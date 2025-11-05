Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1 2025-ös szezonjából már csak négy futam van hátra, az egyéni vb-címre még három pilóta is esélyes. Lando Norrisnak, Oscar Piastrinak és Max Verstappennek azonban nemcsak egymásra kell figyelniük, ugyanis komoly bajba kerülhetnek a motoralkatrész-keretek túllépése esetén.

Rég nem látott izgalmakat tartogat a Forma-1 2025-ös szezonjának hajrája. Négy versenyhétvégével a vége előtt a McLaren pilótája, a 357 pontos Lando Norris csupán egyetlen ponttal vezet csapattársa, Oscar Piastri előtt, míg a címvédő, négyszeres világbajnok Max Verstappen 321 egységet gyűjtve áll a harmadik helyen. Mindhárman bajnokok lehetnek még, azonban nem árt, ha az egymás elleni ádáz csata mellett egy másik fontos szempontot is figyelembe vesznek.

Lando Norris, Max Verstappen és Oscar Piastri között dől el idén a vb-cím sorsa
Lando Norris, Max Verstappen és Oscar Piastri között dől el idén a vb-cím sorsa
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Max Verstappen és a riválisai is bajba kerülhetnek

A McLaren pilótái és a Red Bull sztárja is vékony jégen táncolnak, mindhárman a motoralkatrész-keretek határán egyensúlyoznak, így egy csere is komoly rajtbüntetést hozhat számukra. A motorsport.hu felhívta rá a figyelmet, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) minden szezonra rögzíti az erőforrás-elemek keretét: 4 belső égésű motor, 4 MGU-H, 4 MGU-K, 4 turbótöltő, 2 akkumulátor, 2 vezérlő elektronika és 8 kipufogó használható idén. 

A túllépés első alkalommal automatikusan 10 rajthelyes büntetést jelent, 

minden további esetben 5 helyet, 15 összegyűjtött hellyel pedig a rajtrács végéről kell indulni. 20 forduló elteltével több versenyző már meg is kapta a büntetését, és a három bajnokesélyes is drámai helyzetbe kerülhet a véghajrában.

Max Verstappen of the Netherlands drives the Oracle Red Bull Racing RB21 Honda RBPT during the Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2025 in Austin, USA, on October 18, 2025. (Photo by Hasan Bratic/Alessio Morgese/Alamy live news/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen már hét kipufogót elhasznált a nyolc engedélyezett egységből
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A Red Bull holland klasszisa különösen balszerencsés a kipufogók terén, az engedélyezett nyolcból már hetet elhasznált, egy újabb meghibásodás a négyszeres vb-győztesnek 10 rajthelyes büntetést vonna maga után. Norris és Piastri ebből a szempontól szerencsésebb, a brit és az ausztrál három-három kipufogó-cserénél jár.

Ami a többi kritikus erőforrást illeti, a belső égésű motor, a turbó, az MGU-H, az MGU-K, az akkumulátor és vezérlő elektronikai fronton mindhárman a határon állnak. Ennek értelmében egy baleset vagy komoly autósérülés könnyen büntetést eredményezhet a következő futam idejére, hacsak egy régebbi, de még használható motorral nem vállalnak némi teljesítménybeli kockázatot.

A Forma-1 2025-ös szezonja november 7-9. között folytatódik az interlagosi Brazil Nagydíjjal.

Kapcsolódó cikkek

„Rémálom, borzalmas helyzet” – óriási a feszültség a McLarennél
Nevet változtat a Forma-1 egyik legrégebbi csapata
Bernie Ecclestone robbantotta a bombát: itt kezdhet új életet Schumacher

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!