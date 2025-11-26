Nem könnyű fenntartani egy barátságot, ha egymás ellen kell versenyezniük, egymással megküzdenie a győzelemért. Ezt Lewis Hamilton és Nico Rosberg is megtapasztalta, amikor 2016-ban a világbajnoki címért csatáztak, de a két francia gyerekkori pajtás, Esteban Ocon és Pierre Gasly kapcsolata is megromlott, amikor csapattársak voltak a Forma-1-ben. Ralf Schumacher erre figyelmeztetett tavaly Max Verstappen és Lando Norris kapcsán, akik gyakran együtt repkedtek a versenyhétvégék között, más sportágakban is vívtak meccseket, de a brit még a holland élete párja, Kelly Piquet kislányának születésnapi buliján is részt vett.
Nehéz úgy megmaradni barátoknak, hogy közben a bajnoki címért csatáztok, és a pályán is közvetlenül egymással vívtok. Az elmúlt néhány versenyre már nem együtt repültek, pedig korábban nagyon gyakran utaztak együtt. Abban sem vagyok biztos, hogy még mindig barátként tekintenek egymásra
– nyilatkozta egy éve az expilóta.
Barátként csatáztak a vb-címért
Verstappen és Norris barátként kezdte meg az előző idényt, azok után, hogy előbbi 2022-ben és 2023-ban is kihívó nélkül lett világbajnok, és a tavalyi szezon kezdetén még úgy tűnt, hogy akkor is ez lehet a helyzet. Azonban a McLaren az idény közepére nagyon megerősödött, és Verstappen is sokat veszített az előnyéből Norrisszal szemben, akit bajnokaspiránsnak kiáltott ki a közvélemény, még ha a lemaradása alapján kevés esélye is volt arra, hogy ő hódítsa el a vb-címet.
Ahogy az lenni szokott, a két pilóta a pályán gyakran „egymásra talált”, a győzelmekért ütköztek. Verstappen szeme előtt ilyenkor csak az első hely lebegett, nem törődött azzal, hogy éppen egy barátja van mellette, ugyanolyan agresszíven versenyzett ellene is, mint a mezőny többi tagjával. Ennek pedig olykor ütközés lett a vége, mint például a 2024-es Osztrák Nagydíjon is, amelyet Norris a történtek miatt pont nélkül zárt. Verstappen pedig büntetéssel, amiért balesetet okozott. Az láthatóan egy töréspont volt a barátságukban is.
„Csalódott vagyok, jó versenyem volt. Vártam a csatát is, egy fair csatát, de nem az lett belőle. Nehéz elfogadni, mert én nem hibáztam a futamon, azt hiszem, hogy jó munkát végeztem, mégis kilöktek. Van egy szabály, ami ellen ő háromszor is vétett. Kétszer még el tudtam kerülni az ütközést, de harmadszorra belémszaladt. Mindkettőnk versenyét tönkretette” – állapította meg szomorúan Norris, hozzátéve, hogy az eset a barátságukra is hatással lehet. „Minden attól függ, hogy mit mond. Ha azt, hogy semmit sem csinált rosszul, akkor sokkal kevésbé fogom tisztelni. Ha elmondja, hogy egy kicsit buta és felelőtlen volt, ezért talált el, akkor csak kicsit változik róla a véleményem. Nehéz ezt lenyelni, mert a győzelemért harcoltunk. Én törekedtem a tisztességes csatára, de ő nem gondolt erre.”
Az esztendő során nem ez volt az egyetlen ilyen alkalom, és az év végére sokan, köztük Ralf Schumacher is, már azon a véleményen voltak, hogy a két titán már nincs jóban egymással. Mindketten elütötték ezt a felvetést, leszögezték, hogy barátok maradtak, még ha nem is tartoznak egymás szűk baráti körébe, és nem beszélnek egymással minden nap.
Max egy olyan srác, akivel a pályán kívül is jól kijövök. E tekintetben semmi sem változott. Jól el tudom különíteni a dolgokat. Ha valaki sz.rul bánik velem a pályán, abból még nem következik, hogy én sz.rul fogok bánni vele a pályán kívül. Ez két külön világ
– világított rá Norris.
Verstappen is megerősítette a Norris által elmondottakat, hozzátette, tiszteli a társát, akinek sokat mondogatta, hogy eljön még az ő ideje, amikor a McLaren pilótája még csak várt a sikerekre.
Szerepet cserélt Norris és Verstappen
Nos, ez nagyon hamar megtörtént, tavaly óta fordult a kocka, szerepet cserélt a két versenyző. A szakértők már a kezdetektől Norrist kiáltották ki a vb-cím fő esélyesének, Verstappen pedig olyan helyen találta magát, amelyiken már régen nem: az üldözők seregének élén. Persze nem feledkeztünk meg a másik McLaren-pilótáról, Oscar Piastriról sem, aki az idény közepén sátrat vert a tabella élén, és a nyári szünetre akkora előnyt tett szert, hogy már-már úgy tűnt, senki sem állíthatja meg őt. Az ausztrál azonban a siker kapujában megingott, az ősszel 104 pontos előnyt dobott el Verstappennel szemben, aki Piastrival holtversenyben a második helyről várja az utolsó két futamot, illetve a hétvégén a katari sprintet. Piastri Norrisszal szemben is rengeteget bukott, ahogy Verstappennek, neki is 24 pont a hátránya, miközben éppen egy hónappal ezelőttig, a Mexikói Nagydíjig még ő vezetett.
Igaz, nem lenne ilyen szoros a befutó, ha a legutóbb, Las Vegasban a McLaren nem követett volna el óriási baklövést. A kaszinóvárosi nagydíj után a wokingiak egyik autója sem felelt meg a szabályoknak, ezért a másodikként leintett Norrist és a negyedik Piastrit is kizárták a versenyből. Így ők nulláztak, miközben Verstappen futamgyőztesként huszonöt pontot zsebelt be, és ezzel újra beszállt a buliba.
Az utolsó két hétvégén, Katarban és az Egyesült Arab Emirátusokban a melegebb időjárás miatt a McLarennek áll a zászló, de a Red Bull pilótája megérezte a vér szagát, várhatóan foggal-körömmel fog küzdeni a célegyenesben. Kérdés, hogy azt is túléli-e a barátságuk, ha Verstappen fosztja meg Norrist az álmai beteljesítésének a lehetőségétől, miközben a Las Vegas-i Nagydíj előtt egy hajszál választotta el a britet első vb-címétől.
Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
- kapcsolódó cikkek: