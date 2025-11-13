A Cadillac az év elején kapta meg hivatalosan az engedélyt, hogy tizenegyedikként csatlakozhasson az Forma-1-es mezőnyhöz, azóta pedig intenzíven toboroz szakembereket különböző területekre: a vállalat közleményében a TikToktól érkező Ahmed Iqbalt „újabb meghatározó igazolásként” jellemezte.
A TikToktól az F1-be
A közlemény szerint Iqbal feladata lesz
„egy különálló és időtálló márkaidentitás megteremtése a Cadillac F1-es csapat számára, valamint annak meghatározása, hogy miként pozícionálja és képviselje magát az amerikai motorsport és fogyasztói piacokon”
– írja az F1vilag.
A szakember – aki korábban a TikTok globális autóipari stratégiáját irányította – új, interaktív digitális platformokat, közösségi alapú történetmesélést és élő eseményeket is tervez, hogy közelebb hozza a rajongókat a csapathoz. Célja, hogy a Cadillac F1 „egyesítő erővé váljon az amerikai motorsport-rajongók számára.”
A Cadillac F1-hez csatlakozni egy egyszeri, generációkon átívelő lehetőség, hogy új fejezetet írjunk az amerikai motorsport történetében, a világ legnagyobb versenyszínpadán
— fogalmazott a szakember. „Olyan márkát szeretnénk létrehozni, amely ugyanannyira dinamikus és innovatív a pályán, mint azon kívül, és amely egyaránt megszólítja a régi F1-rajongókat és az új közönséget.”
