jött ki az utolsó percekre, de nem tudott javítani, maradt a 17. helyen, de még egyszer kijött ő is a közepeseken, de nem javított. Az utolsó pillanatokban Lando Norris szerezte meg az első helyet 1:09.975-tel. Mögötte Piastri, Hülkenberg, Alonso, Bortoleto lett a sorrend. A két Ferrari és a két Red Bull zárt a mezőny végén, de ők nem használtak közepes keverékű gumikat gyors körökön.

Folytatás magyar idő szerint 19.30-kor a sprintkvalifikációval.

