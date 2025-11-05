Rég nem látott izgalmakat tartogat a Forma-1 2025-ös szezonjának hajrája. Négy versenyhétvégével a vége előtt a McLaren pilótája, a 357 pontos Lando Norris csupán egyetlen ponttal vezet csapattársa, Oscar Piastri előtt, míg a címvédő, négyszeres világbajnok Max Verstappen 321 egységet gyűjtve áll a harmadik helyen. Mindhárman bajnokok lehetnek még, azonban nem árt, ha az egymás elleni ádáz csata mellett egy másik fontos szempontot is figyelembe vesznek.

Lando Norris, Max Verstappen és Oscar Piastri között dől el idén a vb-cím sorsa

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Max Verstappen és a riválisai is bajba kerülhetnek

A McLaren pilótái és a Red Bull sztárja is vékony jégen táncolnak, mindhárman a motoralkatrész-keretek határán egyensúlyoznak, így egy csere is komoly rajtbüntetést hozhat számukra. A motorsport.hu felhívta rá a figyelmet, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) minden szezonra rögzíti az erőforrás-elemek keretét: 4 belső égésű motor, 4 MGU-H, 4 MGU-K, 4 turbótöltő, 2 akkumulátor, 2 vezérlő elektronika és 8 kipufogó használható idén.

A túllépés első alkalommal automatikusan 10 rajthelyes büntetést jelent,

minden további esetben 5 helyet, 15 összegyűjtött hellyel pedig a rajtrács végéről kell indulni. 20 forduló elteltével több versenyző már meg is kapta a büntetését, és a három bajnokesélyes is drámai helyzetbe kerülhet a véghajrában.

Max Verstappen már hét kipufogót elhasznált a nyolc engedélyezett egységből

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A Red Bull holland klasszisa különösen balszerencsés a kipufogók terén, az engedélyezett nyolcból már hetet elhasznált, egy újabb meghibásodás a négyszeres vb-győztesnek 10 rajthelyes büntetést vonna maga után. Norris és Piastri ebből a szempontól szerencsésebb, a brit és az ausztrál három-három kipufogó-cserénél jár.

Ami a többi kritikus erőforrást illeti, a belső égésű motor, a turbó, az MGU-H, az MGU-K, az akkumulátor és vezérlő elektronikai fronton mindhárman a határon állnak. Ennek értelmében egy baleset vagy komoly autósérülés könnyen büntetést eredményezhet a következő futam idejére, hacsak egy régebbi, de még használható motorral nem vállalnak némi teljesítménybeli kockázatot.

A Forma-1 2025-ös szezonja november 7-9. között folytatódik az interlagosi Brazil Nagydíjjal.