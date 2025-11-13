A Cadillac az év elején kapta meg hivatalosan az engedélyt, hogy tizenegyedikként csatlakozhasson az Forma-1-es mezőnyhöz, azóta pedig intenzíven toboroz szakembereket különböző területekre: a vállalat közleményében a TikToktól érkező Ahmed Iqbalt „újabb meghatározó igazolásként” jellemezte.

A TikToktól igazolt szakembert a Cadillac F1-es csapata

Fotó: X

A TikToktól az F1-be

A közlemény szerint Iqbal feladata lesz

„egy különálló és időtálló márkaidentitás megteremtése a Cadillac F1-es csapat számára, valamint annak meghatározása, hogy miként pozícionálja és képviselje magát az amerikai motorsport és fogyasztói piacokon”

– írja az F1vilag.

A szakember – aki korábban a TikTok globális autóipari stratégiáját irányította – új, interaktív digitális platformokat, közösségi alapú történetmesélést és élő eseményeket is tervez, hogy közelebb hozza a rajongókat a csapathoz. Célja, hogy a Cadillac F1 „egyesítő erővé váljon az amerikai motorsport-rajongók számára.”

El ex ejecutivo del área de autos de TikTok y Twitter, Ahmed Iqbal, ha sido anunciado como primer CMO [Chief Marketing Officer] de @Cadillac_F1.



“La meta es construir el equipo de los Estados Unidos y realmente solidificar nuestro lugar, el lugar de los Estados Unidos, en lo más… pic.twitter.com/ZkXMX6omj0 — PrimeF1 (@PrimeF1__) November 12, 2025

A Cadillac F1-hez csatlakozni egy egyszeri, generációkon átívelő lehetőség, hogy új fejezetet írjunk az amerikai motorsport történetében, a világ legnagyobb versenyszínpadán

— fogalmazott a szakember. „Olyan márkát szeretnénk létrehozni, amely ugyanannyira dinamikus és innovatív a pályán, mint azon kívül, és amely egyaránt megszólítja a régi F1-rajongókat és az új közönséget.”