Rég nem látott izgalmakat tartogat a Forma-1 2025-ös szezonjának hajrája. Négy versenyhétvégével a vége előtt a McLaren pilótája, a 357 pontos Lando Norris csupán egyetlen ponttal vezet csapattársa, Oscar Piastri előtt, míg a címvédő, négyszeres világbajnok Max Verstappen 321 egységet gyűjtve áll a harmadik helyen. Mindhárman bajnokok lehetnek még, azonban nem árt, ha az egymás elleni ádáz csata mellett egy másik fontos szempontot is figyelembe vesznek.
Max Verstappen és a riválisai is bajba kerülhetnek
A McLaren pilótái és a Red Bull sztárja is vékony jégen táncolnak, mindhárman a motoralkatrész-keretek határán egyensúlyoznak, így egy csere is komoly rajtbüntetést hozhat számukra. A motorsport.hu felhívta rá a figyelmet, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) minden szezonra rögzíti az erőforrás-elemek keretét: 4 belső égésű motor, 4 MGU-H, 4 MGU-K, 4 turbótöltő, 2 akkumulátor, 2 vezérlő elektronika és 8 kipufogó használható idén.
A túllépés első alkalommal automatikusan 10 rajthelyes büntetést jelent,
minden további esetben 5 helyet, 15 összegyűjtött hellyel pedig a rajtrács végéről kell indulni. 20 forduló elteltével több versenyző már meg is kapta a büntetését, és a három bajnokesélyes is drámai helyzetbe kerülhet a véghajrában.
A Red Bull holland klasszisa különösen balszerencsés a kipufogók terén, az engedélyezett nyolcból már hetet elhasznált, egy újabb meghibásodás a négyszeres vb-győztesnek 10 rajthelyes büntetést vonna maga után. Norris és Piastri ebből a szempontól szerencsésebb, a brit és az ausztrál három-három kipufogó-cserénél jár.
Ami a többi kritikus erőforrást illeti, a belső égésű motor, a turbó, az MGU-H, az MGU-K, az akkumulátor és vezérlő elektronikai fronton mindhárman a határon állnak. Ennek értelmében egy baleset vagy komoly autósérülés könnyen büntetést eredményezhet a következő futam idejére, hacsak egy régebbi, de még használható motorral nem vállalnak némi teljesítménybeli kockázatot.
A Forma-1 2025-ös szezonja november 7-9. között folytatódik az interlagosi Brazil Nagydíjjal.
