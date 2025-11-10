Lando Norris verhetetlen volt a brazil hétvégén, a McLaren pilótája tovább növelte az előnyét a világbajnoki pontversenyben, miután megnyerte a sprintfutamot és a vasárnapi futamot is. Ennek ellenére nem minden róla szól, hiszen Max Verstappen megint olyat tett, amit előtt még senki.

Max Verstappen egészen a harmadik helyig verekedte előre magát, Norris és Kimi Antonelli mögé

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Verstappen újra a rekordok könyvébe került

A holland pilóta ismét lenyűgözte Interlagost: a boxutcából indulva egészen a dobogó harmadik fokáig jutott a Sao Pauló-i futamon. A Red Bull versenyzője ezzel egy nehéz hétvégét fordított át diadalmas teljesítménnyé, miután szombaton hosszú évek óta nem látott gyenge időmérőt produkált, nem jutott a Q2-be sem és végül a boxutcából indult, hogy lehessen még alakítani az autóján.

Max Verstappen has just become the driver who has finished on the podium from the most different positions in the history of Formula 1



P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P14, P15, P16, P17, P18, P20 and the Pit Lane pic.twitter.com/9MfqbUmw8O — Holiness (@F1BigData) November 9, 2025

A húzás bejött és annak ellenére, hogy a 71 körös F1-es verseny elején több balszerencsés esemény is hátráltatta, mesteri versenyzéssel, elképesztő tempóval vágta át magát a mezőnyön: a hetedik körben még utolsó volt – miután egy defekt miatt ki kellett mennie újra a boxba –, innen jutott el egészen az élmezőnyig. A második kerékcseréjét az 55. körben ejtette meg, amivel ugyan elveszítette az esélyt a győzelemre, de bebiztosította a dobogót – és ezzel együtt egy új rekordot is felállított.

Verstappen immár 17 különböző rajtpozícióból (16 rajthelyről és a boxutcából) tudott dobogóra állni,

amivel egyedüli csúcstartó lett a Forma-1-ben. A hétvége előtt ezt a rekordot Fernando Alonsóval osztotta meg, most azonban már egyedül vezeti a listát. Érdekesség, hogy a 68-szoros futamgyőztes Verstappen a 10. és a 14. rajthely között még sosem állt dobogón – minden más pozícióból viszont már sikerült neki.