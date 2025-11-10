Lando Norris verhetetlen volt a brazil hétvégén, a McLaren pilótája tovább növelte az előnyét a világbajnoki pontversenyben, miután megnyerte a sprintfutamot és a vasárnapi futamot is. Ennek ellenére nem minden róla szól, hiszen Max Verstappen megint olyat tett, amit előtt még senki.
Verstappen újra a rekordok könyvébe került
A holland pilóta ismét lenyűgözte Interlagost: a boxutcából indulva egészen a dobogó harmadik fokáig jutott a Sao Pauló-i futamon. A Red Bull versenyzője ezzel egy nehéz hétvégét fordított át diadalmas teljesítménnyé, miután szombaton hosszú évek óta nem látott gyenge időmérőt produkált, nem jutott a Q2-be sem és végül a boxutcából indult, hogy lehessen még alakítani az autóján.
A húzás bejött és annak ellenére, hogy a 71 körös F1-es verseny elején több balszerencsés esemény is hátráltatta, mesteri versenyzéssel, elképesztő tempóval vágta át magát a mezőnyön: a hetedik körben még utolsó volt – miután egy defekt miatt ki kellett mennie újra a boxba –, innen jutott el egészen az élmezőnyig. A második kerékcseréjét az 55. körben ejtette meg, amivel ugyan elveszítette az esélyt a győzelemre, de bebiztosította a dobogót – és ezzel együtt egy új rekordot is felállított.
Verstappen immár 17 különböző rajtpozícióból (16 rajthelyről és a boxutcából) tudott dobogóra állni,
amivel egyedüli csúcstartó lett a Forma-1-ben. A hétvége előtt ezt a rekordot Fernando Alonsóval osztotta meg, most azonban már egyedül vezeti a listát. Érdekesség, hogy a 68-szoros futamgyőztes Verstappen a 10. és a 14. rajthely között még sosem állt dobogón – minden más pozícióból viszont már sikerült neki.
- További cikkek: