Sokan egyértelműnek veszik: ha a gyerek Forma-1-es versenyző akar lenni, akkor a gokart az első lépés. A gokartozás évtizedek óta a versenyzői karrier klasszikus kezdetének számít – a sikeres pilóták jellemzően nemzetközi gokartversenyeken kezdenek, mielőtt együléses versenyautókba ülnének. Verstappen szerint azonban van jobb módszer is.

Verstappen szerint a gokartot el lehet felejteni

Max Verstappen szerint nem a gokart a legjobb megoldás

Az utóbbi években egyre több profi versenyző – köztük Verstappen is – használ otthoni szimulátort edzésre és versenyfelkészülésre. A négyszeres világbajnok nemrég egy podcast-műsor vendége volt, ahol Gabriel Bortoleto is vele tartott.

Verstappentől megkérdezték, mi jobb egy fiatal versenyzőnek. Ha300 napot gokartozással vagy 300 napot szimulátorozással tölt.

„Felejtsd el a gokartot” – érkezett a meglepő válasz a hollandtól. Ez a baj a sportunkkal: ha focizol, gyerekként labdával játszol, és a labda nem változik. De nálunk a gokart nem ugyanaz, mint egy versenyautó. Gokartban megtanulod az alapokat – a rajtot, védekezni, előzni –, de a gokart egészen másképp viselkedik. Teljesen más a testhelyzeted, van felfüggesztés. A gokartban mindig kicsit csúsztatni kell az autót, hogy a tengely szabadon forogjon. Egy versenyautó viszont pont az ellenkezője: a hátsó résznek stabilnak kell lennie, és minél több első tapadást kell elérni. Szóval teljesen más a vezetési dinamika” – mondta Verstappen.

A holland pilóta szerint a gokartozás gyerekként hasznos, de nem feltétlenül jó gyakorlás később.

Ebben a cikkben van egy videó a gokartozó Max Verstappenről.

„Gokartozni jó móka, de nem igazi edzés. Egy ideig hasznos, de aztán tovább kell lépni” – mondta Verstappen, aki hozzátette, hogy 2016 óta nem ült gokartban, inkább GT-autókkal tesztel vagy szimulátoron készül.

„Sokkal jobban élvezem, ha GT-autóban vezethetek vagy tesztelek, vagy otthon a szimulátoromon gyakorlok az F1-re” – tette hozzá.