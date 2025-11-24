Újra nyitott lett a legfontosabb kérdés az F1-ben. A nemzetközi sajtó azt taglalja a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj után, hogy ismét nyílt a világbajnoki címért folyó harc, miután a McLaren-csapat mindkét versenyzőjét, a második helyezett és összetettben éllovas Lando Norrist, valamint a futamon negyedik, pontversenyben második Oscar Piastrit is kizárták utólag, így Max Verstappen esélyei is visszajöttek. A versenyt a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte, aki így – Piastrival együtt – 24 ponttal követi az éllovas Norrist.

Max Verstappen és a Red Bull csapata

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Max Verstappen az élre tört Vegasban

Max Verstappen második győzelme a Las Vegas-i pályán nemcsak életben tartotta szerény bajnoki reményeit, hanem számos új statisztikát is adott a rajongóknak, amelyeket megemészthetnek az ő és a Red Bull F1-es rekordjával kapcsolatban. Ehhez adjuk hozzá a mezőny többi tagjának nagyszerű statisztikáit, és máris megvan a tökéletes verseny utáni olvasmány. Jöjjenek a szerencsejáték fővárosának legérdekesebb adatai a hétvégi futamot követően:

Verstappen 20,741 másodperces győzelmi különbsége a legnagyobb a Las Vegas-i Nagydíjak történetében (nem mellesleg ez volt a holland pilóta nyolcadik győzelme az Egyesült Államokban, négy Austinban, kettő Miamiban és most kettő Las Vegasban),

Ez volt Verstappen nyolcadik egymást követő dobogós helyezése ebben a szezonban (pályafutása harmadik leghosszabb sorozata),

Ez lett volna a McLaren első dobogós helyezése Las Vegasban John Watson 1982-es győzelme óta,

A Mercedes versenyzője, Kimi Antonelli egyetlen szett kemény gumiabroncsokkal teljesítette az utolsó 48 kört, és a 3. helyen ért célba (Antonelli a 17. helyről rajtolt) és

Lewis Hamilton a rajtrács utolsó sorából szerzett pontokat a Ferrarinak.