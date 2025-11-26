Nem könnyű fenntartani egy barátságot, ha egymás ellen kell versenyezniük, egymással megküzdenie a győzelemért. Ezt Lewis Hamilton és Nico Rosberg is megtapasztalta, amikor 2016-ban a világbajnoki címért csatáztak, de a két francia gyerekkori pajtás, Esteban Ocon és Pierre Gasly kapcsolata is megromlott, amikor csapattársak voltak a Forma-1-ben. Ralf Schumacher erre figyelmeztetett tavaly Max Verstappen és Lando Norris kapcsán, akik gyakran együtt repkedtek a versenyhétvégék között, más sportágakban is vívtak meccseket, de a brit még a holland élete párja, Kelly Piquet kislányának születésnapi buliján is részt vett.

Nehéz úgy megmaradni barátoknak, hogy közben a bajnoki címért csatáztok, és a pályán is közvetlenül egymással vívtok. Az elmúlt néhány versenyre már nem együtt repültek, pedig korábban nagyon gyakran utaztak együtt. Abban sem vagyok biztos, hogy még mindig barátként tekintenek egymásra

– nyilatkozta egy éve az expilóta.

Barátként csatáztak a vb-címért

Verstappen és Norris barátként kezdte meg az előző idényt, azok után, hogy előbbi 2022-ben és 2023-ban is kihívó nélkül lett világbajnok, és a tavalyi szezon kezdetén még úgy tűnt, hogy akkor is ez lehet a helyzet. Azonban a McLaren az idény közepére nagyon megerősödött, és Verstappen is sokat veszített az előnyéből Norrisszal szemben, akit bajnokaspiránsnak kiáltott ki a közvélemény, még ha a lemaradása alapján kevés esélye is volt arra, hogy ő hódítsa el a vb-címet.

Ahogy az lenni szokott, a két pilóta a pályán gyakran „egymásra talált”, a győzelmekért ütköztek. Verstappen szeme előtt ilyenkor csak az első hely lebegett, nem törődött azzal, hogy éppen egy barátja van mellette, ugyanolyan agresszíven versenyzett ellene is, mint a mezőny többi tagjával. Ennek pedig olykor ütközés lett a vége, mint például a 2024-es Osztrák Nagydíjon is, amelyet Norris a történtek miatt pont nélkül zárt. Verstappen pedig büntetéssel, amiért balesetet okozott. Az láthatóan egy töréspont volt a barátságukban is.

„Csalódott vagyok, jó versenyem volt. Vártam a csatát is, egy fair csatát, de nem az lett belőle. Nehéz elfogadni, mert én nem hibáztam a futamon, azt hiszem, hogy jó munkát végeztem, mégis kilöktek. Van egy szabály, ami ellen ő háromszor is vétett. Kétszer még el tudtam kerülni az ütközést, de harmadszorra belémszaladt. Mindkettőnk versenyét tönkretette” – állapította meg szomorúan Norris, hozzátéve, hogy az eset a barátságukra is hatással lehet. „Minden attól függ, hogy mit mond. Ha azt, hogy semmit sem csinált rosszul, akkor sokkal kevésbé fogom tisztelni. Ha elmondja, hogy egy kicsit buta és felelőtlen volt, ezért talált el, akkor csak kicsit változik róla a véleményem. Nehéz ezt lenyelni, mert a győzelemért harcoltunk. Én törekedtem a tisztességes csatára, de ő nem gondolt erre.”