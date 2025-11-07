Egyetlen szabadedzést rendeznek a Brazil Nagydíjon, hiszen sprinthétvégét tartanak Interlagosban. A Forma-1-es hétvége egyetlen gyakorlása rögtön egy kis csúszással indult, de volt idő elemezgetni a bejelentést, miszerint a következő idényben is az Alpine versenyzője lesz az argentin Franco Colapinto, a bejelentés nem véletlen, hiszen a szomszédos Argentínából rengetegen látogatnak át a brazil hétvégére szurkolni a 22 éves pilótának, aki januárban tesztversenyzője lett az Alpine-nak, majd a mindössze hat futam után menesztett ausztrál Jack Doohan helyét vette át. A legutóbbi hat versenyhétvégén Colapintónak sikerült felvennie csapattársa, a francia Pierre Gasly tempóját, ennek eredményeként a szerződéshosszabbítás mellett döntött az Alpine. Gasly már szeptemberben aláírt, így az istálló jövő évi párosa kialakult.

Az egyetlen szabadedzés előtt derült ki, hogy Franco Colapinto jövőre is marad a Forma-1-ben

Fotó: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

A McLarenek voltak a szabadedzés leggyorsabbjai

Az egyetlen szabadedzésen gyorsan a két McLaren állt az élre, Lando Norris és Oscar Piastri sorrendben, majd Cunoda Júki hasalt fel egy kerékvetőre, ami után a bal elsővel a gumifalba csapódott, de vissza tudott menni a pályára, ugyanakkor a szezon vége felé ez nem túl jó előjel a japán számára.

Az első 20 perc után már mindenkinek volt gyors köre: Russell, Verstappen, Leclerc, Gasly, Hamilton volt az első öt sorrendje. Piastri a 8., Norris a 10. helyen állt, Cunoda pedig csak a 20. idővel állt a mezőny végén.

Cunoda bakija:

Az utolsó harmadára a szabadedzésnek Russell, Verstappen és Piastri sorrendben érkezett meg az élmezőny. Elsőként Cunoda jött ki a lágyabb gumikon, de csak a 13. helyre tudott feljönni.

A többiek a közepesekkel jöttek vissza az utolsó 12-13 percre. Sorrendben Albon, Russell, majd Sainz állt az élre, de Oscar Piastri hat tizedet vert Sainzra. A másik McLarennel Lando Norris furakodott be kettejük közé.

A két McLaren zárt az élen

Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

Verstappen lágy gumikkal jött ki az utolsó percekre, de nem tudott javítani, maradt a 17. helyen, de még egyszer kijött ő is a közepeseken, de nem javított. Az utolsó pillanatokban Lando Norris szerezte meg az első helyet 1:09.975-tel. Mögötte Piastri, Hülkenberg, Alonso, Bortoleto lett a sorrend. A két Ferrari és a két Red Bull zárt a mezőny végén, de ők nem használtak közepes keverékű gumikat gyors körökön.