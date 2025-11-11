Max Verstappen teljesítménye a São Paulo Grand Prix-n, ahol a boxutcából a harmadik helyre küzdötte fel magát, vitát váltott ki a Red Bull hozzáállásáról a motorral (motorcserével) kapcsolatos büntetésekhez. A nehéz időmérő edzés után, amelyen Verstappen és Yuki Tsunoda is kiesett az első körben, a Red Bull úgy döntött, hogy új motort szerel a négyszeres világbajnok autójába. Ennek eredményeként Verstappen a box utcából indult. A stratégia jól működött, Verstappennek sikerült a harmadik helyen végeznie, annak ellenére, hogy az első körökben defektet kapott.

Max Verstappen nagyon nehéz helyzetbe került Brazíliában

Fotó: JEAN CARNIEL / POOL

Verstappen motorcseréje nem tetszett a McLarennek?

A Red Bull motorcserére vonatkozó döntése más csapatok részéről is kommentárokat váltott ki, többek között a McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella is megkérdőjelezte a Red Bull motorcseréjének indokait. Ahogy Stella kifejtette, a teljesítményalapú motorcsere olyan dolog, amit a McLaren nem tenne meg, mivel ez jelentős hatással lenne a 135 millió dolláros költségkorlátra.

„A teljesítményt tekintve úgy gondolom, hogy manapság egy új motor bevezetése, nem tudom, hogy ez a Honda esetében hogyan működik, de általában ezek a motorok nem mutatnak jelentős teljesítménycsökkenést a futásteljesítmény növekedésével. Ezért általában nem cserélnének motort, és nem vállalnák a büntetést vagy a pozícióvesztést, mert normális esetben a visszanyert teljesítmény nem kompenzálja a pozícióvesztést.

Ahogy mondtam, nem vagyok biztos benne, hogy a Honda esetében hogyan működik a teljesítménycsökkenés. Őszintén szólva, az ilyen típusú hajtásegység-változások a szabályozást is érintik, mert engem érdekelne, hogy ennek a motornak a költségei beletartoznak-e a költségkorlátba vagy sem. Ha a motort teljesítménybeli okokból cserélték, akkor a költségkorlátba kell beleszámítani. Meglátjuk, hogy ez a helyzet-e vagy sem. Nem mintha én láthatnám, ez mind a Red Bull oldalán van, de ez is egy ok, amiért mi nem tennénk meg, mert a költségkorlátba tartozna."