Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely fontos döntéseket jelent be – kövesse a Kormányinfót élőben!

Látta már?

Tucatnyi tinédzser robbantott ki tömegverekedést egy téren – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Cadillac újabb kulcsfontosságú igazolást jelentett be, miközben gőzerővel készül a 2026-os Forma-1-es bemutatkozására. Az amerikai márka a TikToktól érkező Ahmed Iqbalt nevezte ki marketingigazgatónak, aki a csapat globális marketingstratégiájáért, márkaépítéséért, szurkolói kapcsolataiért és partnerségeiért lesz felelős.

A Cadillac az év elején kapta meg hivatalosan az engedélyt, hogy tizenegyedikként csatlakozhasson az Forma-1-es mezőnyhöz, azóta pedig intenzíven toboroz szakembereket különböző területekre: a vállalat közleményében a TikToktól érkező Ahmed Iqbalt „újabb meghatározó igazolásként” jellemezte.

A TikToktól igazolt szakembert a Cadillac F1-es csapata
A TikToktól igazolt szakembert a Cadillac F1-es csapata
Fotó: X

A TikToktól az F1-be

A közlemény szerint Iqbal feladata lesz

 „egy különálló és időtálló márkaidentitás megteremtése a Cadillac F1-es csapat számára, valamint annak meghatározása, hogy miként pozícionálja és képviselje magát az amerikai motorsport és fogyasztói piacokon”

 – írja az F1vilag.

A szakember – aki korábban a TikTok globális autóipari stratégiáját irányította –  új, interaktív digitális platformokat, közösségi alapú történetmesélést és élő eseményeket is tervez, hogy közelebb hozza a rajongókat a csapathoz. Célja, hogy a Cadillac F1 „egyesítő erővé váljon az amerikai motorsport-rajongók számára.”

A Cadillac F1-hez csatlakozni egy egyszeri, generációkon átívelő lehetőség, hogy új fejezetet írjunk az amerikai motorsport történetében, a világ legnagyobb versenyszínpadán

 — fogalmazott a szakember. „Olyan márkát szeretnénk létrehozni, amely ugyanannyira dinamikus és innovatív a pályán, mint azon kívül, és amely egyaránt megszólítja a régi F1-rajongókat és az új közönséget.”

Mindenkit megelőztek: váratlanul bemutatta Forma-1-es autóját az Audi – fotók, videók
Lewis Hamilton Kapu Tibor után mehet?
Az a pilóta okozza a Forma-1 legnagyobb csalódását, akitől a csodát várták

Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!